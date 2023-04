Lugano Plan ₿ Summer School parte la formazione blockchain e bitcoin di alto livello

Plan ₿ Summer School: formazione su blockchain e Bitcoin a Lugano

La Plan ₿ Summer School è il corso di formazione intensivo organizzato da Lugano Plan ₿, in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana (USI), la Franklin University Switzerland (FUS) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Il corso è dedicato a studenti e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, che si riuniranno a Lugano dal 2 al 15 luglio 2023 per affrontare due settimane di apprendimento intensivo con esperti di fama mondiale nei settori della blockchain e delle tecnologie peer-to-peer (P2P).

Nella sua seconda edizione, la Plan ₿ Summer School è stata suddivisa in due percorsi distinti, rivolti a tipologie di apprendimento e livelli d’ingresso differenti. Nelle circa 70 ore di lezioni previste, gli studenti avranno modo di approfondire temi come Bitcoin, Lightning Network, Stablecoins, Peer-to-Peer Technologies, Mining, Analisi Blockchain, Questioni Regolatorie e Self-Custody, oltre a partecipare ad attività extra come speed dating professionale e competizioni di progettazione.

Il corso è tenuto da professori delle accademie locali e da professionisti di fama internazionale come Adam Back, Paolo Ardoino, Giacomo Zucco e Riccardo Masutti. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di incontrare aziende del settore, istituzioni e imprese locali interessate ad integrare soluzioni basate su tecnologia blockchain.

L’iscrizione alla Plan ₿ Summer School è aperta a tutti gli interessati in grado di comunicare efficacemente in inglese, lingua in cui verranno svolte tutte le attività. Ai partecipanti selezionati per curriculum e motivazione saranno garantite borse di studio offerte da Plan ₿, che ridurranno la quota di partecipazione da 6’000 a 900 franchi. La quota comprende le lezioni, i pranzi nei giorni di corso, alcune cene e attività extra.

Il Sindaco di Lugano, Michele Foletti, ha dichiarato che l’obiettivo del corso è quello di rinforzare il ruolo della città come luogo per fare innovazione e impresa. Paolo Ardoino, CTO di Tether, ha sottolineato l’importanza dell’educazione per l’adozione mainstream delle tecnologie blockchain e per formare una generazione emergente di sviluppatori e imprenditori.

Per quanto riguarda i percorsi formativi, nella seconda settimana del corso sarà possibile scegliere tra lezioni per chi possiede abilità di coding intermedie o avanzate (Pear Track) e moduli dedicati a chi si avvicina per la prima volta a questi temi (Satoshi Track). In questo modo, la Plan ₿ Summer School si adatta alle diverse esigenze degli studenti e permette loro di acquisire le competenze necessarie per lavorare nel settore blockchain.

La Plan ₿ Summer School si è dimostrata un grande successo già nella sua prima edizione, quando 86 giovani provenienti da ogni parte del mondo.

L’evento si preannuncia come un’occasione unica per approfondire la conoscenza di due dei temi più rilevanti dell’attuale panorama tecnologico, blockchain e criptovalute, ma anche per connettersi con professionisti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

Il mondo della blockchain, in particolare, si sta sviluppando a un ritmo sempre più rapido e si prevede che avrà un impatto significativo su molte industrie e settori, dalla finanza alla logistica, dall’energia alle assicurazioni, e persino al settore immobiliare. Le applicazioni della tecnologia blockchain sono infatti numerosissime, e stanno ancora emergendo nuovi casi d’uso, grazie alla sua capacità di garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, nonché l’automazione dei processi attraverso la decentralizzazione.

L’edizione del 2022 della Plan ₿ Summer School ha dimostrato l’importanza di una formazione di alto livello in questo settore in continua evoluzione. Gli studenti provenienti da tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze e competenze, non solo attraverso le lezioni teoriche, ma anche grazie all’interazione diretta con i professionisti del settore.

La Summer School è inoltre un’occasione per connettersi con altre menti creative e innovative e per costruire reti di contatti e collaborazioni a livello internazionale. La possibilità di incontrare aziende e istituzioni del settore, durante lo speed dating e la competizione, offre infatti ai partecipanti un’opportunità concreta di inserirsi nel mondo del lavoro legato alla blockchain.

Inoltre, grazie alla presenza dei partner accademici come la Franklin University Switzerland, l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, la Plan ₿ Summer School offre anche l’opportunità di esplorare Lugano e la Svizzera, godendo di una delle migliori offerte di istruzione superiore in Europa e del clima mite e delle bellezze naturali del luogo.

Per partecipare alla Plan ₿ Summer School è necessario possedere una buona conoscenza dell’inglese, in quanto tutte le attività verranno svolte in questa lingua. Inoltre, è richiesta una selezione per curriculum e motivazione, per garantire la partecipazione di studenti e professionisti altamente motivati e qualificati.

In sintesi, la Plan ₿ Summer School si presenta come un’occasione unica per approfondire la conoscenza della tecnologia blockchain e delle criptovalute, grazie a una formazione di alto livello tenuta da esperti del settore e a un’esperienza di networking internazionale. La collaborazione con istituti accademici di prestigio, inoltre, garantisce un’esperienza formativa di qualità, con l’opportunità di esplorare il territorio e la cultura svizzera. Se sei un appassionato di blockchain e criptovalute, non puoi perdere questa opportunità!