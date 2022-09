Quale metaverso è superiore tra Decentraland (MANA) o Sandbox (SAND)?

Decentraland e Sandbox sono parole significative nell’area del metaverso. Esaminiamo le distinzioni tra Decentraland e Sandbox e capiamo cosa è meglio, mana o sand? .

Metaverse è un termine prevalente nelle discussioni tecnologiche al giorno d’oggi. L’intera industria tecnologica si aspetta il metaverso, ma non è definito. Pensa a Internet degli anni ’80. Il metaverso è un mondo virtuale tridimensionale in cui gli utenti possono interagire come avatar digitali.

In mezzo a tutto il brusio attorno al metaverso, l’argomento Decentraland vs Sandbox ha iniziato a prendere piede. Entrambi sono sistemi metaverse interamente decentralizzati senza autorità centrale. Quindi, quali sono le loro distinzioni e quale è superiore?

La prima necessità di un confronto tra sandbox e Decentraland è una sintesi delle rispettive definizioni. Chiunque segua attentamente le notizie del metaverso deve aver sentito parlare degli attuali primi due leader nell’area.

Ci sono molti parallelismi tra i due, sebbene ci siano anche molte variazioni sostanziali. Iniziamo definendo entrambe le piattaforme per determinare, se ce n’è una, quale è superiore: sandbox o Decentraland.

Definizione Decentraland (MANA)

Decentraland, il primo pioniere nell’area del metaverso, è iniziato nel 2017 ed è un metaverso 3D completamente coinvolgente e divertente. Si concentra sul consentire agli utenti di acquisire appezzamenti di terreno oltre a esplorare il vasto globo virtuale. Decentraland offre ai partecipanti una varietà di attività, inclusi giochi, casinò, gallerie e concerti, tra gli altri. Ora è il progetto più longevo all’interno del metaverse.

Decentraland è stato lanciato nel 2020 con un ICO da 24 milioni di dollari. Sulla terra virtuale della piattaforma, le persone possono sviluppare esperienze uniche. MANA e LAND sono legati a Decentraland. MANA, il token ERC-20 della piattaforma, può essere bruciato per acquistare token LAND, che sono ERC-721. Il token MANA è accettato nel mercato Decentraland per avatar, dispositivi indossabili, prodotti e nomi.

Definizione Sandbox (SAND)

Il successivo partecipante significativo, Sandbox, è iniziato come un mondo virtuale basato su blockchain nel 2011 ed è passato a una piattaforma di gioco 3D nel 2017.

Il mondo virtuale consente agli utenti di costruire, giocare, esercitare la proprietà e monetizzare tutte le loro esperienze virtuali.

Uno degli obiettivi chiave di Sandbox è consentire agli artisti, ai designer e ai giocatori della comunità blockchain di costruire la piattaforma secondo la loro visione. Sandbox fornisce l’ambiente ottimale per liberare la creatività nella creazione dell’ecologia di gioco contemporanea.

L’idea combina i vantaggi di NFT e DAO per potenziare una comunità di giocatori in continua espansione. Sandbox è un ingegnoso paradigma play-to-earn che assiste gli utenti nella loro crescita come giocatori e produttori.

La piattaforma fornisce un token di utilità, SAND, necessario per tutte le transazioni basate sulla piattaforma.

MANA è un ottimo mezzo creativo, fonte di intrattenimento e opportunità economica per aziende, individui e artisti. È un progetto DAO in rapida crescita. I possessori di token MANA controllano Decentraland.

Sandbox è un ambiente virtuale basato su blockchain che utilizza SAND. Gli utenti possono creare, scambiare e acquistare oggetti ed esperienze digitali sulla piattaforma, che supporta anche i giochi basati su blockchain.

Sandbox enfatizza i contenuti generati dagli utenti e sviluppa un ambiente guidato dai giocatori.