D-Link è il primo rappresentante del settore del networking ad unirsi al Metaverse Standards Forum

La corporate collaborerà con le SDO (Standards Developing Organisations)

per accelerare gli sviluppi futuri del Metaverso attraverso la standardizzazione

D-Link ha annunciato l’adesione al Metaverse Standards Forum come primo partecipante del settore dei dispositivi di rete. Il Metaverse Standards Forum è un ente istituito recentemente che mira a promuovere l’uniformazione sulle priorità e sui requisiti degli standard di interoperabilità del Metaverso.

Le aziende e le organizzazioni che aderiranno agli standard di base costituiranno le fondamenta di un Metaverso accessibile. In qualità di membro principale, D-Link si coordinerà con le organizzazioni di sviluppo degli standard (SDO) di vari settori per accelerare l’implementazione degli standard per il Metaverso.

Secondo un recente studio di Gartner, il 25% delle persone in tutto il mondo trascorrerà almeno un’ora al giorno nel Metaverso per motivi di lavoro, shopping, istruzione, socialità e/o intrattenimento, e il 30% delle organizzazioni a livello globale avrà prodotti e servizi predisposti entro il 2026.

L’interoperabilità è una delle tematiche chiave nelle prime fasi dell’industria del Metaverso, e i colossi tech sperano che il Metaverse Standards Forum possa spingere la crescita e l’evoluzione del Metaverso in tutto il mondo.

“Il Metaverso è il luogo in cui persone di culture diverse interagiscono attraverso esperienze immersive in un mondo virtuale. Per realizzare il suo pieno potenziale, deve essere costruito su standard accessibili e collaborativi, con l’obiettivo di unire vari contesti attraverso interoperabilità e coerenza”, ha dichiarato CJ Chang, CEO di D-Link Corporation. “In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di rete e connettività, D-Link è orgogliosa di aderire al Metaverse Standards Forum nelle prime fasi della sua creazione. Intendiamo collaborare con partner di numerosi settori per rendere il Metaverso un’esperienza migliore per tutti attraverso la standardizzazione.”

Per scoprire l’elenco dei membri del Metaverse Standard Forum, visitare https://metaverse-standards.org/members/

