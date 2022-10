La rivoluzione di Meta arriva dal team di Paresh Rajwat

Paresh Rajwat e il suo team di ingegneri della società madre di Facebook Meta Platforms stanno lavorando per portare le persone fuori da Internet bidimensionale e in un metaverso, dove gli utenti possono chattare, fare acquisti e giocare a scacchi, a volte con persone dall’altra parte del mondo.

La strada per giungere lì, ha detto Rajwat, “passa attraverso Seattle”.

Con oltre 8.000 dipendenti, il Puget Sound è il più grande hub di Meta al di fuori della sede centrale di Menlo Park, in California. Gli ingegneri qui stanno lavorando sui prodotti Meta, dal mercato di Facebook agli avatar che operano nella realtà virtuale fino, ovviamente, al metaverso.

La scorsa settimana, Meta ha nominato Rajwat, già vicepresidente della gestione dei prodotti, a capo dell’ufficio per il Pacifico nord-occidentale. Ha trascorso otto anni con l’azienda, lavorando alla monetizzazione dell’app di Facebook, attingendo all’economia dei creatori e supervisionando il team video.

Prima di Meta, Rajwat ha lavorato presso Microsoft, Apple, Yahoo e la società pubblicitaria Criteo.

Ora si è concentrato sul mantenimento della cultura del posto di lavoro di Meta, sul collegamento dell’azienda con la comunità di Seattle, sulla guida degli sforzi di Meta per la realtà virtuale e sulla supervisione delle nuove funzionalità nel metaverso.

Rajwat descrive il metaverso come un “Internet incarnato”. Dentro, ha detto, potresti sentire un suono provenire dal tuo lato destro e voltarti per vedere l’avatar di una persona che in realtà è seduta a miglia di distanza ma si sente proprio accanto a te. “Sfida le distanze”, ha detto. “Aiuta davvero le persone a connettersi”.

In questo momento, c’è ancora un “grande muro” che separa il mondo virtuale da quello fisico e Rajwat si aspetta che passerà molto tempo prima che il metaverso si estenda completamente.

Quando ciò accadrà, probabilmente ci sarà più di un metaverso, il che significa che Meta è pronto ad affrontare la concorrenza. Ma Rajwat spera che gli utenti possano spostarsi rapidamente tra di loro.

A breve termine, il team di ingegneri di Meta sta lavorando per aggiungere funzionalità al metaverso così com’è oggi, come un modo per effettuare pagamenti all’interno del mondo virtuale o la possibilità di inviare messaggi a persone che non sono ancora connesse al metaverso.

“Meta ha questa cosa nel connettere il mondo”, ha detto Rajwat. È già concentrato su Facebook, Instagram, WhatsApp e la sua app Messenger, ha continuato. Ora pensa al futuro del social network.

“Più ci pensiamo, più in realtà arriviamo sempre alla stessa conclusione. … È qualcosa come il metaverso”, ha detto Rajwat.

Prima che diventasse il colosso che è oggi, Meta (allora chiamata Facebook) ha aperto un negozio a Seattle nel 2010 con solo una manciata di ingegneri.

Il suo ufficio vicino al Pike Place Market è diventato il primo hub di ingegneria al di fuori della sede centrale della Silicon Valley .

Lì, gli ingegneri stavano lavorando su una funzione di chat video di Skype, un servizio di check-in della posizione e un convertitore che mostrava automaticamente una versione di Facebook che funzionava bene su un dispositivo mobile.

Da allora, Meta si è espansa in una sede più ampia e poi è cresciuta fuori dai confini della città di Seattle con uffici a Redmond e Bellevue.

Nel 2020, ha acquistato il campus Bellevue mai utilizzato da REI per quasi $ 368 milioni, aggiungendolo al campus del distretto di Spring che era già cresciuto fino a includere 850.000 piedi quadrati di uffici.

A quel tempo, la società affermo’ di avere circa 5.000 dipendenti nel Puget Sound. Ora, due anni dopo, dice di averne più di 8.000.

Ma quella crescita è in attesa. A settembre, Meta ha annunciato per la prima volta nella storia dell’azienda che avrebbe congelato le assunzioni, riorganizzato i team e ridotto il numero di dipendenti. Il CEO Mark Zuckerberg ha detto ai dipendenti che Meta sarebbe stata più piccola nel 2023 rispetto a quest’anno.

“Avevo sperato che l’economia si sarebbe stabilizzata più chiaramente a questo punto”, ha detto in una telefonata a livello aziendale. “Ma da quello che stiamo vedendo non sembra ancora che lo sia stato, quindi vogliamo pianificare in modo un po’ prudente”.

Meta ha rifiutato di commentare come il blocco delle assunzioni e la riduzione dei posti di lavoro avrebbero influenzato la sua forza lavoro nel Pacifico nord-occidentale.

Rajwat ha dichiarato in un’intervista la scorsa settimana che Meta continuerà ad abbracciare il lavoro a distanza, consentendo ai dipendenti di scegliere quanti giorni vogliono venire in ufficio e se vogliono entrare.

“Invece di portare le persone al lavoro, ora dobbiamo portare lavoro alle persone”, ha detto. E, naturalmente, Meta sta lavorando proprio sugli strumenti che spera renderanno il lavoro a distanza quasi come se fossi lì di persona.