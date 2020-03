La censura sulle notizie sul Coronavirus può essere evitata con questo nuovo metodo?

Il governo cinese sta censurando le critiche alla sua gestione del coronavirus , in particolare qualsiasi menzione del dottor Li Wenliang , il medico che ha avvertito della malattia e in seguito è morto di essa. I cittadini si stanno rivolgendo a protocolli decentralizzati per condividere notizie e sentimenti di conseguenza.

IPFS, sviluppato da Protocol Labs, è l’ultima tecnologia non censurabile da utilizzare nella lotta per la libertà di informazione. In particolare, Matters. news , una fonte di notizie cinese, ha pubblicato articoli archiviati su questa versione immutabile del web.

IPFS, che sta per InterPlanetary File System, è una riprogettazione radicale del modo in cui le persone navigano e usano Internet .

L’attuale paradigma della ricerca web esegue HTTP, che invia richieste di contenuto online a un singolo server che memorizza informazioni, il che significa che se qualcosa viene modificato o bloccato non esiste un modo affidabile per accedervi di nuovo.

Viene utilizzato in Turchia come host di una versione speculare di Wikipedia dopo che la nazione ha bandito l’enciclopedia online per averla inclusa in un elenco di finanziatori terroristici.

Ora, Protocol Labs sta cercando di arrivare alla fase successiva della crescita . Dedicato alla costruzione della prossima versione del cyberspazio, l’organizzazione impegnerà oltre $ 100.000, oltre a supporto e guida per gli sviluppatori, al programma DevGrants IPFS e oltre 1 milione di dollari in progetti di supporto ecosistemico più ampi nei prossimi sei mesi.

“IPFS è un protocollo libero e aperto e lo sarà sempre”, ha affermato Mackinlay. “Mentre ci sono assolutamente modi per i team di sviluppo open source come il nostro di raggiungere la redditività durante la costruzione e il miglioramento di software libero e aperto [attraverso la consulenza e la vendita di strumenti o servizi associati]] che non è sulla nostra tabella di marcia quest’anno.”

Ci siamo seduti con Mackinlay per avere una lettura su IPFS e capire meglio come funziona il sistema.

Il Web come lo conosciamo è piuttosto fragile. Ciò è dovuto al modo in cui scegliamo di archiviare i contenuti. HTTP, il protocollo di base in uso, è un modo per archiviare contenuto situato in un determinato server, in un determinato luogo. Non è resistente avere una struttura così centralizzata.

Se sposti mai un contenuto, improvvisamente tutti i riferimenti ad esso si interrompono. È come se tu fossi mai andato in una biblioteca e avessi provato a trovare un libro in particolare che qualcuno si è spostato in una posizione diversa sulle pile.

Nessuno è in grado di ritrovare quel libro. Invece di “indirizzare” le cose in base alla posizione in cui si trovano i dati – come nel terzo scaffale, quarto da destra nella Biblioteca pubblica di New York alla 42ma strada – invece si affronta qualcosa in base al contenuto stesso.

Quindi, se vuoi leggere “Tom Sawyer”, puoi andare a prenderne una copia da chiunque capiti di averlo. Potrebbe essere nel tuo zaino. Il tuo vicino potrebbe averlo.

La tua biblioteca locale. Invece di dover viaggiare fino all’unica posizione centrale che ospita quel contenuto, saresti in grado di ottenerlo da chiunque sia in grado di prestarti. Ed è per questo che IPFS è più resiliente.