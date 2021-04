10 cose da sapere sui primi NFT CryptoPunks

Tre anni fa, due sviluppatori di software hanno creato un bizzarro progetto artistico chiamato CryptoPunks che ha posto una domanda seria e provocatoria: poche righe di codice potrebbero tradursi in una sensazione di proprietà significativa? Era un’idea folle che avrebbe richiesto, nelle loro parole, “un salto concettuale”. Tre anni dopo, quel progetto è giustamente considerato l’inizio del movimento CryptoArt di oggi. ▷ Compra ORA le migliori Opere NFT ART su Ora, per la prima volta, un campione speciale di quel lavoro innovativo sarà offerto in una tradizionale casa d’aste. Un singolo lotto di nove punk, per gentile concessione di Larva Labs – i creatori e i pionieri del progetto – apparirà nei saldi serali di Christie’s 21st Century il 13 maggio a New York. “I CryptoPunks sono l’alfa e l’omega del movimento CyptoArt”, spiega Noah Davis, specialista inarte post- bellica e contemporanea da Christie’s, New York. “Questa è una vendita storica.”

1

CryptoPunks è iniziato come un esperimento Nel 2017, Matt Hall e John Watkinson, fondatori della società di software Larva Labs con sede a New York, hanno creato un programma software che avrebbe generato migliaia di personaggi diversi e dall’aspetto strano. All’inizio, pensavano che avrebbero potuto avere le caratteristiche di un’app o di un gioco per smartphone . Ciò che hanno ottenuto è stato un modello che altera il paradigma per il mercato dell’arte digitale e una sfida al concetto stesso di “proprietà”.

2

Larva Labs ha lanciato CryptoPunks il 23 giugno 2017 I CryptoPunks sono una raccolta di immagini pixel art 24×24 in stile 8 bit di disadattati ed eccentrici. Ce ne sono esattamente 10.000, ciascuno con la propria personalità apparente e una combinazione unica di caratteristiche distintive generate casualmente.

Ogni Punk ha la sua personalità, grazie a caratteristiche distinte e generate casualmente, dagli occhiali ai cappelli alle felpe con cappuccio. Nella foto sopra: CryptoPunks 58, 603 e 768, tre delle nove opere presenti nel lotto unico di Larva Labs offerto nella 21st Century Evening Sale il 13 maggio da Christie’s a New York

Ci sono 6.039 punk maschi e 3.840 punk femminili. Un totale di 696 portano rossetto caldo, mentre 303 hanno costolette di montone. Ci sono 286 punk con gli occhiali 3-D, 128 punk dalle guance rosee, 94 punk con le trecce, 78 punk con i denti da coniglio e 44 punk con i berretti. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: White Page Gallery/s irrompe nello spazio reale con la sua collezione di Opere con Token NFT Ci sono anche otto Punk senza caratteristiche distintive – a volte indicati come Genesis Punks – e solo uno con sette attributi: CryptoPunk 8348 un grande punk barbuto, con i denti di cervo, fumatore di sigarette con un orecchino e una talpa, che indossa sfumature classiche e un cappello a cilindro.

3

Sono stati ispirati dalla scena punk londinese Per Hall e Watkinson c’era un rauco spirito anti-establishment nei primi giorni del movimento blockchain. Era un’atmosfera che volevano riflettere nel look dei loro punk. “Dovevano essere un insieme di disadattati e anticonformisti”, spiegano. “Il movimento punk londinese degli anni ’70 sembrava l’estetica giusta.” Anche la grinta distopica del cyberpunk, rappresentata dal film Blade Runner e dal romanzo Neuromante di William Gibson, è stata un’influenza.

Ispirati alla scena punk londinese degli anni ’70, molti punk hanno mohawk e capelli selvaggi, come CryptoPunks 532 e 602, due delle nove opere presenti nel lotto singolo dei Larva Labs offerto in 21st Century Evening Sale il 13 maggio da Christie’s a New York

4

Chiunque e tutti possono visualizzare uno qualsiasi dei CryptoPunk C’è un’immagine composita di tutti i 10.000 CryptoPunk sul sito web di Larva Labs. Chiunque può salvare una copia del file immagine sul proprio memory stick o disco rigido. Ogni Punk ha anche la sua pagina, che descrive in dettaglio le sue caratteristiche speciali e la cronologia completa delle transazioni.

5

Ma solo una persona può possedere ufficialmente un CryptoPunk La proprietà ufficiale di ogni opera è delineata, in un codice descritto da un fan come elegante e ben scritto , in un contratto sulla blockchain di Ethereum accessibile al pubblico. Il record, come ha spiegato Larva Labs a Christie’s, “è incorruttibile e promette di essere straordinariamente longevo”. La storia della proprietà di ogni opera d’arte è tracciata e documentata anche nella blockchain. Il sistema inventato da Hall e Watkinson è talvolta paragonato al possedere un’opera d’arte fisica che è permanentemente in prestito a un museo pubblico. Ha anche ispirato l’ormai ampiamente accettato standard ERC-721 per NFT, ponendo le basi per il mercato NFT di oggi.

