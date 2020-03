Le Nazioni Unite utilizzano la blockchain per la lotta al Covid-19 Coronavirus

La scorsa settimana, le Nazioni Unite, in una newsletter mensile, hanno elencato la blockchain di Ant Financials come strumento per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus. Ha anche menzionato il trasferimento di denaro digitale M-Pesa, che è ampiamente usato in Africa.

La newsletter è stata pubblicata dalla Task Force sul finanziamento digitale degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto il contributo di Ant Duo-Chain , una piattaforma di finanziamento della catena di approvvigionamento lanciata da Ant Financial all’inizio dello scorso anno. In genere, dopo che un fornitore consegna merci, deve attendere settimane prima che la fattura venga approvata e il pagamento venga effettuato.

Ant Duo-Chain consente alle PMI di ottenere credito istantaneo vendendo fatture alle banche, che raccolgono il denaro dal cliente aziendale. Ciò conferisce maggiore liquidità ai fornitori.

Le PMI fanno fatica a ottenere finanziamenti dalle banche perché le banche hanno una visibilità limitata sulle loro finanze e quindi le PMI sono ad alto rischio.

Utilizzando Ant Duo-Chain, la banca, il fornitore e il cliente aziendale possono condividere i dettagli delle transazioni, aumentando la fiducia tra le parti.

Quindi la banca sa che la fattura è reale, se è stata approvata e la capacità per il cliente di pagare. Ciò riduce il rischio della banca in modo che possa erogare denaro al fornitore.

“Ant Duo-Chain, una piattaforma di finanziamento della catena di approvvigionamento alimentata a blockchain sviluppata da Ant Financial, consente ai fornitori di piccole e medie dimensioni di applicare prestiti dalle banche con i loro crediti da grandi imprese, aiutandoli a gestire i vincoli finanziari durante l’epidemia di coronavirus” ONU nella sua dichiarazione.

Nel frattempo, Ant Financial ha anche lanciato un sistema di apertura di offerte online basato su blockchain per consentire alle PMI di impegnarsi in offerte senza contatto per gli appalti.

Alcune settimane fa, la piattaforma blockchain di mutuo soccorso di Ant Financials, Xiang Hu Bao, ha aggiunto il coronavirus alla sua lista di malattie critiche. La piattaforma effettuerà un pagamento una tantum massimo di 100.000 RMB ($ 14.089) ai membri che contraggono Covid-19 e passano.

Tuttavia, altri membri non finanzieranno questo pagamento e Ant Financial pagherà la fattura stessa.

Passando a M-Pesa, le Nazioni Unite hanno affermato che l’operatore mobile keniano Safaricom ha aumentato il limite di transazioni sull’app a Ksh150.000 ($ 1.500). Ha inoltre rinunciato alle commissioni per il trasferimento di denaro per transazioni inferiori a Ksh 1.000 ($ 10) per i prossimi tre mesi.

Le Nazioni Unite ritengono che la riduzione dei costi di transazione potrebbe avvantaggiare gli utenti a basso reddito in questo momento di crisi. M-Pesa non è basato su blockchain e Safaricom è di proprietà di Vodafone.

Qualche giorno fa, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha elencato la blockchain per gli appalti alimentari nella sua lista di servizi essenziali.