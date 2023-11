Il Futuro Decentralizzato: Innovazioni e Sviluppi Recenti nel Web3

L’Intelligenza Artificiale incontra il Web3 The Graph, noto come il “Google del Web3”, sta pianificando l’introduzione di strumenti di query assistiti dall’intelligenza artificiale.

Questo protocollo per l’indicizzazione e l’interrogazione dei dati memorizzati sta aprendo la strada a un ecosistema più intelligente e interconnesso​​.

Strumenti Innovativi per Sviluppatori La Near Foundation ha introdotto due nuovi strumenti per gli sviluppatori di Web3: una collaborazione con Polygon Labs per un prover a conoscenza zero, zkWASM, e il Near Data Availability layer per supportare gli sviluppatori di Ethereum rollup. Queste iniziative sono volte a migliorare l’interoperabilità tra il protocollo Near, Ethereum e altri ecosistemi Web3​​.

Collaborazioni Strategiche LG CNS, la filiale IT del conglomerato sudcoreano, ha formato una partnership strategica con QuickNode, una piattaforma di implementazione blockchain per portare i servizi del Web 2.0 nel Web3.

Questo passo sottolinea l’importanza delle collaborazioni aziendali nel promuovere l’adozione del Web3​​.

Accelerare le Startup del Web3 CoinMarketCap ha lanciato CMC Labs, un programma acceleratore di startup lungo un anno per potenziare la prossima generazione di fondatori di Web3.

Questo programma riflette la visione di un internet decentralizzato come nuova era di affari ricca di potenzialità inesplorate​​.

Portafogli Web3 per Tutti Binance ha lanciato un portafoglio Web3 per rendere l’esperienza Web3 accessibile a milioni di utenti. Questo strumento promette di eliminare il rischio di perdere frasi-seme o di affrontare processi di onboarding complicati, fungendo da gateway digitale al Web3​​.

Conclusione Le recenti notizie sul Web3 evidenziano un trend di crescente innovazione e collaborazione.

Strumenti più intelligenti, maggiori facilitazioni per gli sviluppatori, partnership strategiche, supporto alle startup e miglior accesso per gli utenti stanno plasmando un ecosistema Web3 più maturo e accessibile.

Mentre l’industria si evolve, possiamo aspettarci che queste tendenze non solo continuino ma anche accelerino, portando il Web3 sempre più nel mainstream.