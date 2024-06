Il Metaverso non è morto e risorge alla grande: 20 milioni di Round per Sandbox che diventa il nuovo unicorno

Il metaverso sta rapidamente diventando una realtà concreta nel panorama digitale globale, e The Sandbox, una divisione di Animoca Brands, sta giocando un ruolo chiave in questo sviluppo. Con un recente investimento di $20 milioni, The Sandbox ha raggiunto una valutazione di $1 miliardo, consolidando la sua posizione come una delle principali piattaforme nel settore. Questo articolo esplorerà in dettaglio l’impatto di questo finanziamento, le prospettive future per The Sandbox e il metaverso in generale.

Animoca Brands: Una Visione per il Futuro del Metaverso

Animoca Brands, leader nella promozione dei diritti di proprietà digitale all’interno di un metaverso aperto, ha annunciato la raccolta di $20 milioni tramite cambiali convertibili, con una valutazione massima di $1 miliardo.

Questo finanziamento strategico è stato guidato da Kingsway Capital e Animoca Brands, con la partecipazione di LG Tech Ventures e True Global Ventures. I possessori delle note hanno la possibilità di convertirle in azioni di Bacasable Global Limited alle stesse condizioni delle azioni privilegiate esistenti.

Yat Siu, cofondatore e presidente esecutivo di Animoca Brands, ha espresso entusiasmo per il continuo sostegno alla visione di The Sandbox, sottolineando l’importanza del gioco creato dagli utenti (UGC) e della proprietà digitale.

“Siamo estremamente onorati del continuo sostegno alla visione di The Sandbox e entusiasti del futuro dei giochi UGC,” ha dichiarato Siu. McKinsey prevede che entro il 2030 il metaverso potrebbe contribuire con $5.000 miliardi all’economia globale, evidenziando il potenziale economico di questa innovazione.

L’Innovazione di The Sandbox: Verso un Metaverso Decentralizzato

Il finanziamento di $20 milioni sarà utilizzato per continuare a sviluppare la visione di The Sandbox di un mondo virtuale decentralizzato, dove la cultura si fonde con il gioco e la comunità può partecipare attivamente alla crescita e trarne beneficio.

The Sandbox si distingue per la sua capacità di offrire opportunità di guadagno per i creatori sulla sua piattaforma. Attraverso l’aggiornamento degli strumenti di editor Game Maker e VoxEdit 3D, l’introduzione di nuove interazioni sociali e abilità per gli avatar, e l’espansione delle possibilità di gioco, The Sandbox sta creando un ecosistema vibrante e inclusivo.

Uno degli obiettivi principali è lo sviluppo di una versione del metaverso per dispositivi mobili, prevista per il 2025. Inoltre, The Sandbox ha recentemente raggiunto il traguardo di 1.000 esperienze generate dagli utenti, pubblicate sulla sua mappa virtuale, con oltre 5,7 milioni di account utente collegati al portafoglio di criptovalute.

Questo successo è stato possibile grazie al sostegno di oltre 400 partnership globali, tra cui Lionsgate, Hellboy, Magnificent Century e Habbo. Queste collaborazioni hanno permesso a The Sandbox di consolidare la sua posizione come una delle principali applicazioni nel Web3, attirando nuovi utenti e incentivando la partecipazione al metaverso.

Espansione Globale e Coinvolgimento della Comunità

Negli ultimi sei mesi, The Sandbox ha raggiunto traguardi significativi, tra cui la pubblicazione delle proprie esperienze LAND da parte di oltre 25.000 proprietari di terreni virtuali.

Questo ha creato un’opportunità unica per i creatori di monetizzare i loro contenuti in un ambiente sicuro e decentralizzato. Inoltre, il lancio del Marketplace su L2 di Polygon ha offerto ai creatori la possibilità di creare e vendere beni digitali, portando alla creazione di oltre 11.000 beni digitali unici, con oltre mezzo milione di vendite.

L’ecosistema di The Sandbox include attualmente oltre 250 Trusted Partner, individui e agenzie formati e certificati per assistere i marchi e i detentori di proprietà intellettuale nella creazione di esperienze metaverse per i loro fan.

Questo network di partner è destinato a crescere ulteriormente, con piani di espansione in mercati emergenti come il Vietnam, l’Arabia Saudita e l’Africa. La piattaforma sta inoltre intensificando i suoi sforzi per coinvolgere i creatori emergenti attraverso iniziative educative, bootcamp e game jam, garantendo un flusso costante di nuovi talenti e contenuti innovativi.

Arthur Madrid, CEO e co-fondatore di The Sandbox, ha ribadito l’importanza di promuovere l’equità e le opportunità per i creatori nel metaverso, affermando: “Il metaverso aperto offre a tutti la possibilità di esprimersi e di scoprire nuove culture. La nostra missione è quella di promuovere l’equità e le opportunità per i creatori in tutti gli aspetti della cultura nel metaverso.”

Partnership Strategiche e Futuro del Metaverso

Il supporto continuo da parte di partner strategici è essenziale per il successo a lungo termine di The Sandbox. Sebastien Borget, COO e cofondatore di The Sandbox, ha accolto con entusiasmo nuovi partner che condividono la visione di un metaverso accessibile e inclusivo per un pubblico globale.

“Accogliamo con entusiasmo nuovi partner che condividono la nostra visione di un metaverso accessibile e inclusivo per un pubblico globale, dove marchi e comunità collaborano per plasmare il futuro del gioco e dell’intrattenimento,” ha dichiarato Borget.

Anshul Agarwa, CEO di LG Technology Ventures, ha commentato l’approccio distintivo di The Sandbox, sottolineando il potenziale della piattaforma di trasformare l’economia globale dei creatori. “Sosteniamo i visionari che stanno guidando l’adozione del Web3 e l’innovazione nell’intrattenimento dei consumatori.

L’approccio distintivo di Sandbox potrebbe trasformare l’economia globale dei creatori,” ha affermato Agarwa.

Il finanziamento di $20 milioni rappresenta un passo significativo per The Sandbox e il metaverso. Con un focus su innovazione, inclusività e opportunità per i creatori, The Sandbox è destinato a giocare un ruolo di primo piano nel plasmare il futuro del metaverso e dell’economia digitale globale.

La continua espansione delle sue capacità e delle partnership strategiche garantirà che The Sandbox rimanga all’avanguardia in questo campo dinamico e in continua evoluzione.