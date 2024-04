Metaverso e calcio: benefici i casi di successo

Negli ultimi anni, il Metaverso è emerso come un’entusiasmante frontiera digitale, promettendo di trasformare il mondo del calcio in modi innovativi. In questo articolo, esploreremo i benefici concreti e casi di successo nel Metaverso per migliorare l’esperienza dei tifosi, lo sviluppo dei talenti e il coinvolgimento dei brand.

Ma non è tutto!

Scopriamo le nuove ed interessanti prospettive che si delineano per la crescita e l’innovazione nel mondo dello sport. Analizzeremo i benefici e comprenderemo le sfide principali tra il Metaverso e l’industria calcistica.

Benefici

Diversi sono i benefici che il Metaverso e le tecnologie abilitati offrono al mondo del calcio. A partire dal coinvolgimento dei tifosi che vivono lo sport in una dimensione immersiva con nuove esperienze e attività di gioco, ma anche perfezionare le abilità di giovani talenti per ottenere opportunità lavorative. Creare community, fidelizzare maggiormente la fanbase e far vivere lo sport in real-time da ogni parte del globo sono i principali vantaggi che la tecnologia offre oggi agli appasionati di calcio.

Coinvolgimento dei tifosi

Il coinvolgimento dei tifosi attraverso il Metaverso si manifesta in varie forme innovative e coinvolgenti. I club di calcio non solo creano, ma curano esperienze digitali straordinarie, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di partecipare a eventi virtuali e interagire con la loro squadra del cuore in modi unici e coinvolgenti.

Il Manchester City FC collabora con Sony

Durante il Consumer Electronic Show (CES) 2023, Sony ha annunciato la creazione di un’esperienza nel Metaverso per i tifosi del Manchester City. Insieme a Sony, il club inglese ha realizzato la versione digitale dell’Ethiad Stadium con posti illimitati, superando le barriere della realtà fisica.

Ma non solo, lo stadio sarà un punto di accesso ad esperienze digitali uniche per i fan, dagli avatar completamente personalizzabili ai programmi fedeltà interattivi.

Il Manchester e Sony definiscono questa esperienza un proof of concept (POC) in cui gli utenti potranno anche assistere alle partite comodamente da casa, come se fossero presenti allo stadio, addirittura scegliendo la propria angolazione preferita.

Scouting e sviluppo di talenti

Oltre alle simulazioni di partite, il Metaverso consente ai club di calcio di ricreare ambienti di allenamento digitali. I giovani talenti hanno la possibilità di sottoporsi a sessioni di virtual training sotto la guida di allenatori esperti. Questo approccio potrebbe accelerare lo sviluppo dei giocatori e consentire ai club di individuare nuovi talenti in tutto il mondo.

Il Bayern Monaco e il calcio in Realtà Virtuale (VR)

Nella primavera del 2020, l’FC Bayern, in collaborazione con Deutsche Telekom, ha introdotto il 5G all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dimostrando la sua volontà di rimanere all’avanguardia nell’innovazione sportiva e migliorare l’esperienza degli spettatori nello stadio. La partnership con NEXR Technologies ha permesso, inoltre, di far vivere ai giovani calciatori l’esperienza del calcio in VR, condividendo immagini e video sui social media. Un’opportunità unica per i talenti emergenti di perfezionare le proprie abilità, dando alla squadra di calcio tedesca un vantaggio nel processo di scouting dei giovani talenti.

All’interno dello stadio, inoltre, i tifosi possono visualizzare informazioni sui giocatori dell’FC Bayern prima della partita e durante l’intervallo, attraverso il proprio smartphone o gli occhiali Nreal Light.

Esperienze di gioco immersive

Immersi nel Metaverso, alcuni club calcistici hanno già trasformato l’esperienza del tifo con giochi e simulazioni coinvolgenti. Un’opportunità straordinaria per i tifosi di vivere l’azione e sentirsi parte del gioco, superando le distanze geografiche con entusiasmo e coinvolgimento.

FC Barcelona e Web3

A partire dall’estate scorsa, il FC Barcelona offre una nuova esperienza immersiva chiamata Barça Virtual Dream come parte del suo Stadium Tour e del suo Museo. La nuova attrazione offre ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza virtuale vestendo gli avatar dei giocatori.

Inoltre, nel giugno 2023 FC Barcelona ha annunciato il lancio di Barça Vision, la piattaforma sotto la quale il club intende raggruppare tutte le iniziative associate a Web3, NFT e Metaverso. Un ambiente unico che connette i fan con il club per creare nuove forme di interazione con la community.

Collezioni NFT

Le collezioni NFT nel calcio consentono ai fan di possedere digitalmente momenti iconici del club, creando un legame emotivo. Attraverso iniziative di coinvolgimento e programmi di fedeltà digitali, i possessori di NFT possono accedere a privilegi esclusivi, rafforzando il legame tra il club e i suoi sostenitori.

