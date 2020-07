La Tokenizzazione dei diritti cinematografici ora è realtà

COME SIAMO , una collaborazione di performance art composta da 15 brevi lavori girati in quarantena COVID-19, è stata frantumata e coniata in un token non fungibile sulla blockchain di Ethereum.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Inoltre, è stato messo in atto un meccanismo per premiare i partecipanti al progetto ogni volta che l’attività viene venduta.

Gli artisti beneficiano di risorse potenzialmente apprezzate

Un contratto legalmente vincolante garantisce i diritti del film al detentore del token ERC-721 in cui sono memorizzati l’hash e i metadati dell’opera d’arte.

Ciò significa che se, ad esempio, il Museum of Modern Art volesse acquistare il pezzo, dovrebbe prima acquistare un portafoglio Ethereum.

Altri token sono stati coniati e distribuiti tra i partecipanti al film. Se qualcuno acquista il pezzo, il ricavato verrà suddiviso in base alle percentuali di partecipazione di questi gettoni aggiuntivi.

Per ogni ulteriore vendita, il 10% del prezzo di vendita tornerà direttamente agli artisti originali. Anche le donazioni dei fan inviate a un indirizzo Ethereum verranno suddivise tra i collaboratori.

COME SIAMO responsabili della tecnologia blockchain, Rob Solomon ha spiegato l’idea alla base del progetto, che è stato commissionato dalla Fondazione Onassis.