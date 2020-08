Le residenze fiscali più favorevoli per chi opera nel settore della Blockchain

Piaccia o no, la blockchain sta diventando una parte sempre più importante della nostra vita. I paesi stanno investendo molto in questa nuova tecnologia che potrebbe avere la promessa di diventare importante per il nostro mondo quotidiano come le reti 5G saranno nelle comunicazioni.

Alla base, la blockchain è un sistema basato su computer, simile al software chiamato cryptology, che mette in rete gli individui creando una registrazione indelebile permanente delle loro interazioni, come un libro mastro nei debiti e nei crediti delle registrazioni contabili. Una buona immagine visiva è una ragnatela che collega le parti alle transazioni.

Blockchain è semplicemente un database pubblico di transazioni, distribuito su migliaia di computer in tutto il mondo. Ogni computer che ospita l’intera rete blockchain è chiamato “nodo completo”.

La blockchain funziona senza un controller centrale e le decisioni vengono prese dal consenso di tutti i partecipanti – transazione per transazione.

La criptovaluta è una nuova forma di risorsa digitale progettata per funzionare come mezzo di scambio, basata sulla rete blockchain che è distribuita su un gran numero di computer.

Questa struttura decentralizzata consente alla risorsa digitale di esistere al di fuori del controllo di governi e autorità centrali.

La prima criptovaluta era Bitcoin (BTC) e la sua proposta di valore primario come moneta globale era che era immutabile, resistente alla censura, senza permessi, accessibile a tutti e controllato da nessuno.

Risorse digitali e loro trattamento da parte dei Paesi

Nonostante il fatto che Bitcoin sia apparso per la prima volta nel gennaio 2009 e siano apparse molte altre criptovalute, la maggior parte dei paesi non ha ancora leggi pertinenti che regolano l’uso delle risorse digitali.

Alcuni paesi, come l’India e la Cina, hanno vietato l’uso di criptovalute o il funzionamento di scambi di criptovalute. La maggior parte degli altri paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e altri, ha semplicemente deciso di trattare tali attività di fatto allo stesso modo in cui trattano azioni e titoli quando si tratta di tassazione.

Nonostante questa posizione piuttosto cauta della maggior parte dei governi nazionali nei confronti delle criptovalute e delle comunità blockchain, ci sono ancora alcuni paesi in cui le persone che detengono, acquistano o vendono queste risorse digitali non sono tassate.

In questi paesi l’adozione della blockchain è stata accolta più favorevolmente. Diamo un’occhiata a come questi paesi stanno trattando le criptovalute e perché possono essere i più adatti come luoghi in cui lavorare e vivere per trader e investitori.

Portogallo – Crypto Asset Friendly

In Portogallo, il trading personale in criptovalute è esente da un’imposta sul valore aggiunto (IVA), plusvalenze e imposte sul reddito.

Tali esenzioni fiscali, tuttavia, si applicano solo alle attività private con beni digitali da parte di individui. Se le criptovalute fanno parte dell’attività commerciale, come gestire una criptovaluta, un cripto hedge fund o avviare una blockchain, ecc., Si applicano le normali aliquote fiscali che ammontano al 21 percento sul reddito.

In base al programma di residenza portoghese per investimento, per qualificarsi per vivere temporaneamente in Portogallo e godere di un trattamento fiscale favorito dell’attività digitale, un richiedente deve acquistare immobili per un valore di 500,00 euro, o solo 350.000 euro nelle aree di rigenerazione urbana.

Investire in aree a bassa densità di popolazione riduce del 20% i requisiti di cui sopra. Malta sembra essere l’unico paese identificato qui che accetterà Bitcoin a fini di investimento.

Con un investimento come indicato sopra, l’elaborazione viene completata nel giro di pochi mesi. La residenza permanente o la cittadinanza sono disponibili dopo cinque anni.

A causa del trattamento fiscale, della velocità di residenza e della natura dell’investimento richiesto, e soprattutto perché il paese ha una delle più alte qualità di vita nel mondo, il Portogallo è leader nella nostra revisione dei paesi amici della blockchain.

Germania – Un Paese aperto a investitori di criptovalute

La Germania ha un approccio simile al Portogallo per quanto riguarda gli investitori in criptovaluta e le attività legate alla criptovaluta.