FC Porto lancia gli NFT Mementos

Nell’estate del 2022, la squadra di calcio portoghese ha collaborato con Upland per replicare l’Estadio Do Dragao nel Metaverso.

A partire da ottobre dello scorso anno, i fan hanno avuto la possibilità di acquistare i Mementos: NFT di giocatori creati prima delle partite che possono scambiare durante le partite. Questa iniziativa illustra come il calcio stia abbracciando il mondo digitale e le opportunità offerte dalla tecnologia blockchain per coinvolgere la fanbase attraverso esperienze uniche.

Juventus sbarca nel Web3

Il club bianco e nero si è da subito interessato al Web3. A partire dal 2019 con il lancio del fan token “JUV” sulla piattaforma Socios, che permetteva ai tifosi di effettuare votazioni e acquistare il merchandise. Nel febbraio 2020, è stata introdotta la collezione di carte digitali, consentendo ai tifosi di collezionare e scambiare liberamente. Inoltre, nel giugno 2021 la Juventus ha messo all’asta la maglia “Home 2021/2022” nella sua versione digitale 3D ad altissima definizione.

Nell’ottobre del 2022, la leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, ha fatto il suo ingresso nel Metaverso con ADP10, un’esperienza immersiva che fonde la passione per il calcio con la tecnologia all’avanguardia. Le persone hanno la possibilità di esplorare nell’ambiente digitale, trofei leggendari e trionfi della sua carriera.

Il Paris Saint-Germain: tra collezioni digitali e tornei calcistici online

Il PSG è stato uno dei club di calcio più attivi nel Metaverso. Già nel 2018, il Paris Saint-Germain (PSG), aveva avviato una collaborazione con la piattaforma blockchain Socios.com per introdurre la sua “Fan Token Offering”.

Nel settembre del 2020, il club ha collaborato con la piattaforma blockchain Sorare per creare collezionabili digitali di giocatori. Questi collezionabili consentono ai tifosi di partecipare a giochi di calcio basati su blockchain, in cui possono schierare squadre di giocatori digitali e competere in tornei online.

AC Milan: un nuovo capitolo nel fan engagement

Nell’ottobre di quest’anno, AC Milan e Fanblock hanno annunciato una partnership per coinvolgere oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo attraverso una nuova piattaforma di fan engagement. La collaborazione offre ai tifosi la possibilità unica di possedere una porzione del terreno di gioco digitale del club e di accumulare punti in base agli eventi nella zona del campo posseduta, offrendo un’esperienza di coinvolgimento innovativa durante le partite.

Virtual store

I virtual store nel Metaverso rivestono un’importanza cruciale per legare con i fan del brand, questo non fa eccezioni per il mondo del calcio.

I negozi digitali offrono ai tifosi un accesso senza precedenti a merchandise e prodotti ufficiali del club, consentendo loro di sostenere la squadra. Questi showroom digitali non solo ampliano le opportunità di commercializzazione per i club, ma creano anche un legame più forte tra il club e i suoi sostenitori, fornendo un canale diretto per l’acquisto di prodotti esclusivi e l’espressione della propria identità calcistica.

Il Liverpool FC: collezioni NFT e virtual showroom

Nel marzo 2022 Il Liverpool FC è entrato nel mondo dell’arte digitale con la sua prima collezione ufficiale NFT: LFC Heroes Club. La collezione presentava le illustrazioni di 24 giocatori della squadra maschile LFC, dando vita alle loro caratteristiche individuali e di supereroi.

Mentre nell’ottobre dello scorso anno, Liverpool FC ha stretto una partnership con Meta per creare una linea di abbigliamento digitale sul Meta Avatar Store dove i tifosi del colosso calcistico inglese hanno potuto acquistare per i loro avatar digitali nel Metaverso.

Sfide da affrontare

Nonostante le opportunità affascinanti del Metaverso nel calcio, emerge una serie di sfide, tra cui l’accessibilità, la protezione dei dati, la tutela dei marchi e diritti di design in termini di proprietà intellettuali.

Tuttavia, tali ostacoli possono essere superati con successo grazie a un processo continuo di innovazione e alla stretta collaborazione tra i club di calcio e le aziende tecnologiche. Questa sinergia tra il mondo dello sport e la tecnologia si prospetta come la chiave per garantire un’esperienza Metaverso sicura, coinvolgente e rispettosa delle proprietà intellettuali nel panorama calcistico.

In conclusione, il Metaverso sta rivoluzionando l’interazione con il calcio, offrendo nuovi modi di coinvolgere i fan, scoprire talenti emergenti e sfruttare il potenziale del marketing digitale, rendendo l’esperienza degli appassionati un’esperienza ancora più immersiva e innovativa.

