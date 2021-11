MyLugano lancia la sua App 2.0 e si apre al mondo intero

L’innovativa app cittadina MyLugano – che ha raggiunto e superato il traguardo dei 10’000 download – da questo mese si apre al mondo intero grazie all’integrazione della MyLugano Pass (carta di fedeltà per i non residenti), che permette anche agli utenti non residenti di accedere alle scontistiche e all’utilizzo dei LVGA Points. Vi sono, inoltre, novità importanti dal punto di vista dell’offerta, con l’entrata del LAC nel circuito fedeltà.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Scarica l’app MyLugano e ottieni la tua tessera per cominciare a ricevere e scambiare LVGA Points e beneficiare delle numerose scontistiche presso i partner, oppure visita www.luganolivinglab.ch per scoprire tutti i progetti.

Lanciata alla fine del 2020 in risposta alla delicata situazione pandemica, l’app MyLugano è evoluta rapidamente, diventando in poco tempo un punto di riferimento per vivere la città e un importante strumento di marketing territoriale a supporto dell’economia locale.

L’app ha avuto complessivamente oltre 10’000 download e viene utilizzata quotidianamente da migliaia di utenti per prenotare ingressi e biglietti per eventi e strutture cittadine nonché per accedere alle scontistiche presso gli oltre 150 partner del circuito MyLugano Card.

Attraverso un innovativo sistema di fidelizzazione, l’app permette di ricevere un cashback in LVGA Points (la moneta digitale basata su tecnologia blockchain sviluppata dalla Città di Lugano) a ogni acquisto.

I punti accumulati nel portafoglio digitale dell’app possono poi essere spesi a loro volta per fare acquisti all’interno del circuito, promuovendo un meccanismo virtuoso che incentiva la spesa locale in quello che diventa così a tutti gli effetti un grande mercato diffuso su tutta Lugano.

Oltre a fornire l’infrastruttura tecnica e occuparsi della gestione e sviluppo del servizio, la città si impegna a sostenere attivamente i partner nel processo di digitalizzazione, fornendo supporto laddove richiesto oltre che visibilità sulle proprie piattaforme.

Da subito la Città e gli enti convenzionati hanno immesso oltre 350’000 franchi sotto forma di LVGA Points per contribuire al sostentamento del circuito. Circa 100’000 franchi sono già stati incassati dai partner. Nelle prossime settimane verranno immessi nuovi fondi nel circuito sotto forma di gratifiche ai collaboratori delle aziende convenzionate.

Per il Natale alle porte verrà inoltre lanciata una campagna per promuovere gli acquisti natalizi in città, che culminerà domenica 19 dicembre con una giornata speciale dedicata allo shopping locale con la MyLugano Card e MyLugano Pass.

Nel corso dell’anno sono state condotte varie ricerche di mercato con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza utente e l’app si è arricchita di nuove funzionalità,

come ad esempio l’account famiglia che permette a un utente di prenotare eventi e acquistare biglietti per tutta la famiglia in pochi clic.

Con il lancio della nuova versione 2.0 e l’integrazione della MyLugano Pass, la base utenti potenziale diventa pressoché illimitata, allargandosi a tutti coloro che vivono la città pur avendo la residenza altrove.

Acquistando una MyLugano Card o una MyLugano Pass all’interno dell’app si ha accesso a delle scontistiche che vanno dal 10% (MyLugano Card) al 5% (MyLugano Pass), oltre che a numerose offerte speciali, e si contribuisce attivamente al sostentamento del circuito economico locale.

Pensando anche al segmento turistico, il circuito ha da poco integrato una struttura ricettiva importante e di respiro internazionale come il LAC e prossimamente attiverà in via sperimentale una nuova offerta di esperienze per il tempo libero gestite direttamente dalla città in collaborazione con i partner del circuito.

Con l’app MyLugano e il recente lancio di 3AChain, la blockchain istituzionale promossa dalla Città, Lugano diventa a tutti gli effetti una città crypto-friendly posizionandosi in maniera decisa come una delle capitali svizzere della blockchain e un polo di innovazione importante in materia di tecnologie digitali emergenti.

Vuoi saperne di più sui progetti di Lugano in materia di Blockchain?

Scarica l’app MyLugano e ottieni la tua tessera per cominciare a ricevere e scambiare LVGA Points e beneficiare delle numerose scontistiche presso i partner, oppure visita www.luganolivinglab.ch per scoprire tutti i progetti.