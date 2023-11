L’Importanza dell’Approvazione Mainstream per i Giochi Blockchain nel mondo WEB3

Il Punto di Svolta per i Giochi Web3

Nel mondo dinamico dei videogiochi, l’evoluzione da Web2 a Web3 ha aperto nuove frontiere di possibilità, sfidando i tradizionali paradigmi di gioco. Con oltre tre miliardi di giocatori Web2 in tutto il mondo nel 2023, il settore dei giochi si trova in un momento cruciale. I giochi Web3, che integrano tecnologie blockchain come i token non fungibili (NFT), stanno cercando di catturare l’attenzione del vasto pubblico mainstream. Questo passaggio è essenziale per il futuro e la vitalità del settore dei giochi blockchain​​.

La Visione degli Esperti del Settore

Jennifer Poulson, veterana dell’industria dei giochi con 18 anni di esperienza in aziende come Bandai Namco e Riot Games, sottolinea l’importanza cruciale di attrarre il pubblico mainstream nei giochi Web3. Secondo Poulson, il focus dovrebbe essere sulla creazione di giochi che siano intrinsecamente divertenti e attraenti per tutti i tipi di giocatori, indipendentemente dalla loro familiarità con la tecnologia blockchain​​.

Ostacoli e Sfide

Nonostante l’entusiasmo e l’innovazione, i giochi Web3 si scontrano con la riluttanza del pubblico mainstream, in particolare riguardo all’uso di crypto e NFT. Un’indagine globale condotta da Coda Labs ha rivelato che i giocatori tradizionali non sono particolarmente favorevoli alle crypto o agli NFT. Questo ostacolo evidenzia la necessità di un approccio più integrato e meno invasivo nell’introdurre elementi Web3 nei giochi​​.

La Strategia per il Futuro

Nonostante questi ostacoli, l’industria sta facendo progressi nel connettere i giochi mainstream con il mondo Web3. Servizi come l’Epic Games Store stanno aumentando il numero di giochi Web3 disponibili, segnando un picco di 69 titoli nel solo ottobre 2023. Questo incremento indica una crescente accettazione e un potenziale per un’integrazione più profonda dei giochi Web3 nel mercato mainstream​​.

Prospettive e Potenzialità

Poulson crede fermamente che, col tempo, tutti i giochi conterranno elementi di Web3, anche se i giocatori potrebbero non esserne consapevoli. La tecnologia blockchain si fonderà con il mondo dei giochi mainstream, offrendo ai giocatori benefici significativi, soprattutto in termini di proprietà di asset digitali in-game. L’obiettivo è di rendere l’esperienza di gioco Web3 così fluida da essere indistinguibile da quella attuale​​.

Il Peso dell’Audience Mainstream

Daniel Paez, ex dirigente di Blizzard, sottolinea l’importanza di attrarre un vasto pubblico per i giochi Web3, data l’enorme base di giocatori esistente. Nonostante i giochi Web3 attraggano attualmente oltre 800.000 giocatori giornalieri, questo numero impallidisce in confronto agli 11,9 milioni di giocatori giornalieri del gioco Web2 Minecraft. La chiave per la longevità dei giochi Web3, quindi, risiede nell’accentuare l’esperienza del giocatore anziché concentrarsi esclusivamente sugli elementi blockchain​​.

Sfide e Opportunità

La sfida maggiore per i giochi blockchain è di dimostrare come gli elementi blockchain possano effettivamente migliorare il valore percepito di un gioco agli occhi dei giocatori. Superare questa sfida può portare a enormi vantaggi, specialmente considerando che il mercato tradizionale dei giochi è proiettato a generare oltre $400 miliardi nel 2023, con previsioni di crescita fino a $584 miliardi entro il 2027. Al contrario, il mercato dei giochi Web3 e blockchain era valutato appena oltre $4,8 miliardi nel 2022​​.

Prospettive a Lungo Termine

Paez ritiene che ci sarà sempre spazio per più giochi di tipo “GameFi”, ma questi ultimi dipenderanno fortemente dai mercati delle criptovalute, notoriamente volatili. Tuttavia, un’applicazione rivoluzionaria potrebbe essere tutto ciò che serve per trasformare il settore. La visione è quella di un’integrazione così fluida degli elementi Web3 nei giochi da renderli impercettibili ai giocatori, migliorando così la loro esperienza di gioco senza deviare dalle dinamiche ludiche familiari​​.

Conclusione

In conclusione, i giochi Web3 stanno affrontando una fase di transizione cruciale, in cui l’approvazione e l’integrazione nel mercato mainstream diventano imperativi. La sfida è di creare un equilibrio tra innovazione tecnologica e appello ludico, garantendo che la nuova era dei giochi blockchain sia non solo tecnologicamente avanzata, ma anche universalmente accattivante e divertente.