LATOKEN VCTV ANNUNCIO SETTIMANALE (22-26 giugno)

LATOKEN VCTV è una delle principali piattaforme di trasmissione e forum di Venture Capital. Pannelli di discussione, roadshow, gare di lancio, note chiave e brainstorming sui modelli di business di VC sono ospitati quotidianamente e circa 300 persone guardano ciascuno dello spettacolo.

Oltre 50 manager, investitori e fondatori di VC hanno già partecipato agli eventi LATOKEN VCTV. VCTV sta inoltre trasmettendo in streaming importanti eventi online di settori correlati.

Puoi trovare l’elenco completo degli oratori, guardare gli streaming e fare domanda per presentare il tuo progetto e ottenere lo streaming del tuo evento su https://latoken.com/events/



L’agenda di questa settimana (ora del Regno Unito):

Lunedì 22 giugno

16:00 – Tavola rotonda: investimenti e pivot durante la pandemia: AI, VR

17:45 – Keynote di Adrian Niculescu, direttore regionale di Faster Capital “I brevetti più importanti nel mondo delle criptovalute e delle valute digitali emessi durante il blocco e perché contano per il futuro?”



Martedì 23 giugno

14:30 – Keynote di Harjoat S. Bhamra, professore associato di finanza presso l’Imperial College di Londra “Mercati finanziari e politica economica del governo”

16:00 – Startup Leaders ‘Club

17:15 – Discussione del panel: investimenti e pivot durante la pandemia: MFG, catene di approvvigionamento e logistica



Mercoledì 24 giugno

13:00 – Tavola rotonda + Concorso di lancio: investimenti e pivot durante la pandemia: robotica e gioco

16:00 – Tavola rotonda: investimenti e pivot durante la pandemia: robotica, manifatturiera e industriale 4.0



Giovedì 25 giugno

13:00 – Roadshow online “Le leggi degli investimenti durante la Pandemia di COVID 19”

16:00 – Startup Leaders ‘Club

17:15 – Discussione del panel: investimenti e pivot durante la pandemia: pubblicità e

18:30 – Keynote della dott.ssa Mihaela Ulieru, Presidente, IMPACT Institute for the Digital Economy – Technology Alchemist Innovating at the nexus AI / IoT / Blockchain



Venerdì 26 giugno

10:30 – Keynote di Giampaolo Parigi, Venture Capitalist, Presidente del Single Family Office “Le interruzioni nella catena di approvvigionamento globale”

16:00 – Tavola rotonda + Concorso di lancio: investimenti e pivot durante la pandemia: Fintech e Blockchain

18:15 – Startup Leaders ‘Club