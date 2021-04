A Dubai arrivano gli NFT: Artifya presenta la collezione di Sophie Brussaux del valore di $ 66 milioni $

Questi dipinti mostreranno la tecnologia innovativa di Artifya che “invecchia” gli NFT per un periodo di nove anni, in quello che può essere definito come rappresentativo del valore del ciclo di vita di un’opera d’arte.

Una parte significativa dei proventi delle vendite andrà a cause sociali e enti di beneficenza, tra cui la fondazione Arts Help di Brussaux, che coinvolge le istituzioni per sviluppare progetti e programmi di impatto, utilizzando l’arte come veicolo per il cambiamento sociale.