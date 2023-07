Hong Kong istituisce una task force per promuovere lo sviluppo del Web3

Il governo di Hong Kong si impegna a guidare la trasformazione Web3

Hong Kong ha preso l’iniziativa nel settore in rapida crescita di Web3, istituendo una task force dedicata allo sviluppo sostenibile e responsabile di questa tecnologia rivoluzionaria. La task force, composta da funzionari dell’industria e del governo, sarà incaricata di supervisionare i progressi di Web3 nella regione e promuoverne la crescita in modo etico.

Questo annuncio rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Hong Kong ad abbracciare il “megatrend” di Web3 e a posizionarsi come un leader nel settore.

Secondo una dichiarazione rilasciata il 30 giugno, il governo di Hong Kong ha riunito un gruppo eterogeneo di 15 partecipanti del settore e 11 funzionari governativi chiave per formare questa task force. Il segretario finanziario di Hong Kong, Paul Chan, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che la task force contribuirà a rafforzare l’obiettivo di Hong Kong di diventare un hub Web3 all’avanguardia.

La dichiarazione del governo afferma: “Il segretario finanziario ha annunciato nel bilancio 2023-24 l’istituzione della task force per fornire raccomandazioni sullo sviluppo sostenibile e responsabile di Web3 a Hong Kong”. Questo impegno dimostra la volontà di Hong Kong di sostenere lo sviluppo di Web3 in modo responsabile, garantendo che vengano adottate le misure necessarie per promuovere l’innovazione e la crescita nel settore.

Paul Chan ha sottolineato l’importanza di guidare l’esplorazione e lo sviluppo innovativi, creando nuovi modelli di applicazione che attirino le migliori aziende e talenti nell’arena di Web3. Con la Task Force che riunisce leader e professionisti di settore, Hong Kong è ben posizionata per trasformarsi in un hub di Web3 di successo.

La risposta del mercato alla dichiarazione politica del governo di Hong Kong sullo sviluppo delle risorse virtuali, rilasciata nell’ottobre 2022, è stata estremamente positiva. Come riportato da Cointelegraph il 20 marzo, oltre 80 società legate agli asset virtuali hanno espresso interesse a stabilire la propria presenza a Hong Kong dopo questa dichiarazione. Questo dimostra il grande potenziale che la regione offre per le aziende del settore delle criptovalute e di Web3.

In linea con questa iniziativa, HSBC ha recentemente lanciato servizi di criptovaluta a Hong Kong, ampliando ulteriormente l’offerta di servizi finanziari nel settore delle risorse virtuali. Questa mossa evidenzia il crescente interesse delle istituzioni finanziarie tradizionali nei confronti di Web3 e delle criptovalute, confermando ulteriormente la posizione di Hong Kong come un luogo attraente per le società crittografiche.

Inoltre, il Consiglio legislativo di Hong Kong ha invitato esplicitamente le piattaforme globali di trading di asset virtuali a stabilirsi nella regione e richiedere una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali. Johnny Ng, membro del Consiglio legislativo di Hong Kong, ha menzionato in particolare Coinbase, sottolineando che Hong Kong accoglierebbe con favore l’arrivo di queste importanti piattaforme.

Questo invito è arrivato poco dopo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione legale contro Coinbase, evidenziando l’importanza di fornire un ambiente regolamentare chiaro e favorevole per le piattaforme di criptovaluta.

La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) ha inoltre annunciato che presto consentirà alle piattaforme autorizzate di soddisfare gli investitori al dettaglio, aprendo ulteriori opportunità per le aziende nel settore delle criptovalute.

Gli operatori di piattaforme di trading di asset virtuali che aderiscono alle linee guida proposte dalla SFC sono incoraggiati a presentare domande di licenza, contribuendo così a creare un ambiente regolamentare chiaro e sicuro per gli investitori.

Questi sviluppi confermano l’impegno di Hong Kong ad abbracciare Web3 e a creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita nel settore delle risorse virtuali. La task force appena istituita svolgerà un ruolo cruciale nel garantire che lo sviluppo di Web3 a Hong Kong avvenga in modo sostenibile e responsabile, portando benefici sia per l’economia che per la comunità.

L’obiettivo di Hong Kong di diventare un leader nel settore Web3 sembra destinato a diventare una realtà, grazie all’impegno e alla determinazione del governo e degli attori chiave dell’industria.