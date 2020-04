La Cina lancia la sua blockchain nazionale globale: nuove tensioni internazionali in arrivo?

Ma l’obiettivo finale potrebbe andare ben oltre il supporto tecnico per i programmatori.

“Man mano che BSN prenderà piede nei paesi di tutto il mondo, diventerà l’unica rete di infrastruttura globale innovata dalla Cina, il cui accesso al gateway è controllato dalla Cina”, dichiara l’ultimo white paper redatto da BSN Alliance, guidato dall’agenzia governativa, diverse entità di proprietà statale e società blockchain.

Pertanto, il progetto ha implicazioni geopolitiche e macroeconomiche.

“La mossa è molto simile alla” One Belt One Road Initiative “in cui la Cina fornisce infrastrutture ad altri paesi e ottiene un vantaggio sulla prima mossa”, ha affermato James Cooper, professore di legge e direttore di studi legali internazionali presso la California Western School di Legge.

Il progetto ricorda anche a Cooper di “Made in China 2025”, un’iniziativa nazionale per promuovere l’innovazione in settori come la robotica e l’intelligenza artificiale, ha affermato. Il sottotesto è il desiderio di superare l’immagine della Cina come copione, innovazioni di retroingegnerizzazione altrove.

Nell’annuncio di ottobre dei test interni della BSN, il governo cinese ha immaginato una varietà di casi d’uso. Queste includevano applicazioni per città intelligenti, che utilizzano sensori collegati a Internet per raccogliere dati e acquisire spunti per la gestione delle risorse pubbliche; in particolare, l’alleanza menzionava il risparmio energetico. Ha inoltre elencato la registrazione delle identità e l’archiviazione dei dati come opportunità per BSN.

“La Cina ha l’ambizione di essere il leader tecnologico nel mondo. E penso che potrebbero avere abbastanza briciole tecnologiche per farcela, almeno all’interno dell’industria blockchain “, ha dichiarato Edith Yeung, socio dirigente della società di capitali di rischio focalizzata sulla blockchain Proof of Capital.

Numerosi segni indicano che la Cina si sta costruendo in questo momento.

“La Cina presenta i brevetti più blockchain al mondo”, ha detto Yeung. “Hanno coinvolto le più importanti società di infrastrutture: banche, giganti delle telecomunicazioni e di Internet”.

Parte della missione della rete, una volta dimostrata efficienza e scalabilità in Cina, è quella di andare all’estero. Hong Kong e Singapore sono tra le 56 città in cui l’alleanza sta testando prima la rete.

“Abbiamo già implementato alcuni nodi internazionali in altri paesi, come Stati Uniti, Giappone, Australia, Brasile, Sudafrica, Singapore e Francia”, ha dichiarato Leon Li, CEO dell’operatore di criptovaluta Huobi Group, attraverso un portavoce. Il braccio di sviluppo blockchain della sua azienda con sede a Singapore è un membro fondatore di BSN.

Altri paesi avranno incentivi ad aderire alla rete, ha affermato Yeung, indicando le priorità di business di BSN.

“Ottengono il punto vendita per le imprese proprio nel loro white paper”, ha detto. “Affinché chiunque possa salire a bordo, deve essere economico, rapido e facile da gestire”.

Cos’è il BSN?

L’iniziativa – che verrà lanciata la prossima settimana dopo un test interno di sei mesi – è guidata dallo State Information Center, un’agenzia governativa della National Development and Reform Commission, nonché da giganti delle telecomunicazioni di proprietà statale tra cui China Telecom, China Unicom e società di pagamenti China Union Pay. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: JPEG certificate sulla Blockchain per combattere il furto del copyright delle immagini

Ma lo stesso BSN non è un protocollo blockchain. Piuttosto, è una piattaforma centralizzata che ha fatto il duro lavoro per gli sviluppatori in modo che possano collegarsi e codificare, scegliendo tra diversi protocolli blockchain aziendali o catene pubbliche. L’obiettivo è ridurre i costi operativi, migliorare la flessibilità e fornire una migliore supervisione normativa, secondo il white paper.

“Progettata per unificare il mercato frammentato, BSN è una rete pubblica cross-cloud, cross-portal e cross-framework che consente agli sviluppatori di sviluppare, implementare, gestire e gestire in modo semplice e conveniente applicazioni e nodi blockchain permessi …” Leon Li, CEO dell’operatore di criptovaluta Huobi Group, ha detto attraverso un portavoce. Il braccio di sviluppo blockchain della sua azienda con sede a Singapore è un membro fondatore di BSN.

