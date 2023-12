Metaverso nella Moda arriva la Rivoluzione Digitale dell’Istituto Marangoni con il progetto ‘I Am AI’

Introduzione al Metaverso nel Mondo della Moda

Il metaverso sta rapidamente diventando una frontiera digitale fondamentale, influenzando vari settori, inclusa l’industria della moda. L’Istituto Marangoni, un rinomato istituto di moda e design, ha recentemente lanciato “I Am AI”, un progetto pionieristico che fonde moda e tecnologia digitale, portando il design di moda in una nuova era: la moda 3.0.

L’Innovativo Progetto “I Am AI”

“I Am AI” rappresenta un formato digitale all’avanguardia sviluppato dall’Istituto Marangoni. Questo progetto include una sfilata di moda unica nel suo genere, che presenta le opere di sette studenti selezionati dai campus internazionali dell’istituto. La peculiarità di queste collezioni è che sono state sviluppate esclusivamente in formato digitale, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Superare i Confini Geografici nel Design

Il progetto “I Am AI” è stato presentato nello spazio metaverse dell’Istituto Marangoni, creato per superare i confini geografici e per invitare un pubblico globale a partecipare all’esperienza. In questo modo, l’evento non solo mostra una diversa interpretazione delle sfilate di moda dei laureati, ma evidenzia anche i progressi compiuti dall’istituto nel fornire agli studenti nuove competenze.

La Selezioni degli Studenti e il Ruolo dell’AI

Gli studenti coinvolti nel progetto rappresentano diversi campus dell’Istituto Marangoni: Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai e Shenzhen. Ognuno di loro ha presentato tre look progettati digitalmente in CLO3D, dopo aver esplorato gli strumenti AI durante il processo di ricerca e ispirazione. Inoltre, gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno avuto un ruolo chiave nella direzione artistica dello show, generando diversi sfondi che hanno funto da set per ogni collezione.

L’Esperienza Immersiva e Interattiva

L’esperienza immersiva è accessibile a tutti gli utenti, sia da dispositivi desktop che mobili. Entrando nello spazio metaverse dell’istituto, gli utenti possono non solo assistere allo spettacolo, ma anche immergersi nel processo creativo dietro ogni collezione e interagire con essa attraverso un elemento di gamification. Gli utenti possono anche votare per la loro collezione preferita, che contribuirà alle preferenze di una giuria di professionisti del settore del lusso incaricata di valutare il lavoro degli studenti.

Benefici per Studenti e Industria

Il progetto “I Am AI” è stato elogiato per la sua capacità di fornire agli studenti competenze ancora più avanzate, ampliando la loro creatività e dimostrando i benefici che la tecnologia offre sia ai giovani talenti che alle aziende. Un esempio significativo è l’aspetto della sostenibilità, con una riduzione dei rifiuti generati durante la creazione di prototipi di moda. Inoltre, il progetto incoraggia i talenti a prendere rischi e a fare scelte audaci, riducendo la paura di commettere errori.

Metaverso e Moda: Rivoluzione Digitale con ‘I Am AI’ dell’Istituto Marangoni

Unione di Digitale e Fisico: Il Futuro della Moda

L’Istituto Marangoni ha enfatizzato l’importanza dell’integrazione tra il mondo digitale e quello fisico. Secondo Stefania Valenti, managing director dell’istituto, questi due mondi non sono più separati, ma devono convergere, alimentandosi a vicenda. Questa sinergia apre potenziali creativi immensi, espandendo le possibilità espressive della moda a livelli senza precedenti.

Innovazione Pedagogica: Laboratori nel Metaverso





Proseguendo sulla strada dell’innovazione, l’Istituto Marangoni si appresta a lanciare laboratori nel suo spazio metaverse. Questi laboratori digitali offriranno corsi che vanno dalla creazione di modelli, al design di prodotti, fino al visual merchandising. Ciò segna un passo significativo nella pedagogia, poiché gli studenti potranno frequentare lezioni nel metaverso, superando i confini fisici e interagendo in un ambiente immersivo e altamente coinvolgente.

Il Ruolo del Metaverso nella Formazione dei Futuri Professionisti

Questo approccio innovativo alla formazione è una risposta alla crescente domanda del settore per figure professionali dotate di strumenti digitali avanzati. Il progetto “I Am AI” e i laboratori nel metaverso rappresentano non solo un avanzamento tecnologico, ma anche un cambiamento paradigmatico nel modo in cui i futuri professionisti della moda vengono formati e preparati per affrontare le sfide del settore.

Collaborazioni con Marchi di Lusso e Progetti Innovativi

L’Istituto Marangoni sta anche incoraggiando la collaborazione tra i suoi studenti e i marchi di lusso. Ad esempio, il corso di master in “digital design per esperienze immersive” ha attirato l’attenzione di Ferrari, che ha chiesto agli studenti di immaginare un nuovo concetto per un negozio temporaneo esperienziale a Milano. Queste collaborazioni rappresentano opportunità uniche per gli studenti di applicare le loro competenze in progetti reali e innovativi.

CIl Metaverso Come Nuovo Orizzonte della Moda

Il progetto “I Am AI” dell’Istituto Marangoni è un esempio luminoso di come il metaverso stia ridefinendo i confini del design di moda. Attraverso l’integrazione di tecnologie all’avanguardia, il metaverso apre nuove prospettive per i creatori, permettendo loro di esplorare idee audaci e innovazioni senza precedenti. In definitiva, il metaverso non è solo una piattaforma tecnologica; è un nuovo orizzonte che sta plasmando il futuro della moda e del design.