AnRKey X annuncia il gioco dove si incontrano DeFi, eSports e NFT

La startup blockchain AnRKey X ™ ha ufficialmente lanciato da 3 mesi di stealth per annunciare una nuova porta m $ coniata dal settore che unirà il meglio di ciò che DeFi, eSports e Web 3 NFTs avere da offrire.

Come nuovo genere di gioco, m $ sports (abbreviazione di Money Sports) introdurrà una piattaforma di gioco che consentirà ai giocatori di utilizzare meccanismi di estrazione della liquidità DeFi altamente gamificati con NFT.



Il protocollo basato su Ethereum ospiterà tutti i giochi sulla sua piattaforma di gioco decentralizzata (gDEX) proprietaria. Il primo gioco sul mercato si chiamerà Battle Wave 2323 ™ e permetterà ai giocatori di competere in squadre virtuali per vedere chi può guadagnare l’APY più alto attraverso l’estrazione di liquidità gamificata, lo staking e il trading NFT.



Fondato da JD Salbego, un noto imprenditore e oratore blockchain, AnRKey X ™ è stato ispirato da una storia di lavoro nei settori dell’intrattenimento e della tecnologia e dalle recenti innovazioni intorno all’agricoltura di rendimento DeFi.

Il boom DeFi del 2020 ha confermato che gli utenti di criptovalute apprezzano le piattaforme gamificate e sfruttano la teoria dei giochi per bilanciare rischio / ricompensa nella caccia a grandi profitti.

Hanno anche mostrato un reale apprezzamento per l’arte digitale, come dimostrato dalla crescente popolarità del commercio di oggetti da collezione NFT.



Salbego spiega: “L’industria blockchain per sua natura ha soddisfatto i giocatori e gli utenti esperti di tecnologia sin dal suo inizio nel 2009. DeFi ha dimostrato che queste abilità possono essere utilizzate efficacemente per guadagnare rendimento attraverso la teoria dei giochi e la comprensione dei mercati.

AnRKey X ™ è stato creato pensando all’utente, sia da una prospettiva di intrattenimento che di redditività per i vincitori di ogni gioco. Siamo entusiasti di annunciare di più sul progetto nelle prossime settimane quando arriveremo sul mercato. ”



AnRKey X ™ è guidato da un team di imprenditori, influencer e consulenti blockchain esperti. L’azienda di Singapore ha fatto leva su un team globale per costruire comunità fedeli in tutta l’Asia, uno dei suoi principali mercati di destinazione, così come in Occidente. La società dovrebbe rilasciare presto ulteriori informazioni sui suoi prossimi giochi e partner.

Informazioni su AnRKey X

Ad AnRKey X ™ tre mondi si fondono, tutti alimentati dalla moneta Arcade $ ANRX ERC20 nativa dell’azienda. AnRKey X ™ ha inventato un settore nuovo di zecca alimentato da DeFi, eSports e Web 3.0 NFT con un potenziale rivoluzionario chiamato m $ ports ™, la prima azienda a realizzare questa innovazione.



Contatto con i media

