Aumantano gli Investimenti nel Metaverso e NFT secondo il rapporto di EY e del Centro di ricerca Luiss Guido Carli

L’Aumento degli Investimenti Aziendali

La crescita degli Investimenti nel Metaverso e NFT secondo il rapporto di EY e del Centro di ricerca in strategic change di Luiss Guido Carli, che indica che il 30% delle aziende ha già investito o ha intenzione di investire in queste tecnologie emergenti nel 2023. Il focus sarà sul potenziale del Web 3.0 nel modellare i futuri modelli di business e sulla necessità di una regolamentazione più organica per sfruttare appieno le opportunità del metaverso.



Il mondo aziendale sta vivendo una trasformazione digitale senza precedenti, con il 30% delle aziende italiane ed estere che hanno già investito o hanno intenzione di investire nel metaverso e negli NFT nel corso del 2023.

Questo fenomeno emerge chiaramente dal report “Web 3.0: Metaverso e NFT”, sviluppato da EY in collaborazione con il Centro di ricerca in strategic change di Luiss Guido Carli. L’indagine mette in luce il notevole potenziale del Web 3.0 nel plasmare i futuri modelli di business delle imprese, aprendo nuove frontiere di innovazione e opportunità.

Regolamentazione e Sviluppo del Mercato

Nonostante l’entusiasmo e l’investimento crescente, il report sottolinea la necessità di una regolamentazione più organica del mercato. La normativa vigente non risulta essere completamente adeguata a rispondere ai diversi scenari abilitati dal Web 3.0, suggerendo la necessità di aggiornamenti normativi che possano cogliere le sfide e le opportunità di questo emergente ambito digitale.

Previsioni di Crescita e Cautela negli Investimenti

Guardando al futuro, si prevede una crescita considerevole dell’impatto del metaverso sui servizi e prodotti offerti dalle aziende. Oltre il 40% degli intervistati ritiene che il tasso di crescita medio del mercato del metaverso in termini di ricavi attesi nei prossimi 10 anni sarà superiore al 40%. Tuttavia, c’è una propensione ad investire con cautela: solo il 28% intende investire più del 15% del proprio budget nella sperimentazione di nuove soluzioni nel metaverso e il 19% prevede di investire più di 200 mila euro nel 2023 per avviare nuove progettualità.

Conclusioni e Riflessioni

Questo scenario evidenzia un’evidente apertura verso le tecnologie emergenti come il metaverso e gli NFT, ma anche un approccio ponderato e consapevole dei rischi e delle incertezze che tali innovazioni comportano. La necessità di una regolamentazione chiara e adeguata diventa quindi fondamentale per assicurare uno sviluppo sostenibile e proficuo di questi nuovi orizzonti digitali.