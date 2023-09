La Fondazione DFINITY annuncia una partnership con il Comune di Lugano e un fondo da 1 milione di dollari per le startup blockchain luganesi

L’infrastruttura blockchain di Internet Computer porta nuove funzionalità anche all’app MyLugano. La Fondazione DFINITY, un’organizzazione no-profit di ricerca e sviluppo e uno dei principali contributori alla blockchain di Internet Computer, ha annunciato oggi una partnership con il Comune di Lugano, Svizzera .

La Fondazione ha inoltre lanciato oggi un fondo di sovvenzione da 1 milione di dollari per sostenere le startup con sede a Lugano nei loro sforzi per migliorare, promuovere e sviluppare il computer su Internet. Le sovvenzioni saranno concesse agli sviluppatori di Lugano che sfruttano le capacità uniche del computer Internet e sviluppano servizi Internet aperti che possono servire la comunità globale e in particolare integrare ckBTC nei loro progetti.

Questa collaborazione fa parte dei piani generali di sviluppo blockchain della città di Lugano, che includono l’ app di pagamento crittografico MyLugano, un’ampia adozione locale della criptovaluta e una moltitudine di società blockchain che si stabiliscono nella città.

La città di Lugano supporta i pagamenti in LVGA, Bitcoin e Tether, che sono stati dichiarati “de facto” a corso legale dalla città. La moneta a corso legale di fatto fa sì che i cittadini possano pagare in LVGA, Bitcoin e Tether i loro acquisti presso oltre 400 attività commerciali locali e accedere a premi in contanti, oltre a, progressivamente, pagare tasse e tasse all’amministrazione cittadina.

Nell’ambito della collaborazione, l’app MyLugano sviluppata da NOKU è stata sottoposta a un importante aggiornamento. Con l’aggiornamento, che introduce una soluzione multi-chain e multi-wallet, gli utenti più esperti potranno gestire gli asset di altre blockchain all’interno dell’app. Sarà possibile gestire l’infrastruttura blockchain di Internet Computer e ckBTC. ckBTC su Internet Il computer è un “gemello” Bitcoin multicatena protetto crittograficamente 1:1 con il Bitcoin reale . È creato da una coppia di contratti intelligenti open source e verificabili, che consentono alle transazioni cross-chain di rimanere completamente decentralizzate. ckBTC beneficia della velocità, sicurezza e scalabilità del computer Internet. ckBTC può essere trasferito con finalità quasi istantanea (1-2 secondi) e per una frazione del costo di un trasferimento Bitcoin sulla rete Bitcoin . Il computer Internet agisce in modo simile a un livello 2 per Bitcoin in modo che i contratti intelligenti sul computer Internet possano contenere, inviare e ricevere Bitcoin in modo nativo.

Dominic Williams , Fondatore e Chief Scientist della Fondazione DFINITY, ha commentato la notizia: “La Fondazione DFINITY è grata per l’opportunità di lavorare con il Comune di Lugano e portare ckBTC sull’app MyLugano. Questa partnership è un eccellente esempio della nostra nuova combinata con la lungimiranza di Lugano riguardo alla tecnologia blockchain per accelerare l’adozione di massa di Web 3. Essendo uno degli hub blockchain in più rapida crescita al mondo, a Lugano stanno accadendo molte cose interessanti e siamo orgogliosi di far parte dell’innovazione di la città.”

“Sono lieto di annunciare che la Fondazione DFINITY ha collaborato con il Comune di Lugano per assegnare sovvenzioni alle aziende blockchain con sede a Lugano. Siamo orgogliosi di supportare la nostra comunità di sviluppatori locali e questa partnership rappresenta un importante passo avanti nel viaggio di Lugano come leader blockchain hub”, ha affermato Michele Foletti , sindaco di Lugano.

All’inizio di quest’anno il Casinò di Lugano ha lanciato una raccolta NFT sulla blockchain di Internet Computer, il primo passo nell’integrazione dell’infrastruttura Internet Computer con la Città di Lugano. La partnership con il Comune e la disponibilità di ckBTC sull’app MyLugano portano avanti questa collaborazione.

Informazioni sulla Fondazione DFINITY

La Fondazione DFINITY è un’organizzazione no-profit composta da importanti crittografi, scienziati informatici ed esperti di calcolo distribuito. Con la missione di trasformare il cloud computing in uno stato completamente decentralizzato , la Fondazione ha sfruttato la propria esperienza per creare il computer Internet e attualmente opera come uno dei principali contributori alla rete.

Informazioni sulla città di Lugano

Lugano è la capitale economica della Svizzera meridionale , strategicamente situata tra le aree metropolitane di Milano e Zurigo . Inserita in un contesto naturale e paesaggistico eccezionale, Lugano è il luogo ideale per vivere e lavorare.

La città ospita un importante centro finanziario e vivaci centri farmaceutici, di commercio di materie prime e di moda e rimane una destinazione turistica ambita.

Dotato di tre università, Lugano è anche sede di istituti di ricerca e infrastrutture di livello mondiale, tra cui l’Istituto Dalle Molle per l’intelligenza artificiale (IDSIA) e il Centro nazionale svizzero di supercalcolo (CSCS).

Tra le città più sicure del paese, Lugano offre una legislazione favorevole alle imprese, grandi infrastrutture e stabilità politica tipica della Svizzera , combinate con un tocco mediterraneo.