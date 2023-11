Alla Milano Games Week 2023 allo stand di The Nemesis arriva Alessandro Del Piero in persona

The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Webpills, è entusiasta di annunciare la rinnovata fiducia del campione del Mondo Alessandro Del Piero nel percorso iniziato nel metaverso il mese scorso.

Il 16 ottobre ha segnato un momento storico con il lancio dell’ADP10 METAVERSE, il Metaverso ufficiale del campione, che ha rivoluzionato la percezione del calcio, ampliando l’esperienza oltre i confini del campo di gioco e introducendo il mondo del metaverso.

Questa collaborazione pionieristica unisce la passione per il calcio con l’innovazione della tecnologia all’avanguardia.

Durante la Milano Games Week, in programma dal 24 al 26 novembre, l’ADP10 METAVERSE guadagnerà una nuova dimensione. Alessandro Del Piero parteciperà di persona il 26 novembre allo stand di The Nemesis per incontrare i fan, che hanno seguito con entusiasmo questo progetto rivoluzionario.

In aggiunta, influencer come Chiamarsi Bomber e Lisa Offside saranno presenti allo stand per coinvolgere il pubblico in iniziative divertenti.

Durante l’evento, gli utenti avranno l’opportunità di immergersi nell’ADP10 METAVERSE attraverso postazioni dedicate presso lo stand di The Nemesis. Questo metaverso offre diverse possibilità di intrattenimento e interazione, inclusa la partecipazione a un gioco tematico.

Il gioco selezionerà 9 fortunati per la finalissima del 26 novembre, dove i finalisti sfideranno in persona Alessandro Del Piero in una sfida emozionante che fonde il mondo virtuale con quello fisico.

Questa Iniziativa unica incarna il vero spirito del metaverso, utilizzando le tecnologie virtuali per creare un’esperienza che supera ogni aspettativa. Con un mix inedito di interazioni virtuali e reali, l’evento promette di lasciare un segno indelebile nella memoria dei partecipanti.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento, seguite i canali social di The Nemesis e Alessandro Del Piero.

