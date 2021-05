A giugno su The Nemesis la expo virtuale sugli NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

The Nemesis è la piattaforma incentrata sulla creazione di esperienze di gioco e di networking che, in maniera lungimirante, offre al pubblico nuovi modi di divertirsi e partecipare ad eventi virtuali in diretta.

NFT Virtual Expo: https://nftexpo.thenemesis.io/

Su The Nemesis, invece di essere semplici spettatori passivi, gli utenti possono esplorare suggestivi metaversi ed interagire con il proprio avatar anche con gli speaker ed i partecipanti. A giugno, la piattaforma ospiterà un evento online in un mondo virtuale di gioco ispirato alla Expo di Dubai.

Questo è un primato molto importante, non solo per The Nemesis ma per il mondo degli NFT. Si tratta infatti della prima volta che un’expo virtuale dedicata agli NFT viene ambientata in un videogioco!

La NFT Expo si svolgerà il 3 e 4 giugno 2021 su The Nemesis ed è stata organizzata in collaborazione con The Cryptonomist, uno dei principali punti di riferimento online di informazione su blockchain, crypto, trading e altro ancora.

The Nemesis conta sul supporto di numerosi partner internazionali quali Coinsilium, Tokenomi, Blockchain Swiss Consortium e Nftart.ch, nonché su alcuni dei progetti più interessanti basati su blockchain provenienti da tutto il mondo. Il coinvolgimento di una così vasta gamma di partner e ospiti sta contribuendo a creare slancio per l’evento, per il quale sono previsti migliaia di partecipanti in piattaforma.

Giovanni Motta ed il suo personaggio “Jonny Boy” rappresenteranno gli NFT applicati al mondo dell’arte, ma non saranno i soli. La NFT Expo ospiterà relatori da tutto il mondo e da tutti settori: ci saranno il produttore musicale Neil McLellan, l’imprenditore e scrittore Aaron Koenig, l’esperto di crypto Jurgen Hoebarth, la community hacker e relatrice per TEDx Roxana Nasoi, e tanti professionisti competenti dal panorama NFT, come Abasa Philips e molti altri.

Durante la NFT Expo i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare lo straordinario ambiente basato sull’ambientazione reale delle strutture dell’Expo di Dubai. È una grande opportunità per il grande pubblico di familiarizzare con il pieno potenziale del concetto di The Nemesis, poiché tutti potranno interagire con gli altri utenti, le aziende ed i progetti coinvolti, seguire talk show e interviste, oltre a giocare e vincere fantastici premi!

Le aziende e le persone che desiderano partecipare come relatori, sponsor o espositori hanno la possibilità di riservare alcuni degli ultimi posti vacanti! Il processo è semplice. Basta andare sul sito ufficiale di NFT Expo (linkato in fondo a questo articolo) e inviare una richiesta.

