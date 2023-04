Lugano Plan ₿ compie un anno

Presentato il 3 marzo 2022, Lugano Plan ₿ ha festeggiato questa sera il suo primo compleanno al Padiglione Conza e dettagliato i principali obiettivi raggiunti – dal “legal tender de facto” delle monete digitali LVGA, bitcoin e USDT ai progetti formativi – e le prossime sfide, come l’inaugurazione del Plan ₿ Hub in centro città.

Davanti a oltre 600 partecipanti, sul palco del Padiglione Conza hanno preso la parola il Sindaco Michele Foletti e il CTO di Tether Paolo Ardoino, ripercorrendo le origini della collaborazione tra la Città di Lugano e Tether, un anno fa.

Il Sindaco ha ricordato che il protocollo di intesa siglato con Tether prevedeva un orizzonte di quattro anni per mettere in atto le diverse iniziative che strutturano il Plan ₿. L’attuazione del Piano è partita immediatamente, il giorno stesso dell’annuncio fatto davanti a un gremitissimo Palazzo dei Congressi, e da allora non si è arrestata.

Con Paolo Ardoino il Sindaco ha ripercorso le tappe più importanti di questo primo anno di vita di Plan ₿. Partendo proprio dall’elemento che aveva suscitato più clamore, ovvero il “legal tender de facto” per la moneta digitale della Città LVGA, per bitcoin e USDT. Dodici mesi dopo l’annuncio, queste valute digitali stanno diventando vieppiù popolari a Lugano e hanno assunto corso legale “di fatto”, essendo accettate come mezzo di pagamento presso oltre 300 attività economiche e, a brevissimo – come ha ricordato il Sindaco – anche per pagamenti al Comune.

La Città è stata pioniera nell’adozione della tecnologia blockchain anche grazie all’emissione di un prestito obbligazionario della Città di Lugano, avvenuto tramite l’innovativa piattaforma SIX Digital Exchange (SDX) legata al gruppo SIX, la prima piattaforma digitale al mondo basata sulla tecnologia Blockchain a essere completamente regolamentata.

Durante la presentazione è stata riaffermata l’importanza della formazione, necessaria quando ci si accosta a una nuova tecnologia e imprescindibile al fine di sviluppare a Lugano nuove opportunità economiche derivanti da un settore in crescita che offre possibilità di impiego interessanti.

Grazie all’accordo con le tre università (USI, SUPSI e FUS) siglato lo scorso mese di ottobre, verranno coordinate le attività formative erogate dagli atenei legate a questa tecnologia e ne verranno sviluppate di nuove.

La prossima estate verrà riproposta la Summer School (dopo il successo della prima edizione tenutasi a luglio 2022 nel campus della Franklin University), mentre il 10 marzo sarà presentata la nuova iniziativa “₿4B Blockchain for Business”, un percorso formativo promosso da Lugano Living Lab per esplorare il potenziale della tecnologia Blockchain per il business; non da ultimo, sono previsti nuovi momenti di divulgazione e approfondimento accessibili gratuitamente.

In dodici mesi Lugano ha ottenuto visibilità a livello mondiale. Oltre alle iniziative menzionate, a questo obiettivo hanno contribuito anche degli eventi importanti, uno su tutto il Plan ₿ Forum, svoltosi in ottobre con oltre 1500 partecipanti e che sarà riproposto il 20-21 ottobre di quest’anno, così come la presenza di Plan ₿ presso Tech Lodge a Davos durante il Forum Economico Mondiale.

A conferma della grande visibilità ottenuta da Plan ₿ vi è anche una recente analisi condotta da IBM, che ha monitorato la presenza online della Città di Lugano nel mondo prima e dopo il lancio di Plan ₿.

Guardando al futuro, Paolo Ardoino ha annunciato l’imminente inaugurazione del Plan ₿ Hub nell’immobile di Contrada Sassello 10 in centro a Lugano, precedentemente occupato da una banca privata. Presto l’hub ospiterà aziende attive in ambito Blockchain e sarà il punto di aggregazione per la comunità del Plan ₿.

“Un cambio di destinazione dal significato profondo”, ha detto il Sindaco Michele Foletti, ricordando la contrazione del settore bancario e ribadendo la volontà della Città di riaffermarsi quale polo economico della Svizzera italiana e, al contempo, rafforzare la propria posizione quale polo dell’innovazione.

Il Sindaco ha inoltre ricordato che, dopo le critiche iniziali al progetto, il sostegno è andato crescendo, sottolineando però come il successo del Piano ₿ è direttamente correlato anche a una più stretta collaborazione con tutto il tessuto economico della nostra regione. L’iniziativa “₿4B Blockchain for Business” va proprio in questa direzione.

Le sfide non mancano, hanno concluso il Sindaco e CTO di Tether, ma i due partner sono certi di aver intrapresemasesiun percorso per certi versi rivoluzionario. La collaborazione pubblico–privato, infatti, ha dato i suoi frutti e si sta maggiormente strutturando con la creazione di una fondazione, che permetterà anche di attivare importanti fondi a favore delle aziende del settore.

Informazioni sul PLAN ₿

Il Plan ₿ di Lugano è un’iniziativa congiunta della Città di Lugano e di Tether dedicata all’integrazione consapevole della tecnologia Bitcoin a Lugano, dalle piccole transazioni economiche nei commerci locali al pagamento di tasse.

Il Plan ₿ è coerente con la visione e la missione esplicitate nelle Linee di sviluppo 2018-2028 e concretizza l’orientamento della Città a voler essere un “modello di innovazione” e a “promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo e la ricerca, con l’obiettivo di essere una città all’avanguardia”.