Durante il periodo di beta testing iniziato il 15 ottobre dello scorso anno e termina mercoledì, oltre 2.000 partecipanti si sono iscritti. Un terzo di essi sono imprese, mentre il resto sono singoli sviluppatori, ha affermato Li.

Uno dei vantaggi della rete per BSN è il suo prezzo basso, che lo rende accessibile a una più ampia gamma di utenti rispetto ad alcuni dei suoi potenziali concorrenti, secondo Li.

“L’implementazione di applicazioni [tecnologia di contabilità distribuita] sui principali servizi cloud come Ali Cloud e Huawei Cloud può costare agli sviluppatori decine di migliaia di dollari all’anno”, ha affermato. “Per rendere meno proibitivo per gli sviluppatori la distribuzione di applicazioni DLT, il costo minimo su BSN è di soli $ 300 all’anno”.

Il prezzo basso incoraggerà un vasto numero di piccole e medie imprese e privati. compresi gli studenti. usare la BSN per inventare e innovare, accelerando così il rapido sviluppo e l’uso diffuso della tecnologia blockchain, ha detto Li.

Secondo il white paper, ci sono due parti principali per porre le basi. Il primo è distribuire i cosiddetti nodi di città pubbliche, essenzialmente data center o risorse di cloud computing dedicati in alcune città all’elaborazione delle transazioni.

Il white paper vanta che BSN ha registrato 100 nodi di città tramite i suoi membri di telecomunicazioni e spera di distribuirne fino a 200 in più entro la fine di quest’anno.

La seconda parte è la configurazione e la modifica di diversi protocolli blockchain aziendali per adattarsi a standard uniformi, in aree come la crittografia e i kit di sviluppo software (SDK), in modo che questi sistemi possano lavorare insieme.

Finora, BSN ha configurato e aggiunto diversi protocolli blockchain autorizzati al suo pool, tra cui Hyperledger Fabric, il software open source che Walmart utilizza per tracciare il cibo lungo le sue catene di approvvigionamento. La rete ha fatto lo stesso per i protocolli cinesi sviluppati in casa come il gigante di Internet Baidu’s Xuper Chain e FISCO , sviluppato da un consorzio delle agenzie governative cinesi di Shenzhen e società tecnologiche locali tra cui Tencent, WeBank e Huawei.

Più recentemente, CITA , il progetto blockchain aziendale avviato dagli sviluppatori di Cryptape , che ha supportato lo sviluppo della catena pubblica Nervos, è stato aggiunto alla BSN.

Una volta autorizzato dall’alleanza e dotato di un SDK standardizzato, gli sviluppatori saranno in grado di scegliere un protocollo e noleggiare le risorse di elaborazione nelle posizioni necessarie per distribuire un’applicazione blockchain. Poiché i protocolli autorizzati sono adattati per supportare l’interoperabilità, gli sviluppatori avranno una maggiore flessibilità per passare dall’uno all’altro, afferma il white paper.

L’approccio top-down consente alla Cina di costruire rapidamente una rete su larga scala evitando la burocrazia normativa, ha affermato Cooper. “La Cina ha una strategia nazionale”. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: La app cinese che educa alla Blockchain nasconde una insidia

Catene pubbliche

In un white paper iniziale di BSN pubblicato l’anno scorso, l’alleanza menzionava solo il supporto per Hyperledger Fabric, la blockchain autorizzata avviata dalla Linux Foundation con contributi di giganti della tecnologia tra cui IBM.

A differenza delle blockchain pubbliche su cui si basano bitcoin e altre criptovalute, che chiunque può disporre di una connessione a Internet può scaricare ed eseguire, i sistemi autorizzati possono essere utilizzati solo da parti approvate.

Ma l’ultima versione del white paper afferma che include anche altri framework blockchain autorizzati. Più sorprendentemente, specifica che BSN incorporerà due protocolli pubblici: Ethereum ed EOS.

Ci sono alcuni motivi per cui il governo cinese è diffidente nei confronti delle reti aperte. Numerosi truffatori nel paese privi di fondamenta tecniche hanno utilizzato progetti di catene pubbliche “guidati dalla comunità” per raccogliere fondi dagli investitori tramite offerte di monete iniziali (ICO).

Anche le catene pubbliche con tecnologia legittima comportano rischi, come lo vede il governo cinese. Se ampiamente adottati come valuta, i token digitali potrebbero minare la sovranità monetaria della banca centrale cinese, per esempio.

Poiché la Cina mira ad espandere la propria rete di nodi di città in tutto il mondo per creare un’infrastruttura globale, non è chiaro quanto bene verrà ricevuto se lo stato controlla i punti di accesso.

