La Pandemia Coronavirus obbliga la russia a rimandare nuovamente LA LEGGE sulla Blockchain

Dopo aver affrontato numerosi ritardi , l’adozione della principale legge criptovaluta della Russia verrà nuovamente rinviata, ora a causa del coronavirus.

Anatoly Aksakov, presidente del Comitato russo sui mercati finanziari della Duma di stato, afferma che la legge crittografica del paese – il disegno di legge sulle attività finanziarie digitali – è ora finalizzata ma non sarà adottata prima della fine della primavera 2020.

Le autorità russe hanno discusso della regolamentazione delle criptovalute dal gennaio 2018

Secondo un rapporto del 31 marzo dell’agenzia di stampa russa RBC, Aksakov ha ammesso che i precedenti ritardi nell’adozione del disegno di legge erano stati causati da un disaccordo sul nuovo tipo di attività tra le autorità locali.

Aksakov, che è anche presidente del National Banking Council presso la banca centrale russa, ha riferito che la banca centrale si è opposta alla legalizzazione della criptovaluta mentre la Duma di Stato ha sostenuto alcune iniziative di criptovaluta.

Tuttavia, la tanto attesa legge è stata rinviata per un altro motivo ora. Mentre la Russia sposta la sua attenzione su azioni prioritarie contro la pandemia di COVID-19, tutti i processi legislativi sono rallentati, secondo quanto riferito Aksakov.

Come riportato dalla stampa internazionale, il disegno di legge ha subito una serie di ritardi dopo la prima introduzione nel gennaio 2018.

Aksakov afferma che la legge sulla Blockchain della Russia non ostacolerà il funzionamento degli scambi di criptovalute locali

Aksakov ha aggiunto che l’imminente legge sulle criptovalute fornirà una definizione di criptovalute e proibirà l’uso della criptovaluta come pagamento. Inoltre, la legge includerà l’emissione e la circolazione di risorse digitali, secondo quanto riferito dal funzionario.

Tuttavia, a metà marzo, un dirigente della banca centrale russa ha dichiarato che il disegno di legge vieterebbe l’emissione e la circolazione di criptovalute.

Aksakov ha anche sottolineato che la nuova legge non ostacolerà il funzionamento degli scambi di criptovalute nel caso in cui non la violino. Il funzionario ha anche sottolineato che il disegno di legge “sulle attività finanziarie digitali” non includerà le normative relative al mining di criptovaluta.

Tuttavia, Aksakov ha espresso la fiducia che i profitti derivanti dal cripto mining debbano essere tassati, rilevando che il cripto mining è un “tipo di attività che produce valore”.

Le ultime osservazioni di Aksakov sul nuovo ritardo nell’adozione della prossima legge crittografica in Russia arrivano dopo che la Russia ha registrato il suo più grande aumento di un giorno nei casi di coronavirus per il sesto giorno consecutivo.

Come riportato da Reuters, le autorità di Mosca hanno già ordinato ai residenti di autoisolarsi, mentre si sta prendendo in considerazione il blocco a livello nazionale.

Il 24 marzo, il Ministero dello sviluppo economico della Federazione Russa ha pubblicato un progetto di legge che consentirebbe di testare gli sviluppi di criptovaluta e blockchain all’interno di una speciale sandbox normativa.