SPI svela il primo Metaverse Space per Notizie TV a banda larga

SPI International ha lanciato Casa FilmBox, il suo primo spazio nel metaverso.

Lo spazio virtuale all’interno del metaverso di Spatial comprende un auditorium, sale riunioni, gallerie e sale espositive per mostrare il portafoglio di contenuti, prodotti e campagne di marketing di SPI.

Casa FilmBox dispone anche di un centro per spettacoli che l’azienda intende utilizzare per ospitare eventi speciali come proiezioni di film, spettacoli, riunioni aziendali e altre attività della comunità.

Commentando lo sviluppo, Haymi Behar, CMO e CDO di SPI International, ha dichiarato: “Con l’introduzione di Internet mobile a velocità più elevata, il 5G, il metaverso diventerà una parte essenziale della nostra vita quotidiana.

Vediamo il metaverso come uno spazio in cui fisico e digitale si uniscono per creare il “phygital”, una nuovissima esperienza immersiva che trasformerà i modi in cui i marchi interagiscono con le loro comunità e viceversa.

Questo sarà un tipo di coinvolgimento immersivo che non ha precedenti nel mondo professionale”.

Ha aggiunto: “Casa FilmBox è progettata per familiarizzare gli utenti del metaverso con il marchio SPI/FilmBox e per riunire team, partner e pubblico SPI all’interno di un hub virtuale completamente immersivo che consente un nuovo livello di collaborazione creativa ed efficiente.

“Questi hub virtuali consentiranno ai professionisti di manifestare visivamente le loro idee, lavorare e co-creare con i membri del loro team di tutto il mondo all’interno di un unico ambiente condiviso come se fossero uno accanto all’altro. Il pensiero collaborativo aumenta immensamente la produttività e il metaverso aiuterà in questa direzione”.

SPI afferma di aver anche creato una sala espositiva di facile navigazione che mostra la sua selezione di contenuti per i clienti che desiderano sfogliare il proprio catalogo. Inoltre, la società prevede di creare e condividere i propri token non fungibili (NFT) con la comunità nel prossimo futuro attraverso il metaverso.

Behar ha continuato: “Sfruttando appieno la tecnologia in rapida evoluzione, Casa FilmBox mira a raggiungere il pubblico creando esperienze uniche, personalizzate e coinvolgenti. Web3, NFT e tecnologie blockchain aprono innumerevoli opportunità per interagire e sperimentare i contenuti.

Crediamo inoltre che la presenza dei nostri marchi nel metaverso aiuterà a far crescere il nostro rapporto con un pubblico giovane e connesso. L’innovazione è al centro di tutti i nostri sforzi in SPI e ci dà immensa gioia essere in prima linea in questa trasformazione che alla fine diventerà parte integrante delle nostre vite”.