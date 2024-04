Nasce B3YOND, il principale consorzio italiano dedicato interamente al Web3. L’iniziativa coinvolge i principali attori del panorama Web3 italiano, 18 aziende, più di 100 progetti all’attivo e 120 professionisti accomunati dalla stessa visione: fare della tecnologia un valore.

Tutto ciò creando un ecosistema in grado di offrire e scaricare a terra soluzioni nuove, sfruttando i vantaggi della tecnologia blockchain per generare valore tangibile e duraturo, migliorando l’efficienza, l’interoperabilità e garantendo la trasparenza senza rinunciare alla privacy.

B3YOND nasce infatti come risposta alle necessità delle imprese di fronteggiare la complessa e multidisciplinare transizione verso il Web3, posizionandosi da una parte come catalizzatore di sinergie e competenze di settore e presentandosi dall’altra come interlocutore unico per i clienti.

Le sfide tecnologiche richiedono infatti un approccio multidisciplinare e una collaborazione stretta tra diversi ambiti, spesso oltre le capacità di singole aziende focalizzate su specifiche aree di competenza. B3YOND si propone di superare queste difficoltà, fungendo da ponte verso l’ecosistema Web3, facilitando l’accesso e l’adozione di queste tecnologie innovative, dalla progettazione all’execution di progetti.

I membri fondatori di B3YOND sono professionisti e aziende con una solida e decennale esperienza nell’ambito Web3, riunendo profili di rilievo in ambiti quali legalità, fiscalità, tecnologia, marketing e consulenza strategica. Tra di loro figurano: KNOBS, COINLEX, 42LF, LT42, TheFool, Urania e Sara Noggler.

Il management di B3YOND contribuisce a consolidare la leadership del consorzio, avvalendosi di un’esperienza pluriennale nel settore dell’innovazione e delle tecnologie Web3. Tale team opera come collegamento diretto tra i partner del consorzio e i clienti, garantendo comunicazione fluida e operatività efficace.

Questa configurazione organizzativa consente a B3YOND di alleggerire le complessità per le aziende clienti, facilitando la gestione e l’interazione nei progetti. In questo modo, i clienti possono dedicarsi alle proprie attività principali, affidando a B3YOND la cura degli aspetti più specifici e tecnici legati al Web3.

La rilevanza e l’efficacia di B3YOND sono già state dimostrate nei primi mesi di attività, supportando diverse aziende in settori come l’education, la sostenibilità e il gaming. L’ecosistema di B3YOND è cresciuto rapidamente, triplicando in pochi mesi il numero di partner, che insieme contribuiscono ad arricchire l’offerta e rafforzare la diversità dei servizi disponibili per le aziende clienti: N3ON, GENESIS CAPITAL, VAR GROUP, TMP GROUP, BIS Hub, Togggle, Webium3, ARGOGRA, ICP Hub Italia, Fondazione Miticoro, Decripto.org, ACCENTURE e la partenership operativa con THE SWISS BLOCKCHAIN CONSORTIUM.

Non da ultimo, la collaborazione con l’Osservatorio Web3 del Politecnico di Milano evidenzia ulteriormente l’attitudine e l’impegno di B3YOND a investire nella ricerca e nel trasferimento tecnologico.

“Abbiamo un obiettivo ambizioso: unire i principali attori dell’ecosistema Web3 per affrontare insieme le nuove sfide progettuali per le aziende,” spiega Edoardo Degli Innocenti, CEO di B3YOND. “Con la collaborazione e la condivisione di expertise e know-how, B3YOND si propone come punto di riferimento per le imprese italiane nel percorso di transizione verso un futuro digitale sostenibile e integrato.”

“In B3YOND, puntiamo a trasformare le complessità tecnologiche in opportunità tangibili. L’obiettivo è semplificare l’accesso alla tecnologia blockchain, rendendola un pilastro per la crescita – accessibile e vantaggioso – per ogni azienda pronta a innovare.” – Francesco Ottoboni, CIO di B3YOND.