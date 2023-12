L’ascesa della Blockchain nel Mainstream secondo le Proiezioni di PwC per Sbloccare gli Ultimi Tasselli per l’Adozione Globale

Nel contesto di un mondo in rapida evoluzione tecnologica, l’aura enigmatica della blockchain continua a catturare l’interesse di vari settori in tutto il mondo. Il suo potenziale trasformativo, un tempo acclamato come il precursore di una rivoluzione digitale, ora si trova sull’orlo di un’adozione diffusa nelle imprese. I pezzi mancanti essenziali a questo puzzle non risiedono solo nella tecnologia, ma anche nelle adattamenti comportamentali e in un’infrastruttura robusta come Gora, che guida la blockchain verso un’integrazione mainstream.

Immaginate un tempo non troppo lontano in cui i codici QR venivano considerati una tendenza passeggera, derisi come una moda tecnologica. Tuttavia, il destino ha preso una svolta curiosa quando circostanze impreviste, come l’avvento del COVID-19, hanno spinto questi codici nell’utilizzo quotidiano. Allo stesso modo, la tecnologia blockchain attende il suo momento decisivo.

Proiezioni di PwC prevedevano un’adozione quasi ubiquitaria della blockchain entro il 2025, catalizzando un aumento di 1,76 trilioni di dollari al PIL globale entro il 2030. Tuttavia, la realtà è ancora lontana da queste previsioni ambiziose. Per realizzare il vasto potenziale di una tecnologia, sono indispensabili tre componenti fondamentali: modificare il comportamento umano, definire incentivi commerciali convincenti e stabilire un’infrastruttura robusta.

Nel suo nucleo, la blockchain comprende database immutabili mantenuti da una miriade di parti indipendenti. All’interno di questi database sono incorporati i contratti intelligenti – linee di codice eseguite in base a eventi predefiniti. Tuttavia, il tallone d’Achille risiede nel fatto che i contratti intelligenti non hanno accesso ai dati del mondo reale, rendendo necessario un software specializzato noto come Oracle.





La diffusione diffusa della tecnologia dipende dalla trasformazione del comportamento sociale. La familiarità e la comodità nella gestione delle chiavi digitali, facilitata da portafogli digitali user-friendly, sono indispensabili. L’avvento di identità digitali e valute a livello globale è un precursore per comprendere i benefici della proprietà dei dati, guidando successivamente la necessità di prodotti come Gora per facilitare l’integrazione dei dati della blockchain.

Tra i diversi casi d’uso, la blockchain trova il suo punto di forza nei settori finanziario e identitario. Tuttavia, il suo potenziale per combattere problemi globali, come il cambiamento climatico, rimane inesplorato. Gora, ad esempio, gioca un ruolo fondamentale nel raccogliere dati sulle emissioni in tempo reale tramite dispositivi IoT su una blockchain, aiutando le aziende a rispettare le normative.

Allo stesso modo, il settore delle assicurazioni telematiche affronta sfide riguardo all’invasione della privacy e alla portabilità dei dati. La competenza di Gora risiede nel salvaguardare la privacy degli utenti elaborando i dati dei sensori e memorizzando solo le informazioni essenziali sulla blockchain, consentendo agli utenti di avere il controllo della loro storia di guida tra i vari fornitori.





La fattibilità della blockchain si estende a vari settori, dalla monitorazione delle colture alla verifica delle catene del freddo, promettendo miglioramenti monumentali. Crucialmente, questi casi d’uso sottolineano l’indispensabilità di un’infrastruttura sofisticata come Gora, che colma il divario tra sensori del mondo reale e contratti intelligenti.

Tuttavia, rimane la domanda: i contratti intelligenti sono indispensabili? Mentre i database tradizionali sono sufficienti per l’uso interno dei dati, la blockchain emerge come la scelta veritiera per i dati che necessitano di una validazione esterna da una fonte affidabile. I responsabili delle politiche lottano per trovare un equilibrio tra la protezione dei consumatori e la redditività aziendale, un’arena in cui la trasparenza della blockchain potrebbe scoraggiare l’inganno, come dimostrato da casi come lo scandalo delle emissioni di VW.

Eppure, l’infrastruttura rimane il perno centrale. Il software che collega i contratti intelligenti con i dati del mondo reale richiede competenze specializzate e risorse significative. Gora interviene come soluzione conveniente che soddisfa le esigenze delle imprese, offrendo API su misura, un mercato di applicazioni e reti personalizzabili, integrandosi senza problemi con i framework aziendali esistenti.

In sostanza, il triumvirato dell’evoluzione comportamentale, dei casi d’uso convincenti e di un’infrastruttura resiliente costituisce il fondamento per l’ascesa della blockchain. Proprio come i codici QR hanno trovato il loro apice attraverso cambiamenti comportamentali e un’infrastruttura favorevole, la blockchain sta sul ciglio dell’adozione universale, in attesa degli ultimi tasselli per sbloccare il suo potenziale illimitato.

