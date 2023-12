Il Metaverso esiste? Cosa è rimasto valido dell’ambizioso progetto di Mark Zuckerberg?

Nell’era precedente a ChatGPT, il mondo della tecnologia era impegnato a discutere qualcosa di completamente diverso. Vi ricordate del metaverso? Per un certo periodo, questa visione ha dominato le notizie tecnologiche, un mondo di realtà virtuale così coinvolgente da farci desiderare di passarvi una parte della nostra vita.

Dietro a questa narrativa sul metaverso c’era Mark Zuckerberg. Il miliardario tecnologico era così determinato che, nell’ottobre 2021, ha cambiato il nome di Facebook in Meta. “La qualità definitoria del metaverso sarà la sensazione di presenza,” ha dichiarato il CEO di Meta, annunciando il cambiamento. “Sentirsi veramente presenti con un’altra persona è il sogno ultimo della tecnologia sociale. Ecco perché ci stiamo concentrando su questa idea. Nel metaverso, potrete fare praticamente tutto ciò che potete immaginare,” ha affermato.

La Visione del Metaverso di Zuckerberg Tuttavia, quasi due anni dopo, la visione di Zuckerberg per il metaverso sembra essere in difficoltà. A aprile, è stato costretto a smentire l’idea che stesse abbandonando il progetto. “Si è sviluppata una narrativa secondo cui ci stiamo allontanando dal metaverso,” ha detto agli investitori ad aprile. “Quindi voglio dire subito che non è accurato.”

Mercoledì, l’azienda tiene il suo annuale evento VR chiamato Meta Connect. Potrebbe essere un’occasione per Zuckerberg per spiegare nuovamente la sua ragionevolezza nel prendere un’azienda di social media estremamente redditizia e dirottare la sua attenzione su un’impresa di realtà virtuale estremamente non redditizia.

Gli Impressionanti Perdite di Reality Labs Ma quanto è redditizia? Le cifre più recenti di Meta sono sconcertanti. Reality Labs, che come il nome suggerisce, è il ramo di realtà virtuale e aumentata di Meta, ha perso ben 21 miliardi di dollari dall’anno scorso. Una parte delle perdite riflette investimenti a lungo termine. Meta non si aspettava ritorni a breve termine. Tuttavia, il fatto preoccupante per l’azienda è che finora ci sono poche prove che questa scommessa enorme stia funzionando.

Horizon Worlds: Un Tentativo di Creare il Metaverso Horizon Worlds, un gioco pubblicato da Meta, è stato finora il tentativo più vicino dell’azienda di creare un metaverso. Gli utenti possono immergersi in diversi ambienti, come caffetterie, club di comicità, discoteche, campi da basket, per socializzare e giocare. Meta afferma di avere 300.000 utenti mensili, una cifra esigua se confrontata con i miliardi di persone su Facebook e Instagram. E in qualsiasi momento, molto poche persone stanno effettivamente giocando al gioco.

Le recensioni degli utenti si lamentano di mondi vuoti e affermano che semplicemente non ci sono abbastanza persone per renderlo divertente. O se ci sono persone, spesso sono bambini. Ma la critica più grande è che sembra un po’ scadente, simile ai grafici del Nintendo Wii del 2006, piuttosto che all’esperienza VR sfarzosa promessa da Zuckerberg.

Le Sfide dei Visori di Realtà Virtuale di Meta Per quanto riguarda i visori di realtà virtuale di Meta, è difficile vedere come la tecnologia attuale sia anche lontanamente simile alla visione del CEO dell’azienda. Secondo una storia di Verge di quest’anno, i visori di Meta hanno venduto più di 20 milioni di unità, un risultato non male considerando che il Quest 2 ha ricevuto recensioni positive. Tuttavia, in termini di numeri assoluti, ci sono molte console da gioco che hanno ottenuto risultati migliori.

La Sony afferma che la sua PlayStation 5 ha venduto 40 milioni di unità, ad esempio. E ricordiamoci, Zuckerberg non sta confrontando il successo con una console da gioco. Vuole rivoluzionare il nostro modo di vivere, lavorare e “connetterci”, come lui direbbe.

In sostanza, la realtà virtuale è ancora di nicchia. Non è il modo in cui la maggior parte delle persone gioca ai videogiochi, e sicuramente non è come la maggior parte delle persone sceglie di trascorrere il proprio tempo. La vita reale ha un fascino indiscusso.

Le Sfide di Zuckerberg A luglio, durante una conferenza con gli investitori, qualcuno ha chiesto a Zuckerberg perché avesse speso tutti questi soldi. “Aiutateci a capire,” hanno detto. Zuckerberg ha dichiarato di comprendere la frustrazione e ha ammesso: “Non posso garantire che avrò ragione su questa scommessa. Credo che questo sia il percorso che il mondo sta seguendo.”

E così, mercoledì, sentiremo da Zuckerberg mentre cerca di infondere vita in un concetto che ha disperatamente bisogno di ossigeno. Probabilmente sentiremo molto di più sul nuovo visore di Meta, il Quest 3, e su come Horizon Worlds si stia spostando su dispositivi mobili e desktop (quindi non sarà necessario utilizzare un visore per giocare). Sentiremo anche una serie di nuovi annunci di intelligenza artificiale.

Senza dubbio, sentiremo di nuovo che il metaverso è un progetto a lungo termine, che non abbiamo ancora visto il vero metaverso. Zuckerberg senza dubbio ci crede ancora, come dimostra attraverso il libro degli assegni di Meta. A luglio ha dichiarato che Reality Labs dovrebbe registrare perdite ancora più consistenti l’anno prossimo.

Il metaverso è quindi ancora molto vivo a Meta, ma la maggior parte del resto del mondo tecnologico sembra essersi spostata altrove. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questo ambizioso progetto che continua a suscitare discussioni e dubbi nella comunità tecnologica.