Bitcoin e altre attività crittografiche non sono considerati valute legali, titoli o materie prime, ma piuttosto un mezzo di pagamento privato e sono quindi esenti da IVA.

Secondo la legge tedesca sull’imposta sul reddito, gli investitori in criptovaluta non sono tassati per aver detenuto i propri token per un anno o meno e averli scambiati privatamente, purché il profitto totale delle transazioni di vendita private sia inferiore a 600 euro in un anno solare.

Qualunque cosa oltre tale importo è tassata. Se gli investitori detengono le proprie attività virtuali per più di un anno, non pagano le imposte sulle plusvalenze. Tuttavia, le attività legate alle criptovalute devono pagare le imposte sul reddito delle società che ammontano al 15 percento.

Mentre la Germania non ha residenza per programma di investimento, tuttavia, se un investitore è disposto a investire 350.000 euro in cinque anni sotto forma di acquisto di un immobile per 250.000 euro e un investimento aggiuntivo di 100.000 euro versato in un fondo di sviluppo per cinque anni, tale investitore può così ottenere la residenza temporanea legale tedesca.

L’elaborazione è una questione di mesi. Se l’investitore impara sufficientemente il tedesco, quindi già dopo i 21 mesi, anche l’investitore e i familiari possono diventare residenti permanenti. Alla fine, possono beneficiare della cittadinanza già dopo sette anni dal loro arrivo in Germania, purché siano soddisfatti determinati requisiti relativi alla lingua e all’integrazione.

Oltre alla sua amicizia con il mondo blockchain e al fare affari, la Germania è la centrale elettrica dell’Europa e offre un elevato standard di vita a coloro che vengono a vivere lì e quindi ottengono punteggi elevati in questa zona.

Malta – Un Paese (ancora?) amico della Blockchain

Malta ha adottato l’approccio più amichevole alla blockchain e alle criptovalute quando sono detenute a lungo termine.

Mentre i day trader sono soggetti all’imposta sul reddito delle imprese al 35 percento, se una persona detiene o effettua singoli trasferimenti di token e questi trasferimenti non fanno parte del day trading o di altre attività di scambio di monete, nessuna imposta deve essere pagata. La cittadinanza o residenza maltese per programma di investimento è attualmente nel bel mezzo di un cambiamento, ma in sostanza comporta un investimento di oltre un milione di euro.

L’elaborazione per residenza è una questione di pochi mesi. La cittadinanza è disponibile in un anno. Malta è considerata il gold standard della comunità della migrazione degli investimenti e per questi motivi è inclusa in questa recensione.

Oltre ad essere criptati, ciascuno dei tre paesi citati è membro dell’Unione Europea e quindi i titolari di passaporti portoghesi, tedeschi o maltesi hanno piena libertà di movimento all’interno dell’intera Unione Europea che comprende 28 Paesi europei e lo Spazio economico europeo che consiste di quattro paesi extra.

Questi tre paesi non sono i soli paesi interessati a promuovere lo sviluppo della blockchain nelle loro giurisdizioni. Cipro è un altro paese con cittadinanza per programma di investimento che può benissimo essere aggiunto all’elenco sopra menzionato.

È stato attivo nel promuovere la supervisione normativa di quest’area all’interno dell’UE e può essere confrontato con gli altri identificati. Potrebbero essercene altri.

Sebbene questo articolo non pretenda di fornire una consulenza fiscale autorevole né ha dettagliato tutti i requisiti di immigrazione per le giurisdizioni citate, fornisce agli investitori e agli operatori alcune indicazioni da prendere in considerazione nella discussione di un possibile trasferimento in uno dei paesi menzionati con consulenti fiscali e immigrazione esperti .

Due ulteriori considerazioni dovrebbero essere tenute a mente. In primo luogo, gli investitori devono fornire una chiara spiegazione della loro fonte di fondi per ottenere la residenza o la cittadinanza.

In secondo luogo, nel caso degli americani, per liberarsi della tassazione da parte dell’America se dovessero trasferirsi in uno di questi paesi, gli americani dovrebbero rinunciare alla propria cittadinanza poiché quel paese tassa il reddito mondiale in base alla cittadinanza.