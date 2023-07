Il Metaverso un impero in Ascesa nel Mondo degli Investimenti Web3

Il mondo degli investimenti Web3 è stato scosso da un cambio epocale, con i progetti Metaverse che si sono affermati come dominatori incontrastati nell’ecosistema digitale. Questa nuova realtà emergente ha conquistato la vetta degli investimenti, spodestando le start-up dell’infrastruttura Web3 che avevano fino ad ora dominato il campo.

Un recente rapporto di DappRadar ha messo in luce questa trasformazione, evidenziando anche un drastico calo dei finanziamenti complessivi all’interno dell’ecosistema Web3 rispetto all’anno precedente. Nel corso dei primi sei mesi di quest’anno, l’ecosistema ha attirato solamente 707 milioni di dollari, un’enorme diminuzione rispetto ai 7,6 miliardi di dollari raccolti nel 2022.

Sebbene gli investimenti totali nei progetti Metaverse abbiano subito una flessione, il loro predominio all’interno dell’ecosistema Web3 è aumentato al 44% del totale dei finanziamenti, superando il 27% dell’anno precedente. Questo risultato ha permesso ai progetti Metaverse di sorpassare le start-up dell’infrastruttura Web3, che avevano invece dominato il panorama degli investimenti nel corso dell’anno passato.

Il termine “Metaverse” è diventato una delle parole chiave più rilevanti degli ultimi tempi. Molti ne hanno abusato per vendere sogni irrealizzabili di un mondo digitale utopico, mentre colossi come Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Meta (NASDAQ: META) hanno promesso di costruire il futuro del lavoro e hanno basato le proprie strategie su questa nuova tecnologia. Altri ancora hanno creato valore reale attraverso la creazione di gemelli digitali del mondo reale.

Tuttavia, è proprio questa categoria, focalizzata sull’utilità pratica, che sembra offrire le maggiori promesse. Aziende come Transmira continuano a sviluppare soluzioni per le sfide del Metaverse, mossi dalla convinzione che “le persone desiderano un Metaverse che abbia un impatto tangibile sulla loro vita reale”.

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha rubato gran parte dell’attenzione al Metaverse, influendo notevolmente anche sui finanziamenti. Tuttavia, come ha sottolineato il fondatore di Transmira, Robert Rice, durante la London Blockchain Conference, l’intelligenza artificiale rappresenta soltanto un miglioramento per il Metaverse. Secondo Rice, la vera chiave per realizzare la promessa di Internet, ovvero creare connessioni online autentiche, risiede nella combinazione di intelligenza artificiale, Metaverse e blockchain.

Il rapporto di DappRadar ha anche analizzato la crescita del Metaverse a livello regionale e l’impatto che il nuovo visore VR di Apple (NASDAQ: AAPL) avrà sull’industria. Da un punto di vista geografico, l’Asia si conferma come leader nello sviluppo del Metaverse, con Corea del Sud, Giappone, Hong Kong e Cina pronti a mantenere il predominio nel settore.

Secondo le previsioni del rapporto, entro il 2035 il Metaverse inietterà tra gli 800 e i 1,4 trilioni di dollari all’anno nell’economia della regione, segnando una trasformazione epocale nel modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo digitalmente. Questa nuova realtà virtuale si prospetta come una fonte di opportunità senza precedenti, aprendo le porte a nuovi modelli di business, esperienze coinvolgenti e un’enorme crescita economica.

