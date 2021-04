airBaltic espande l’offerta di criptovaluta con le vendite NFT – Volo semplice

La compagnia di bandiera lettone airBaltic è diventata la prima compagnia aerea al mondo a saltare sulla mania del token non fungibile (NFT). La compagnia aerea offre NFT limitati di un Airbus A220-300 insieme a opere d’arte uniche che promuovono città e città lettoni.

airBaltic sarà il primo vettore al mondo a emettere NFT. Foto: Getty Images.

airBaltic lancerà i primi NFT ad aprile

Dopo aver fatto notizia nel 2014 come prima compagnia aerea a livello mondiale ad accettare Bitcoin (BTC) come pagamento, airBaltic diventerà la prima compagnia aerea a emettere NFT. I token non fungibili sono un tipo di risorsa di criptovaluta che utilizza la tecnologia blockchain. Ogni token è completamente unico e funge da tipo di certificato digitale di proprietà.

airBaltic prevede di rilasciare “limited collector NFT in mostra un singolo Airbus A220-300 con la sua registrazione”. Inoltre, la compagnia aerea pubblicherà arte digitale sulle città e città della Lettonia “una per una” come parte di una campagna turistica.

La compagnia aerea esperta di tecnologia sta ora facendo un’incursione in token non fungibili (NFT). Foto: Getty Images

In una dichiarazione, Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic, ha dichiarato:

“Gli NFT non vengono utilizzati solo per le transazioni di arte digitale, ma possono anche essere estesi ai biglietti per concerti e altri pezzi unici, compresi i biglietti aerei. La questione dei NFT per la raccolta limitata servirà come campagna turistica per le città lettoni, certamente ancora una destinazione sconosciuta per molti “.

NFT è un investimento utile?

Gli NFT sono una nuova forma di investimento, che ha davvero colpito l’attenzione del pubblico solo negli ultimi due mesi. Proprio come con qualsiasi investimento in oggetti da collezione, che si tratti di figurine, cimeli sportivi o arte moderna, non si sa cosa potrebbe accadere al valore. Nonostante gli acquirenti investano essenzialmente in un pezzo di dati su una blockchain, molti soldi sono passati di mano alla ricerca di NFT.

Gli Airbus A220 NFT saranno in palio questo mese. Foto: airBaltic

Un’opera d’arte digitale dell’artista Beeple è stata recentemente venduta per $ 69 milioni da far venire l’acquolina in bocca alla casa d’aste Christie’s. L’opera d’arte stessa è stata vista e replicata online gratuitamente da milioni di persone, ma esiste solo un segno di proprietà digitale. Altre transazioni degne di nota includono il primo tweet in assoluto del CEO di Twitter Jack Dorsey venduto per $ 2,5 milioni e un meme Internet Gif del 2011 “Nyan Cat” che costa $ 600.000.

airBaltic espande i suoi interessi crittografici

airBaltic ha iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta nel 2014, inizialmente con Bitcoin. Da allora, la compagnia aerea ha ampliato la sua lista di criptovalute per includere altre monete come Dogecoin, Etherium e Bitcoin Cash. airBaltic collaborerà con la piattaforma di pagamento BitPay, che converte la criptovaluta in valuta fiat (normale).

Il CEO Gauss ha aggiunto: “Dopo essere stata la prima compagnia aerea ad accettare Bitcoin come forma di pagamento, per noi è il prossimo passo nella tecnologia blockchain offrire token non fungibili”.

airBaltic ha recentemente ampliato il suo elenco di criptovalute accettate. Foto: airBaltic

La compagnia aerea ha recentemente rivelato che oltre 1.000 clienti hanno acquistato tariffe con la compagnia aerea utilizzando Bitcoin dal 2014. Nel 2019, sono state effettuate una media di 15 prenotazioni al mese utilizzando criptovaluta, anche se questo è diminuito della metà fino al 2020 a causa delle restrizioni di viaggio.

Anche altre compagnie aeree, come la compagnia di jet privati con sede nel Regno Unito PrivateFly e la coreana LCC Jin Air, hanno fatto incursioni nella crittografia . PrivateFly ha rivelato che il 19% dei suoi ricavi proveniva da pagamenti in criptovaluta questo gennaio.

Ti piacerebbe vedere più compagnie aeree salire a bordo con la criptovaluta? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.