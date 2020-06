Michele Ficara Manganelli in diretta video per il TeaTime Meeting del Capitolo di Roma dell’Ordine dei Figli d’Italia in America (OSDIA)

Il Capitolo di Roma dell’Ordine dei Figli d’Italia in America (OSDIA), organizza a cadenza mensile un TeaTime Meeting invitando una personalità del mondo dell’economia, delle arti e delle professioni a tenere uno speech su un tema di attualità.

Il prossimo mercoledì 16 Giugno dalle ore 17:30 alle ore 18:30 CEST sulla piattaforma Google Meet terrà lo speech a cura di Michele Ficara Manganelli, Direttore del The Swiss Blockchain Consortium.

Con esperienza ultraventennale, Michele Ficara Manganelli, è considerato tra i maggiori Evangelist ed Influencer europei nel settore Tech & Fintech.

Ha tenuto numerose docenze e seminari nei principali Atenei Universitari Italiani e svizzeri come Iulm, Ied, Politecnico di Milano, Iusve, Link Campus Roma, USI, Supsi, nonché numerosi Keynote nei principali convegni di settore, partecipando inoltre come ospite in numerosi talk show televisivi come esperto di tematiche legate all’evoluzione dell’ecosistema digitale.

Attualmente è Direttore dello Swiss Blockchain District, il primo distretto industriale Svizzero dedicato allo sviluppo e al sostegno dell’ecosistema Blockchain nato a Lugano per supportare e sviluppare le attività degli imprenditori e delle aziende a livello internazionale.

È Fondatore e Direttore Editoriale di Assodigitale Tech & Fintech news, storica Testata Editoriale Digitale fondata nel 2004 e tra le più seguite nei mercati di lingua italiana.

E’ CEO di Novaretis SAgl – Digital Investment Consulting di Lugano specializzata nella consulenza strategica per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale.

Collabora come esperto con la Commissione Europea per lo sviluppo della infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) ed è Membro del Direttivo della Associazione Europea (socia Inatba) Italia4Blockchain con delega per lo sviluppo dei rapporti in Svizzera.

L’ORDINE DEI FIGLI D’ITALIA IN AMERICA (OSDIA) è oggi, tra le varie organizzazioni italo-americane, quella che maggiormente rappresenta gli oltre ventisei milioni di cittadini italoamericani. L’OSDIA ha sede legale a Washington DC e conta oltre seicentomila iscritti in tutto il nordamerica.

Dal duemiladiciannove è presente anche in Italia, dove è stato fondato il ‘Capitolo di Roma‘ la prima unità territoriale fuori dal territorio nordamericano in centoquindici anni di storia di questa organizzazione.