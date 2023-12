La Tokenizzazione delle Azioni in Svizzera è una realtà grazie alla collaborazione ufficiale tra SDX (Six Borsa Svizzera) e Aktionariat

Innovazione e Progresso nel Settore Finanziario SIX Digital Exchange (SDX) ha segnato una tappa importante nella finanza digitale con la tokenizzazione delle azioni private di Aktionariat AG. Questo processo, eseguito sul deposito centrale di titoli basato su blockchain (CSD) di SDX, rappresenta un passo avanti significativo nel campo della finanza digitale, dimostrando la possibilità di convertire azioni basate su blockchain in titoli bancabili su una piattaforma regolamentata.

Collaborazione Tra Entità Finanziarie La Berner Kantonalbank (BEKB) ha svolto un ruolo cruciale come agente emittente e custode in questa operazione, segnalando un esempio di collaborazione tra istituzioni finanziarie tradizionali e innovazioni nel settore blockchain. La capacità di trasformare titoli digitali in asset bancabili è un’evoluzione importante, che potrebbe aprire nuove strade per la custodia e la trasferibilità dei titoli digitali.

Implicazioni per Gli Investitori e Gli Emittenti Il CSD di SDX offre una custodia bancaria sicura per i titoli basati su blockchain, eliminando la necessità per gli azionisti di gestire chiavi private. Questo permette l’archiviazione di asset digitali insieme a titoli tradizionali, facilitando l’investimento in società private per coloro che preferiscono non utilizzare soluzioni di custodia blockchain pubbliche.

Progetti Futuri e Visione di Aktionariat e SDX BEKB, Aktionariat e SDX stanno collaborando per perfezionare questa soluzione e per esplorare ulteriori opportunità di mercato. Questo progetto iniziale apre la strada a future collaborazioni, conformandosi alla strategia di SDX di coinvolgere attivamente partner nell’ecosistema dei mercati privati e nella comunità degli investitori delle PMI svizzere.





La Dichiarazione di Nicola Plain e Alexandre Kech Nicola Plain, CEO di Aktionariat, ha sottolineato l’importanza di questa transazione nel costruire un ponte tra la finanza decentralizzata e quella tradizionale. Alexandre Kech di SDX ha ribadito l’impegno dell’organizzazione verso l’innovazione nel settore finanziario, segnalando l’importanza della collaborazione tra le diverse entità del mercato finanziario.

Informazioni su SDX e Aktionariat SDX, autorizzato dalla FINMA, rappresenta la prima infrastruttura del mercato finanziario completamente regolamentata per asset digitali, esemplificando gli alti standard di qualità e sicurezza del Gruppo SIX. Aktionariat, d’altro canto, offre soluzioni innovative per le PMI, utilizzando tecnologie avanzate per gestire gli azionisti e il capitale, dimostrando l’efficacia delle azioni tokenizzate e della piattaforma di gestione digitale.

Le Prospettive Future e le Sfide della Tokenizzazione

Rivoluzione nel Mercato Azionario L’innovazione portata da SDX nel tokenizzare le azioni di Aktionariat AG rappresenta una svolta per il mercato azionario globale. La possibilità di trasformare titoli basati su blockchain in azioni bancabili evidenzia un cambiamento significativo nella percezione e nell’utilizzo degli asset digitali nel mondo finanziario tradizionale.

Sicurezza e Affidabilità nel Sistema Finanziario Il processo di tokenizzazione ha garantito una maggiore sicurezza e facilità di gestione per gli investitori, poiché non è più necessario gestire le chiavi private per i titoli basati su blockchain. Questo sistema ibrido, che combina asset digitali e tradizionali, promette di rendere l’investimento in società private più accessibile e sicuro.

Impatto sulle Banche e gli Investitori La transizione verso l’adozione di titoli tokenizzati pone nuove sfide per le banche tradizionali e gli investitori. Le istituzioni finanziarie dovranno adattarsi a questa nuova realtà, sviluppando competenze e sistemi per gestire efficacemente sia asset tradizionali sia digitali.

Il Futuro della Finanza e la Tecnologia Blockchain L’evoluzione della tecnologia blockchain e la sua applicazione nel settore finanziario stanno aprendo nuove frontiere. Le istituzioni finanziarie che adotteranno e integreranno queste innovazioni saranno meglio posizionate per sfruttare le opportunità emergenti in un mercato in rapida evoluzione.

Conclusioni La tokenizzazione delle azioni di Aktionariat AG da parte di SDX rappresenta un importante punto di riferimento nel settore finanziario. Questa evoluzione dimostra la crescente sinergia tra finanza tradizionale e digitale, e sottolinea l’importanza dell’innovazione e dell’adattabilità in un mondo finanziario in continua evoluzione.

Con questo passo avanti significativo, SDX e Aktionariat stanno pionieristicamente forgiando un nuovo percorso nel mondo della finanza, unendo tradizione e innovazione per creare un futuro finanziario più integrato e accessibile.