La Pandemia di Coronavirus non ferma la ricerca di sviluppatori in solidity per Blockchain

Nonostante l’aumento incredibile di disoccupazione dovuto alla crisi della pandemia del Coronavirus, i lavori relativi alla blockchain sembrano essere in aumento. Mentre il prezzo del bitcoin e di altre criptovalute è crollato la scorsa settimana, Kraken, uno dei più grandi scambi di criptovaluta in America è andato in crisi, cercando di aumentare la sua forza lavoro di quasi il 10%.

Binance ha anche recentemente twittato che sta assumendo direttori di prodotti dati, manager, designer di UX / UI e ricercatori mentre espande le sue attività in Africa, Sud America, Asia ed Europa orientale.

In un post sul blog, Coinbase ha anche recentemente annunciato la sua crescita speculare di 40 volte e pubblicizzato oltre 100 posizioni negli uffici degli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

La tendenza delle assunzioni in criptovalute sembra espandersi oltre a Coinbase , Kraken e Binance . Un mese dopo la prima segnalazione del nuovo coronavirus, a dicembre 2019, i lavori di criptovaluta sono stati inviati al sito di lavoro Indeed.com al ritmo di 114,5 per milione. Entro febbraio 2020 quel numero era aumentato del 3% a 118,4 per milione.

Negli ultimi 2 mesi si è verificata anche un’enorme crescita del trading di attività digitali in molti mercati, provocando un forte aumento del numero di persone che lavorano negli scambi e nel trading.

Un certo numero di blockchain e società di asset digitali in tutta l’Africa hanno anche aumentato le assunzioni e la domanda di tali servizi è in aumento poiché la maggior parte dei governi spinge le aziende ad adottare transazioni senza contanti nel tentativo di limitare i viaggi e limitare i contatti per fermare la diffusione del virus.

L’idea dei dollari digitali è esplosa nei titoli principali all’inizio di questa settimana.

Mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si affrettava a redigere un progetto di legge che avrebbe autorizzato trilioni di miliardi di dollari in pagamenti a “consumatori, stati, imprese e popolazioni vulnerabili durante l’emergenza COVID-19”, ha introdotto il concetto di dollaro digitale ispirato al bitcoin e al suo sottostante tecnologia blockchain che consente agli individui di scambiarsi valore senza intermediari.

Man mano che la domanda di risorse digitali aumenta di pari passo con la pandemia di coronavirus, probabilmente vedremo un aumento delle assunzioni nella blockchain e nello spazio crittografico e i casi d’uso per tali risorse diventeranno riconoscibili e pratici a livello globale.