Epic Games di Fortnite investe 30 milioni di dollari nel metaverso

Mentre la parola “metaverso” appare così spesso nella mia casella di posta ora è essenzialmente l’equivalente e-mail del rumore bianco, quando Epic Games ha fatto uno specifico investimento nel metaverso, è quando vuoi iniziare a prestare attenzione.

Epic sta investendo nello sviluppatore di infrastrutture del metaverso Hadean come parte del loro ultimo round di finanziamento da 30 milioni di dollari e potrebbe avere grandi implicazioni per il futuro dell’aziend

Epic Games, produttore di Fortnite, è il proprietario di uno dei tanti metaversi basati sui videogiochi che sono già esistiti prima ancora che il termine fosse reso popolare, insieme ad altri giochi come Roblox e Minecraft.

A differenza dei metaversi per lo più sterili e basati su blockchain che erano nei titoli dei giornali per la vendita di appezzamenti di terreno NFT qualche tempo fa, giochi come Fortnite hanno ecosistemi fiorenti e hanno partecipato massicciamente a eventi virtuali per le loro comunità.

Ora, sembra che Epic voglia aumentare ulteriormente quegli eventi e assicurarsi che le sue ambizioni nel metaverso non si limitino alla somma totale di 100 giocatori di Battle Royale che di solito vediamo da loro. Ecco Marc Petit, vicepresidente dell’ecosistema Unreal Engine di Epic, sull’investimento:

“La potenza di calcolo di Hadean fornirà l’infrastruttura necessaria mentre lavoriamo per creare un metaverso scalabile”, ha affermato Petit. “La tecnologia dell’azienda completa l’Unreal Engine di Epic, consentendo enormi quantità di utenti simultanei e sbloccando nuovi strumenti per creatori e sviluppatori. Siamo lieti di contribuire alla crescita di Hadean e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per gettare le basi per il metaverso”.

Quindi, sebbene ciò possa influire direttamente su Fortnite, è implicito che questo possa essere utilizzato per espandere la tecnologia Unreal più in generale poiché i giochi che utilizzano il motore di Epic desiderano eventi della community su larga scala e sempre più giocatori alla volta.

Puoi vedere il problema attuale all’interno di Fortnite stesso. Epic potrebbe avere un evento dal vivo sulla mappa di Fortnite, un concerto di Travis Scott o una battaglia di mostri programmata, ma deve essere suddiviso in istanze di soli 100 giocatori ciascuna, il massimo della mappa.

Nella ricerca di un’ulteriore scalabilità, Epic ritiene che la “piattaforma aperta per il cloud computing distribuito” di Hadean possa contribuire a risolverlo.

E ho piena fiducia che Epic abbia in programma di espandere drasticamente Fortnite oltre il suo focus sul battle royale in futuro, costruendo un mondo più simile al metaverso in cui i giocatori possano esistere, anche se devono ancora annunciare piani specifici per questo.

Questa tecnologia potrebbe essere una parte del modo in cui si unisce, a lungo termine.

Sebbene Hadean abbia lavorato con i metaversi Web3 e utilizzi in parte la tecnologia blockchain, non è chiaro quale sia il ruolo che la blockchain potrebbe svolgere in tutto questo per Epic. Mentre Minecraft ha bandito gli NFT e Steam non consente i giochi blockchain, Epic Games è stato un po’ più aperto al concetto, consentendo almeno alcuni giochi Web3 sull’Epic Game Store.

Ma non sembrerebbe che questa tecnologia rappresenti un passaggio di massa all’affidamento alla blockchain né qualcosa come l’introduzione di NFT nell’ecosistema Fortnite. Il punto principale qui riguarda il raggiungimento della scalabilità oltre ciò che Fortnite e Unreal Engine nel suo insieme potrebbero essere in grado di fare ora.

“I mondi virtuali di oggi sono un’esperienza limitata: su piccola scala, in silos e insicuri”, afferma Craig Beddis, cofondatore e CEO di Hadean. E ha ragione, visti i limiti che vediamo nel conteggio dei giocatori, il che significa che i grandi eventi virtuali devono essere suddivisi in centinaia di migliaia di istanze affinché tutti possano vivere la stessa cosa.

Questo potrebbe essere il percorso per cambiarlo, ma non è chiaro quanto tempo potrebbe volerci per vedere i frutti di questo investimento per Epic in particolare.