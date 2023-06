Milano in prima linea come punto di riferimento dell’innovazione tecnologica e trasformazione digitale : è in arrivo il W3Summit Milano, evento internazionale dedicato al futuro e all’evoluzione del WEB3.

Con il patrocinio di B3YOND, il collettivo d’élite delle migliori aziende Web3 europee, che comprende una vasta gamma diversificata di servizi e progetti, con l’obiettivo di rivoluzionare il panorama digitale e SheTech, un’organizzazione non-profit fondata con l’obiettivo di colmare il divario di genere nel mondo della tecnologia, del digitale e dell’imprenditoria, attraverso attività di networking, empowerment e formazione, è destinato a diventare un appuntamento annuale.

Il Summit , nella sua prima edizione, si svolgerà in una giornata di speech e tavole rotonde il giorno 27 giugno 2023 a Milano presso IBM Studios, nel cuore pulsante della città.

Un appuntamento di interesse nazionale, ma dallo spirito cosmopolita: partner, speaker, ospiti e partecipanti provenienti da tutto il mondo animeranno la venue del primo evento specializzato del Web3 in Italia.

Tra roundtables, speech e workshop interattivi, il W3 Summit mira a rendere il mondo del Web3 accessibile a tutti.

Grazie ai tre pilastri su cui è strutturato, Understand, Experiment e Network, l’evento sarà uno spazio di dialogo, formazione, contaminazione e intrattenimento sia per neofiti e curiosi che per gli esperti e pionieri del settore.

Tra gli speaker già confermati : Davide Sgherri Head of New Media Dolce&Gabbana, Matteo Fedeli Ceo Siae, Alessandro De Grandi Ceo The Nemesis, Maria Enrica Angelone Ceo Wallife, Valeria Portale Head of Innovative Payments Observatory; Blockchain & Web3 Observatory PoliMi, Laura Pan Lecturer at SDA Bocconi, Pietro Lanza Blockchain Director IBM, Nena Dukozov Head of Project Group for New Economy and Blockchain Technologies at Ministry of Economic Development and Technology, UNECE expert and Head of Delegation for Slovenia e Aljosa Ota Director for Italy market – Slovenian Tourist Board.

“Crediamo profondamente nell’importanza di creare uno spazio di scambio, condivisione e confronto, duraturo e scalabile, aperto a tutti. L’evento è alla prima edizione e mira ad essere un appuntamento annuale. ” dichiara Sara Noggler Ceo di Polyhedra, Linkedin Top Voices 2023 Web3, ideatrice e curatrice dell’evento.

L’universo del Web 3.0 a portata di tutti

W3Summit nasce con l’obiettivo di mostrare il potenziale dell’universo NFT, Crypto e Metaverso, coinvolgendo gli attori che ne compongono le fila.

Un luogo di incontro e incubatore di nuove sinergie, creando un ponte tra aziende Web3 e tradizionali.

I biglietti I biglietti saranno disponibili anche tramite NFT e conterranno tutte le informazioni dell’evento come agenda, password WiFi ed orari e daranno accesso ad esperienze esclusive; per ricevere l’NFT basterà cliccare sul link che si riceverà via email e in pochi step verrà creato un account su Walletplace, wallet non-custodial di Bcode che permetterà di ricevere, gestire e trasferire NFT gratuitamente e senza bisogno di crypto.

Oggi più che mai, Milano ha bisogno di eventi che le permettano di confermare il ruolo di capitale europea che ha conquistato negli ultimi anni.

L’ evento è gratuito, ma solo su invito, per le iscrizioni https://www.eventbrite.com/e/w3summit-tickets-621598867947

Per maggiori informazioni www.w3summit.eu