LootMogul riceve un investimento di 200 milioni di dollari per potenziare il metaverso sportivo

LootMogul ha finora collaborato con più di 180 atleti professionisti

Le città sportive virtuali offrono una gamma di opportunità di coinvolgimento e di guadagno

LootMogul, società di metaverso sportiva guidata da atleti, afferma che un investimento di 200 milioni di dollari da Global Emerging Markets (GEM) accelererà lo sviluppo e l’adozione dei suoi ambienti di gioco basati su Blockchain.

LootMogul offre ad atleti, squadre sportive e marchi la possibilità di creare “città sportive” virtuali per interagire con i fan, oltre a offrire vantaggi nel mondo reale.

Gli utenti interagiscono con queste città sportive utilizzando avatar digitali per partecipare a concorsi, accademie di allenamento e giochi. I proprietari delle città sportive possono anche ospitare eventi speciali e vendere merce digitale e reale.

Come è comune con altre piattaforme metaverse, LootMogul utilizza la propria valuta virtuale per alimentare queste funzioni. I “token Mogul” vengono utilizzati per acquistare offerte di risorse token non fungibili (NFT) come dispositivi indossabili, collezionabili e oggetti di potere in-game, consentendo anche ai proprietari di partecipare a competizioni e accedere a eventi.

Gli ambienti di LootMogul sono accessibili su più piattaforme – web, mobile, console di gioco e realtà virtuale (VR) – e l’azienda ritiene che la sua capacità di attrarre giocatori e appassionati di sport Web 2.0 in ambienti Web 3.0 rappresenterà un vantaggio competitivo significativo.

Ad oggi, LootMogul ha collaborato con più di 181 atleti professionisti negli Stati Uniti ed è in procinto di reclutare più di 1,5 milioni di atleti al liceo o all’università.

“LootMogul è estremamente entusiasta di questo impegno di investimento di GEM in quanto consente ad atleti, fan e marchi di fornire un coinvolgimento coinvolgente e strumenti per collegare le esperienze tra i metaversi del Web 3.0 e il mondo reale”, ha affermato Raj Rajkotia, amministratore delegato di LootMogul.