Tuttavia, mentre il governo cinese ha concentrato prevalentemente le proprie risorse su progetti di blockchain privati, si è impegnato in progetti di blockchain pubblici con cautela e discrezione.

Il governo di Shanghai, ad esempio, ha annunciato che avrebbe scritto borse di studio e creato un istituto di ricerca per Conflux, un progetto di catena pubblica fondato da un gruppo di importanti ingegneri cinesi.

China Merchants Bank International (CMBI), i cui principali azionisti includono entità parzialmente o interamente di proprietà dello stato, sta lavorando con Nervos , una rete pubblica senza autorizzazione, per sviluppare applicazioni finanziarie basate su blockchain.

La logica alla base del coinvolgimento (limitato) del governo con le catene pubbliche è che la Cina deve comprendere la tecnologia e potrebbe avere le sue reti simili a Ethereum se tali sistemi avessero successo, ha affermato Omer Ozden, presidente di RockTree Capital.

Yeung ha affermato che il governo cinese è sorprendentemente esperto nella comunicazione di base da parte degli sviluppatori.

“Se guardi al loro sito Web e al canale WeChat, ora ospitano la loro seconda competizione per sviluppatori”, ha affermato.

Secondo Li, BSN non supporta le catene pubbliche al di fuori della Cina, ma supporterà i nodi Ethereum ed EOS fuori dalla Cina dopo la fine della fase di beta testing internazionale a luglio.

Grande Fratello?

Un simile cambiamento attesta la complicata relazione della Cina con le blockchain pubbliche.

Tali reti sostengono i principali asset di criptovaluta che le autorità vedono come una fonte di speculazione e rischio sistemico. Ma hanno probabilmente ispirato la ricerca del paese di una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

All’inizio del suo sviluppo del CBDC, la Banca popolare cinese (PBoC) aveva preso in considerazione la tecnologia di contabilità distribuita, ma si è orientata a esplorare una sorta di via di mezzo tra decentralizzazione e centralizzazione.

“La Cina sta facendo quello che dicono che farebbero”, ha detto Yeung. “La loro valuta virtuale potrebbe essere lanciata entro un anno. E lo stanno facendo, almeno il pezzo di infrastruttura, anche con tutti rinchiusi durante il periodo COVID negli ultimi 90 giorni. ”

Il white paper di BSN spiega chiaramente il gruppo sponsorizzato dallo stato secondo cui la “decentralizzazione completa” e la natura “libertaria” delle blockchain pubbliche li rendono ingovernabili. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: Hashrate di Bitcoin non sarà interessato dalla crisi del coronavirus?

“Molti paesi sono in grado di formulare le proprie politiche normative in relazione alla blockchain del consorzio della Bilancia fondata da Facebook, ma sono impotenti rispetto al framework blockchain senza autorizzazioni del bitcoin”, ha affermato il white paper.

Pertanto, anche se BSN supporterà Ethereum ed EOS, “non è consentito distribuire e utilizzare nodi blockchain pubblici su portali BSN e nodi di città che si trovano all’interno della Cina”.

La logica dietro lo yuan digitale e BSN potrebbe essere che la Cina deve studiare queste tecnologie per impedire a un’azienda come Facebook o un altro paese di ottenere il monopolio della valuta digitale, ha detto Cooper.

“Penso che l’ironia sia che un sistema altamente centralizzato sta abbracciando un registro distribuito o una tecnologia decentralizzata”, ha detto.

Poiché la Cina mira ad espandere la propria rete di nodi di città in tutto il mondo per creare un’infrastruttura globale, non è chiaro quanto bene verrà ricevuto se lo stato controlla i punti di accesso.

Un recente articolo nella pubblicazione di ingegneria IEEE Spectrum ha suggerito che i partner globali di BSN, come sviluppatori esteri o fornitori di data center, potrebbero non essere disponibili poiché detengono la chiave di root di BSN, un passcode univoco che viene generato per proteggere l’interazione del server con una rete, consentirebbe allo State Information Center per visualizzare le transazioni effettuate sulla piattaforma.

Il white paper non specificava se l’autorità potesse monitorare le transazioni, ma solo le transazioni effettuate all’interno di una domanda saranno mantenute private l’una dall’altra.

Tuttavia, Yeung ritiene che il governo cinese voglia essere in grado di tracciare tutto con la rete.

“Non c’è nulla di decentralizzato in BSN”, ha detto, sostenendo che l’installazione aiuterà il governo a combattere le frodi.