Lugano diventa digitale con NFT fest + TECH fest + WUF il 14 – 15 giugno 2024

3 festival in un unico week end su arte e nuove tecnologie a Lugano nel Canton Ticino (Svizzera). Quest’anno Lugano triplica l’offerta di festival legati alle nuove tecnologie. Dopo le esperienze degli anni passati, era giunto il momento di dare alcuni contenuti verticali per le diverse comunità, e i diversi interessi legati al mondo dell’avanguardia digitale.

Il 14 e 15 giugno 2024 a Lugano ci sarà:

NFT fest: dedicato alle community Web3, e ai fan degli NFT in tutte le sue poliedriche forme;

TECH fest: incentrato sul mondo delle start up, degli investitori e delle più recenti innovazioni tecnologiche;

WUF: acronimo di “We Understand the Future”, un format verticale sulle nuove forme d’arte legate alle ultime tecnologie.

Il tutto a formare la Lugano Digital Weekend, che spazierà in maniera diffusa su tutta la città e il Canton Ticino.

Grazie alla collaborazione tra FFS e Lugano Living Lab (laboratorio digitale della città), i biglietti di entrata agli eventi varranno anche come titolo di trasporto sui mezzi pubblici all’interno di tutta la comunità tariffaria Arcobaleno per la durata di validità degli stessi.

È possibile prenotare i ticket su www.nft-fest.com. I partecipanti avranno così la possibilità di raggiungere comodamente Lugano da tutto il Ticino utilizzando la rete dei trasporti pubblici GRATUITAMENTE.

L’epicentro dei vari festival sarà proprio il municipio, e la sua piazza della Riforma. All’interno della corte del palazzo municipale ci saranno i keynote e i podcast dei rappresentanti dell’industria, e dei maggiori influencer.

E come l’anno scorso sarà anche l’occasione per confrontarsi e “scontrarsi” sui vari temi, sensibili e importanti, e a volte divisivi, che riguardano l’innovazione tecnologica. Ci sarà soprattutto spazio per le novità e la città anticiperà alcune attività strategiche intraprese per agevolare la ri-locazione di start up tecnologiche sul territorio.

Decine i side-events in quei giorni, in una città che nel mese di giugno si distingue per la sua vibrante attività. Alle porte dell’estate, sul lago, con un clima mediterraneo, le scuole appena finite e tanta gente in giro per la città.

La Rivoluzione del Web3 nell’Arte e nella Moda

Il Lugano Digital Weekend ha anche esplorato l’impatto del Web3 sulle industrie creative, come l’arte, la musica e la moda. Questi settori stanno vedendo una trasformazione radicale grazie alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie blockchain. Gli artisti e i creativi ora possono interagire direttamente con il loro pubblico e monetizzare le loro creazioni in modi che prima erano impensabili.

Un esempio emblematico di questa trasformazione è la crescente popolarità degli NFT (Non-Fungible Tokens), che stanno permettendo agli artisti di vendere opere digitali uniche e verificabili. Questo non solo crea nuove fonti di reddito per gli artisti, ma permette anche ai collezionisti di possedere pezzi di arte digitale in modo sicuro e trasparente.

Inoltre, il Web3 sta rivoluzionando il settore della moda. Le case di moda stanno esplorando l’uso degli NFT per creare collezioni digitali, offrendo ai clienti esperienze uniche e personalizzate. Questo non solo migliora l’engagement dei clienti, ma apre anche nuove opportunità di marketing e monetizzazione. Il Lugano Digital Weekend ha messo in luce come queste tecnologie stanno abbattendo le barriere tra creatori e consumatori, promuovendo un ecosistema più dinamico e inclusivo.

Michele Foletti, sindaco di Lugano dichiara “Il coraggio dimostrato più volte dalla città di Lugano, ispira nuove iniziative, sull’innovazione tecnologica e l’avanguardia artistica nel mondo del digitale. Siamo orgogliosi di coinvolgere sempre più persone nel nostro territorio, che oggi fa parlare nel mondo ”.

Roberto Gorini, organizzatore di NFT fest e TECH fest ribadisce che “Lugano dimostra ancora una volta di credere fermamente nelle nuove tecnologie, e nell’ecosistema che questo indotto porta. Ricordiamo infatti che Lugano è stata la prima città al mondo a dotarsi di una propria criptovaluta per i pagamenti, di un proprio wallet, di una propria blockchain confederata e istituzionale, di diversi incubatori per startup e di vari percorsi formativi dedicati a società, persone fisiche e al mondo del business”.

PROGRAMMA:

Apertura dalle ore 10.00 fino alle 19.00.

Venerdì 14 giugno 2024:

Strat-Up e Investors si incontreranno per l’evento Lugano Incubator alle 10:00 e verranno selezionate alcune start-up per il percorso di finanziamento promosso da Municipio di Lugano, SUPSI e Dfinity ;

alle 10:00 e verranno selezionate alcune start-up per il percorso di finanziamento promosso da ; dalle 10:00 alle 19:00 si potranno ascoltare diversi speech, nelle due postazioni Main Stage e Podcast Lounge su argomenti quali nuove tecnologie, investors, e fashion.

Sabato 15 giugno 2024:

Alle 10:00 il Municipio di Lugano , assieme a partner istituzionali e fondazioni del panorama blockchain saranno protagonisti di un evento esclusivo , in cui la città e i principali partner riveleranno importanti iniziative dedicate allo sviluppo dell’ecosistema crypto;

, assieme a partner istituzionali e fondazioni del panorama blockchain saranno protagonisti di un , in cui la città e i principali partner riveleranno importanti iniziative dedicate allo sviluppo dell’ecosistema crypto; dalle 10:00 alle 19:00 si alterneranno diversi speech, nelle due postazioni Main Stage e Podcast Lounge su argomenti quali NFT, arte, gaming e nuove tecnologie.

PARTIES:

ALL-Star Gala Dinner – 14 giugno ore 20:00

Institutional VC Lunch – 15 giugno ore 12:30

Bored Yatch Party – 15 giugno ore 19:00

Rarity Party – Casinò Lugano – 15 giugno ore 23:00

È possibile prenotarsi e seguire l’agenda dettagliata del Lugano Digital Weekend qui: