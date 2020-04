Le 10 tendenze tecnologiche più importanti durante la pandemia COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha accelerato 10 tendenze tecnologiche chiave, tra cui pagamenti digitali, telehealth e robotica.

Queste tecnologie possono aiutare a ridurre la diffusione del coronavirus aiutando le aziende a rimanere aperte.

La tecnologia può aiutare a rendere la società più resiliente di fronte alla pandemia e ad altre minacce.

Ecco 10 tendenze tecnologiche che possono aiutare a costruire una società resiliente, nonché considerazioni sui loro effetti su come facciamo affari, come commerciamo, come lavoriamo, come produciamo beni, come apprendiamo, come cerchiamo servizi medici e come ci divertiamo.

1. Acquisti online e consegne di robot

Alla fine del 2002, l’epidemia di SARS ha portato a un’enorme crescita delle piattaforme di mercato online business-to-business e business-to-consumer in Cina .

Allo stesso modo, COVID-19 ha trasformato lo shopping online da un must a un must in tutto il mondo. Alcuni bar di Pechino hanno persino continuato a offrire happy hour attraverso ordini e consegne online.

Lo shopping online deve essere supportato da un solido sistema logistico. La consegna di persona non è a prova di virus. Molte società di consegna e ristoranti negli Stati Uniti e in Cina stanno lanciando servizi di consegna senza contatto in cui le merci vengono ritirate e spedite in un luogo designato anziché da o nelle mani di una persona. Anche i giganti cinesi dell’e-commerce stanno accelerando lo sviluppo delle consegne di robot . Tuttavia, prima che prevalgano i servizi di consegna di robot, le società di consegna devono stabilire protocolli chiari per salvaguardare le condizioni sanitarie delle merci consegnate.

I robot possono consegnare cibo e merci senza alcun contatto umano. Immagine: REUTERS / David Estrada

2. Pagamenti digitali e senza contatto

Il contante potrebbe trasportare il virus, quindi le banche centrali in Cina, Stati Uniti e Corea del Sud hanno implementato varie misure per garantire che le banconote siano pulite prima che entrino in circolazione. Ora, i pagamenti digitali senza contatto, sotto forma di carte o e-wallet, sono il metodo di pagamento consigliato per evitare la diffusione di COVID-19. I pagamenti digitali consentono alle persone di effettuare acquisti e pagamenti online di beni, servizi e persino pagamenti di utilità, nonché di ricevere fondi di stimolo più rapidamente.

I pagamenti digitali senza contatto possono aiutare a ridurre la diffusione di COVID-19 e mantenere il flusso di lavoro. Immagine: REUTERS / Phil Noble

Tuttavia, secondo la Banca mondiale, ci sono oltre 1,7 miliardi di persone non sbilanciate, che potrebbero non avere un facile accesso ai pagamenti digitali. La disponibilità dei pagamenti digitali dipende anche dalla disponibilità di Internet, dai dispositivi e da una rete per convertire i contanti in un formato digitalizzato.

3. Lavoro a distanza

COVID-19 renderà il lavoro da casa la norma? Immagine: REUTERS / Adnan Abidi

Tuttavia, il lavoro a distanza impone anche sfide a datori di lavoro e dipendenti. La sicurezza delle informazioni, la privacy e il supporto tecnico tempestivo possono essere grandi problemi, come rivelato dalle recenti azioni di classe presentate contro Zoom . Il lavoro a distanza può anche complicare le questioni di diritto del lavoro , come quelle associate alla fornitura di un ambiente di lavoro sicuro e alle questioni relative all’imposta sul reddito . I dipendenti possono provare solitudine e mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata . Se il lavoro a distanza diventa più comune dopo la pandemia di COVID-19, i datori di lavoro possono decidere di ridurre i costi di locazione e assumere persone provenienti da regioni con costi di manodopera più economici .

Leggi e regolamenti devono essere aggiornati per adattarsi al lavoro a distanza – e ulteriori studi psicologici devono essere condotti per comprendere l’effetto del lavoro a distanza sulle persone.

I dipendenti classificano la collaborazione e la comunicazione, la solitudine e non essere in grado di staccare le loro principali difficoltà quando lavorano da casa. Immagine: Buffer State of Remote Report 2020

Inoltre, non tutti i lavori possono essere svolti da casa, il che crea disparità. Secondo l’US Bureau of Labor Statistics, circa il 25% dei lavoratori salariati ha lavorato da casa almeno occasionalmente dal 2017 al 2018. I lavoratori con istruzione universitaria hanno almeno cinque volte più probabilità di avere un lavoro che gli consente di lavorare da casa rispetto con persone con diplomi di scuola superiore. Alcune professioni , come servizi medici e manifatturieri, potrebbero non avere affatto l’opzione. Le politiche relative ai flussi di dati e alla tassazione dovrebbero essere adeguate qualora il volume dei servizi digitali transfrontalieri aumenti in modo significativo.

4. Apprendimento a distanza

A metà aprile, 191 paesi hanno annunciato o implementato la chiusura di scuole o università, con un impatto di 1,57 miliardi di studenti. Molte istituzioni educative hanno iniziato a offrire corsi online per garantire che l’istruzione non fosse interrotta da misure di quarantena. Le tecnologie coinvolte nell’apprendimento a distanza sono simili a quelle per il lavoro remoto e includono anche realtà virtuale, realtà aumentata, stampa 3D e insegnanti di robot abilitati all’intelligenza artificiale .

Anche gli asili stanno imparando da casa – ma questa tendenza creerà divisioni più ampie e una maggiore pressione sui genitori? Immagine: REUTERS / Joy Malone

Le preoccupazioni per l’apprendimento a distanza includono la possibilità che le tecnologie possano creare una divisione più ampia in termini di prontezza digitale e livello di reddito. L’apprendimento a distanza potrebbe anche creare una pressione economica per i genitori – più spesso le donne – che hanno bisogno di restare a casa per guardare i propri figli e potrebbero dover affrontare una riduzione della produttività sul lavoro.

5. Telehealth

La Telehealth può essere un modo efficace per contenere la diffusione di COVID-19 pur fornendo le cure primarie essenziali. I dispositivi IoT personali indossabili possono tracciare i segni vitali. I chatbot possono effettuare diagnosi iniziali in base ai sintomi identificati dai pazienti.

L’utilizzo della telemedicina è cresciuto durante la pandemia di COVID-19. Immagine: eClinicalWorks ‘healow

Tuttavia, nei paesi in cui le spese mediche sono elevate, è importante garantire che la telehealth sia coperta da assicurazione . Telehealth richiede anche un certo livello di alfabetizzazione tecnologica per funzionare, oltre a una buona connessione a Internet. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: il coronavirus POTREBBE DISTRUGGERE IL BITCOIN come riserva di valore? E poiché i servizi medici sono una delle attività più fortemente regolamentate, i medici in genere possono fornire assistenza medica solo ai pazienti che vivono nella stessa giurisdizione. I regolamenti , al momento in cui sono stati scritti, potrebbero non aver immaginato un mondo in cui la teleassistenza sarebbe disponibile.

6. Intrattenimento online

Sebbene le misure di quarantena abbiano ridotto significativamente le interazioni di persona, la creatività umana ha portato la festa online. I rave del cloud e lo streaming online di concerti hanno preso piede in tutto il mondo. Le società di produzione cinematografica cinesi hanno anche distribuito film online . Musei e siti del patrimonio internazionale offrono tour virtuali. C’è stato anche un aumento del traffico di giochi online dallo scoppio.

Anche gli istruttori di danza prendono lezioni online durante la pandemia. Immagine: REUTERS / Mario Anzuoni

7. Catena di fornitura 4.0

La pandemia COVID-19 ha creato interruzioni nella catena di approvvigionamento globale. Con ordini di allontanamento e di quarantena, alcune fabbriche vengono completamente chiuse. Mentre la domanda di cibo e dispositivi di protezione individuale sale, alcuni paesi hanno implementato diversi livelli di divieti di esportazione su tali articoli. La forte dipendenza da documenti cartacei , la mancanza di visibilità sui dati e la mancanza di diversità e flessibilità hanno reso il sistema della catena di approvvigionamento esistente vulnerabile a qualsiasi pandemia.

