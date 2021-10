Annuit coeptis – il nuovo NFT Drop su makerplace di Edaxer

Lunedi 18 ottobre sarà una giornata importante per il mondo Nft, infatti su una delle piattaforme più di rilevanza nel mondo per la compravendita di opere d’arte digitali, makersplace.com, sarà presentato il nuovo progetto di Edaxer, artista emergente selezionato dal famoso duo Hackatao per il progetto RemixMe, che ora sta per lanciare il suo primo drop sulla piattaforma, il numero di opere in vendita sarà mostrato solo al momento del drop, e saranno sottoposte ad un’asta della durata di pochi giorni.

Edaxer, artista contemporaneo che sta emergendo con forza nel mondo della crypto arte, sta per lanciare il suo nuovo progetto su una delle piattaforme più esclusive del mercato Nft, Makerplace.com.

Annuit Coeptis nasce da una profonda riflessione del concetto di decentralizzazione tecnologica, che ha dato le fondamenta per lo sviluppo del mondo Nft, che ormai rappresenta a tutti gli effetti la realtà del futuro del mondo dell’arte.

Usando tecniche calligrafiche moderne, unite al dinamismo ed alla tecnica architettonica dei graffiti Wild style nasce una nuova visualizzazione artistica che si affaccia ad una tecnica visiva più digitalizzata, cercando di portare lo spettatore ad una riflessione attenta sul parallelismo della nostra cultura con quella decentralizzata della Blockchain.

Annuit coeptis esplora il misterioso ed esoterico mondo della massoneria come concetto univoco di uno dei primi movimenti di decentralizzazione sperimentati dall’uomo, usando l’arte “sacra” della decentralizzazione, ovvero lo street Writing, che nell’epoca moderna è stato il primo e più potente movimento artistico ad uscire dai bordi di una società sempre più a senso unico.

Una delle particolarità di questo progetto è l’esplorazione di mondi misteriosi e sconosciuti alla massa, ma che solo con la loro esistenza danno un significato alternativo all’odierna realtà socioculturale. Usando la potenza del loro significato e mantenendoli parallelamente simmetrici in modo da far confluire le energie emesse in un nuovo contesto futuristico.

Grazie allipnotismo delle forme e dei colori che compongono l’opera Annuit coeptis vi porterà in un viaggio progressivo tra realtà e fantasia, normalità e decentralizzazione, racchiudendo il tutto in una scelta, visiva ed interiore, che dovrete fare voi.

Lorenzo Eda aka Edaxer, affonda le sue prime radici nel mondo dell’arte attraverso le forme e i colori urbani che hanno rappresentato Milano nel pieno del cambiamento socio-culturale conseguente all’avvento improvviso e drastico dell’universo digitale, che influenza direttamente la visione di il cemento sfumato da sfumature di realtà fino ad oggi considerate obsolete, ed è proprio questo periodo che ha influenzato l’artista, che durante un percorso nato dalla pura gestualità espressiva dei graffiti si è poi riversato nell’armonia della bella scrittura, alla ricerca di un’espressione che rievocato le origini della realtà urbana in quel periodo di così drastico cambiamento, impatta improvvisamente su un contesto digitale che si afferma socialmente in quanto sconosciuto, dove le emozioni sono strettamente legate alla logica e dove la logica fallisce di fronte al costante cambiamento che ci circonda , in un eterno conflitto interiore .