6

Alcuni CryptoPunk sono più rari di altri Oltre ai CryptoPunks umani, Hall e Watkinson – con un cenno agli archetipi della cultura popolare – hanno ottimizzato i loro algoritmi software per generare un numero scarso di opere fantastiche e non umane, aggiungendo 88 zombi punk dalla pelle verde, 24 scimmie punk irsute e nove Punk alieni dalla pelle azzurra alla serie. Come le loro controparti umane, i Punk non umani hanno diverse combinazioni di accessori: un alieno sta fumando la pipa, per esempio, ed è stato soprannominato “l’alieno saggio”. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Brian Armstrong CEO Coinbase ha pubblicato una canzone NFTs

CryptoPunk 635 , uno dei soli nove punk alieni e l’unico con un numero di serie inferiore a 1.000, è il momento clou delle nove opere presenti nel lotto singolo dei Larva Labs offerto in 21st Century Evening Sale il 13 maggio da Christie’s a New York

“Il nucleo dell’idea era che ogni personaggio dovesse essere unico”, afferma Larva Labs. ‘Il vantaggio dell’arte generativa è che il processo, una volta avviato, può produrre risultati che sono persino sorprendenti per noi. Abbiamo eseguito il generatore centinaia di volte, rivisto i risultati e apportato modifiche. Poi, con poca fanfara, l’abbiamo eseguito un’ultima volta, collegandolo allo smart contract Ethereum che abbiamo implementato, dopodiché i CryptoPunk sono stati completamente scolpiti nella pietra. ‘

7

La collezione di 10.000 Cryptopunk è definitiva e inalterabile In accordo con la natura della blockchain, una volta avviato il progetto, Larva Labs non potrebbe modificare la serie esistente, anche se lo volesse. “È strano pensare a cosa sarebbe potuto essere diverso se avessimo eseguito il generatore solo un’altra volta o se avessimo utilizzato l’uscita della penultima esecuzione.” I creatori considerano ogni opera come singoli pezzi di arte generativa, pur consentendo che l’intero progetto stesso possa essere pensato come un pezzo concettuale più ampio. “È forse la prima opera d’arte con un meccanismo autonomo per la registrazione e la transazione della sua proprietà.”

8

CryptoPunks ha ispirato una comunità di collezionisti e intenditori Una volta coniate, Hall e Watkinson hanno offerto i CryptoPunks gratuitamente, senza dimenticare di rivendicarne 1.000 per se stessi, “nel caso in cui diventasse una cosa”, come ha detto Hall . All’inizio c’era pochissimo interesse. “Stavamo iniziando a pensare, ah no, questo non ce l’ha davvero”, ha ricordato Watkinson . Ma in poco tempo, i punk vendevano per migliaia di dollari.

‘Per gli appassionati di oggetti da collezione, è chiaramente una versione di carte collezionabili o qualcosa di simile. Tuttavia, i fan dell’arte generativa lo vedono come un esempio interessante in quella categoria. Ci piace che la sua percezione sia flessibile e riunisca molti di questi mondi in un unico progetto ‘

9

Il mercato CryptoPunks è estremamente attivo All’inizio di aprile 2021, nei 12 mesi precedenti erano state registrate oltre 8.000 vendite, con un prezzo medio di vendita di 15,45 ether ($ 30.412,40). Il valore totale di tutte le vendite è di 127.360 etere ($ 251.620.000) e tale valore cresce ogni giorno. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Il Coronavirus covid-19 porterà l'italia in Recessione? A febbraio, CryptoPunk 6965 , una scimmia Punk in fedora, è stato venduto per 800 ether, equivalenti a $ 1,5 milioni. E l’11 marzo 2021, CryptoPunk 7804 , il già citato “ saggio alieno ” fumatore di pipa, è stato venduto per l’equivalente di $ 7,5 milioni, l’importo più alto mai pagato per un punk all’epoca. Il record è stato battuto il giorno successivo.

10

Ora, Hall e Watkinson stessi stanno mettendo su un set dei loro CryptoPunks per l’asta tradizionale Il set di Larva Labs comprende nove CryptoPunks, tutti dalla loro collezione originale, in un unico lotto che evidenzia le migliori caratteristiche della serie: montoni, orecchini, grandi sfumature, capelli pazzi, una felpa con cappuccio, un mohawk e altro ancora.

Larva Labs (2005), CryptoPunks , 2017. Token non fungibile (jpg). 24 x 24 pixel ciascuno, 9 “CryptoPunks” in totale. Stima: $ 7.000.000-9.000.0000. Offerto nella vendita serale del 21 ° secolo il 13 maggio da Christie’s a New York