Le tecnologie chiave della Quarta Rivoluzione industriale, come Big Data, cloud computing, Internet-of-Things (“IoT”) e blockchain stanno costruendo un sistema di gestione della catena di approvvigionamento più resiliente per il futuro, migliorando l’accuratezza dei dati e incoraggiando la condivisione dei dati .

8. Stampa 3D

La tecnologia di stampa 3D è stata implementata per mitigare gli shock alla catena di approvvigionamento ed esportare divieti sui dispositivi di protezione individuale. La stampa 3D offre flessibilità nella produzione: la stessa stampante può produrre prodotti diversi in base a file e materiali di progettazione diversi e parti semplici possono essere realizzate in loco rapidamente senza richiedere un lungo processo di approvvigionamento e una lunga attesa per l’arrivo della spedizione.

Gli snorkel sono stati convertiti in respiratori grazie alla tecnologia di stampa 3D. Immagine: REUTERS / Ramzi Boudina

Tuttavia, l’enorme produzione che utilizza la stampa 3D deve affrontare alcuni ostacoli. In primo luogo, potrebbero esserci problemi di proprietà intellettuale coinvolti nella produzione di parti protette da brevetto. In secondo luogo, la produzione di determinati prodotti, come le maschere chirurgiche, è soggetta alle approvazioni normative , che possono richiedere molto tempo per essere ottenute. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Mercedes sfrutterà la Blockchain per le vetture elettriche ad emissione zero Altre questioni irrisolte includono come proteggere i file di progettazione in base ai regimi di brevetti, il luogo di origine e l’impatto sui volumi commerciali e la responsabilità del prodotto associati ai prodotti stampati in 3D.

9. Robotica e droni

COVID-19 fa capire al mondo quanto facciamo affidamento sulle interazioni umane per far funzionare le cose. Le imprese ad alta intensità di lavoro, quali vendita al dettaglio, prodotti alimentari, produzione e logistica sono le più colpite.

COVID-19 ha fornito una forte spinta alla diffusione dell’uso dei robot e alla ricerca sulla robotica. Nelle ultime settimane, i robot sono stati utilizzati per disinfettare le aree e consegnare cibo a coloro che erano in quarantena. I droni hanno portato a spasso i cani e gli articoli consegnati .

Un robot aiuta i medici a curare i pazienti COVID-19 nell’Italia colpita duramente. Immagine: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Mentre ci sono alcuni rapporti che prevedono che in futuro molti lavori di produzione saranno sostituiti da robot, allo stesso tempo, nel processo verranno creati nuovi lavori . Le politiche devono essere in atto per fornire una formazione e assistenza sociale sufficienti alla forza lavoro per abbracciare il cambiamento.

10. 5G e tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)

Tutte le tendenze tecnologiche sopra menzionate si basano su Internet stabile, veloce e conveniente. Mentre il 5G ha dimostrato la sua importanza nel monitoraggio remoto e nella consulenza sanitaria, il lancio del 5G è ritardato in Europa nel momento in cui la tecnologia potrebbe essere maggiormente necessaria. L’adozione del 5G aumenterà il costo dei dispositivi compatibili e il costo dei piani dati . Affrontare questi problemi per garantire l’accesso inclusivo a Internet continuerà a rappresentare una sfida poiché la rete 5G si espande a livello globale.

COVID-19 mostra che, man mano che la rete 5G si espande a livello globale, dobbiamo garantire un accesso inclusivo. Immagine: REUTERS / Toby Melville

L’importanza della prontezza digitale

COVID-19 ha dimostrato l’importanza della prontezza digitale, che consente alle aziende e alla vita di continuare come al solito – il più possibile – durante le pandemie. Costruire l’infrastruttura necessaria per supportare un mondo digitalizzato e rimanere aggiornati con le ultime tecnologie sarà essenziale per qualsiasi azienda o paese per rimanere competitivi in un mondo post-COVID-19, nonché adottare un approccio inclusivo e centrato sull’uomo alla governance della tecnologia .