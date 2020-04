La Fondazione Europea Eurofund suggerisce di utilizzare la Blockchain Per gestire i fondi pubblici

Un rapporto recentemente pubblicato dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) descrive in dettaglio come le blockchain potrebbero essere efficaci nella consegna e nel monitoraggio dei benefici pubblici.

L’agenzia dell’UE. il rapporto, pubblicato il 2 aprile , copre una vasta gamma di settori tecnologici emergenti, come l’intelligenza artificiale, la telepresenza e la robotica. Tuttavia, è in particolare la blockchain che l’autore del rapporto afferma che “può aiutare nella consegna e nella gestione dei benefici”.

“Come nel caso del settore dei servizi, l’uso della tecnologia blockchain è in una fase iniziale di adozione nell’assistenza sanitaria e sociale, dove è stato utilizzato per pagare prestazioni in denaro e monitorare i contributi pensionistici”, osserva il rapporto.

Ma, come riconosce il rapporto, gli esperimenti passati con questo caso d’uso – incluso uno studio nel Regno Unito – non hanno dato molti frutti positivi a causa dei costi.

Tale processo ha anche destato preoccupazioni sulla privacy da osservatori esterni, come riportato dal Financial Times nel 2016.

Tuttavia, quella particolare agenzia, il Dipartimento per il lavoro e le pensioni, ha dichiarato lo scorso agosto che stava ancora esaminando la tecnologia dei registri distribuiti come una possibile soluzione per effettuare pagamenti tempestivi a coloro che ricevono benefici pubblici.