Michele Ficara di Assodigitale e Swiss Blockchain Consortium tra i I primi 21 Speaker di Crypto Coinference 2020

Sono stati annunciati in anteprima i primi 21 Speaker e le prime aziende che saliranno sul palco di Crypto Coinference 2020 il 25 e 26 Novembre 2020, la principale conferenza italiana dedicata alle criptovalute e blockchain.

Giovedì 26 Novembre sarà una giornata interamente dedicata alle criptovalute e alla blockchain, temi che saranno scandagliati sotto tutte le sfaccettature possibili dai principali nomi nazionali ed internazionali.

Lo faranno, infatti, gli speaker altamente qualificati e rigorosamente selezionati di Crypto Coinference, che interverranno nei numerosi speech e panel tematici per offrire contenuti formativi di qualità.

Sull’autorevole stage del FICO Eataly World a Bologna, la nuova location della terza edizione, possiamo già annunciare la presenza di Gian Luca Comandini (Blockchain Core), Giacomo Zucco (BHB Network), Andrea Medri (The Rock Trading).

Tra i Panel tematici, Pietro Lanza (Intesa e IBM) e Demetrio Migliorati (Banca Mediolanum) si confronteranno su DLT e Corporate Blockchain. Per il tema tecnologia interverranno Massimo Chiriatti (IBM Italy) e Sebastiano Cataudo (Scrypta Foundation). Ancora, sarà affrontato il tema Legal & Compliance con l’Avv. Fulvio Sarzana, l’Avv. Massimiliano Nicotra, l’Avv. Daria Alessi e l’Avv. Massimo Simbula (Coinbar e Coinlex). Daremo uno sguardo all’ecosistema svizzero, grazie alla partecipazione di Michele Ficara Manganelli, Founder & Director Swiss Blockchain Consortium. Poi ancora, interverranno: il Colonnello Ivan Bixio della Guardia di Finanza, Christian Miccoli (Conio), Fabrizio Tonelli (Decentra), Federico Morgantini (Gooruf e Forbes), Mariano Carozzi (Crypto Fiduciaria e Young Platform), Diego D’Aquilio (Young Platform).

Non solo per esperti! Tra le tante novità della terza edizione, i partecipanti potranno seguire i diversi workshop, vere e proprie lezioni per chi si avvicina per la prima volta al tema delle criptovalute. Riccardo Zanetti ci parlerà della Storia del Fintech, Tiziano Tridico della Storia delle Crypto, Mauro Caimi di Trading e Riccardo Masutti di Cybersecurity.

I partecipanti alla Crypto Coinference 2020 possono scegliere fra tre tipologie di biglietti, attualmente tutti in Early Bird ed acquistabili sia in Euro che in Bitcoin!

I ticket sono disponibili con posti limitati, a partire da solo 49 euro iva inclusa grazie all’introduzione del biglietto Visitor, la vera novità del 2020, che permette di accedere a tutti momenti principali della conferenza e non perdersi nulla!

https://www.cryptocoinference.com/biglietti/

Inoltre, i possessori dei biglietti VIP Premium, avranno la possibilità di incontrare tutti gli speaker, guest e sponsor della conferenza alla VIP Networking Dinner, l’esclusiva cena che si svolgerà Mercoledì 25 Novembre. Un’occasione per vivere in anteprima un contesto del tutto esclusivo e informale, utile per scambiare esperienze e creare nuovi contatti!

Crypto Coinference vanta anche la partecipazione dei player più importanti del mondo crypto e blockchain, come The Rock Trading, che si riconferma in prima linea in qualità di Main Sponsor della conferenza. Decentra e Scrypta Consortium sono Gold Sponsor, mentre altre realtà sono in fase di conferma della partecipazione. Tra i Guest Partner: Revolut, Intesa, IBM, Banca Mediolanum, Gooruf, Bcademy, Blockchain Core, Conio, Scrypta Foundation e Assocoin. Sono Media Partner: Cointelegraph, The Cryptonomist, Millionaire, Forbes, Assodigitale, Startup Italia ed EconomyUP. Si confermano Digital Partner Coiners.it, Next Generation Currency, Koinsquare, Blockchain Caffè, TradingOn, Blockchain Month, PDC Academy, Il Bitcoin. Infine, Blockchain Management School sarà presente in qualità di Strategic Partner.

Queste sono solo le primissime anticipazioni di Crypto Coinference 2020, che sarà un’edizione ricca di speaker nazionali e internazionali e dei principali player di settore. Non