La Crypto Valley di Zugo a rischio Bancarotta a causa del Coronavirus covid-19?

Brutte notizie oggi in arrivo da Zugo dove una recente ricerca commissionata dalla Swiss Blockchain Federation ha dimostrato che gli aiuti finanziari e fiscali messi in atto dalla Confederazione Elvetica sono sostanzialmente ininfluenti per le numerose startup della Cryptovalley che non hanno raggiunto dei fatturati accettabili ed un numero di dipendenti a contratto indeterminato utile per ricevere i sussidi di governo.

La scorsa settimana la Federazione svizzera blockchain ha condotto un ampio sondaggio tra le startup dell’ecosistema blockchain svizzero. 203 aziende hanno preso parte al sondaggio sulla crisi della Corona e hanno chiesto aiuto.

I principali risultati :

La maggioranza (79,8%) dei rappresentanti delle startup intervistati ha dichiarato che molto probabilmente andrebbero in bancarotta nei prossimi sei mesi.

Una percentuale altrettanto elevata (88,2%) non sarà in grado di resistere alla crisi del Coronavirus senza aiuti pubblici.

Più della metà (56,9%) degli intervistati ha dovuto licenziare dipendenti.

Quasi tutti (90,7%) dovranno probabilmente farlo in futuro.

Oltre i due terzi (68,3%) delle startup che hanno presentato domanda per un “prestito Covid” non lo hanno ricevuto.

La Crypto Valley e l’intera scena blockchain svizzera affrontano un pericolo esistenziale a causa delle restrizioni e delle incertezze causate dalla pandemia della corona.

La Swiss Blockchain Federation ha riconosciuto l’urgenza della situazione attuale ed è in contatto con vari decisori al riguardo. Ora si tratta di aiutare l’intero ecosistema il più rapidamente possibile con misure mirate.

Ecco lo studio completo .

