Nasce la prima blockchain per tracciare i prodotti freschi per bambini SazzyFresh

SLS Atelier e DiMuto hanno unito le forze per lanciare SazzyFresh, prima blockchain al mondo alimentato marca prodotti freschi per bambini.

I prodotti freschi commercializzati con il marchio sono attualmente venduti nei supermercati con sede a Singapore, tra cui Ryan’s Grocery, e includono prugne coltivate nell’Australia occidentale.

Ci sono piani per lanciare più offerte come mini mele, mandarini, arance e pomodorini ai mercati di esportazione tra cui Australia, Tailandia, Indonesia e Malesia.

In base all’accordo, DiMuto digitalizzerà l’intera linea di frutta e verdura SazzyFresh sulla piattaforma commerciale DiMuto basata su blockchain per la tracciabilità degli alimenti e per scopi di marketing.

L’obiettivo di SazzyFresh è rendere divertenti le scelte alimentari sane coinvolgendo i bambini attraverso i personaggi dei cartoni animati di SazzyPets.

SazzyPets è una serie animata creata dall’adolescente singaporiana Sarah Loh, basata su disegni che ha completato da bambina di nove anni.

La serie animata di cartoni animati promuove messaggi educativi e positivi che possono insegnare ai bambini gentilezza, considerazione e alimentazione sana.

Tutti e nove gli episodi sono stati precedentemente distribuiti in tutto il mondo su Amazon Prime negli Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Giappone e sono attualmente disponibili su YouTube Kids.

“SazzyPets è nato perché volevo creare qualcosa che potesse essere apprezzato dai bambini di tutte le età”, ha affermato Loh.

“Dovrebbe educarli e ispirarli a crescere per diventare brave persone. Sono entusiasta di diffondere il messaggio di SazzyFresh e fare la differenza ”, ha aggiunto.

Uno degli obiettivi chiave del marchio è quello di cambiare la percezione dei prodotti in giovane età. In un comunicato, DiMuto ha osservato che poiché i consumatori chiedono “prodotti perfetti”, frutta e verdura ritenute troppo piccole spesso vanno sprecate poiché i fornitori non riescono a trovare un mercato per loro.

SazzyFresh punta a utilizzare quel frutto incoraggiando un’alimentazione sana sin dalla giovane età, affrontando al contempo gli sprechi alimentari.

Gary Loh, fondatore e amministratore delegato di DiMuto, ha affermato che la piattaforma consente a marchi alimentari come SazzyFresh di tracciare e tracciare la propria offerta e comunicare la missione del marchio di fornire prodotti sostenibili, sicuri e sani a genitori e figli.

SazzyFresh donerà una parte di tutti i proventi delle vendite a The Global Mangrove Trust, un’organizzazione no profit di Singapore che sta coordinando gli sforzi globali di riforestazione delle mangrovie con le comunità costiere a rischio nel sud-est asiatico e generando mezzi di sostentamento per famiglie e donne attraverso la piantagione di alberi, la conservazione delle foreste , pesca artigianale e acquacoltura.