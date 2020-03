la blockchain PER IL monitoraggio COVID-19 del coronavirus

Secondo PHBC, la blockchain di monitoraggio è progettata “per la verifica sistematica, continua e anonima di comunità e luoghi di lavoro liberi da COVID-19 e altri virus”.

Il PHBC è un consorzio di autorità sanitarie, università, operatori sanitari e innovatori. La sua spinta è quella di raccogliere e archiviare i dati sanitari che possono essere analizzati in seguito per aiutare a combattere le epidemie e migliorare la qualità della vita di tutti.

Il progetto si chiama VirusBlockchain e il suo obiettivo è quello di promuovere l’ obiettivo di PHBC di aiutare le persone a stare lontano dalle aree in cui sono suscettibili di contrarre malattie potenzialmente letali.

Questo è uno sforzo positivo, specialmente quando ci sono numerosi rapporti su siti Web allegati con malware mascherati da tracker COVID.

“A differenza della tradizionale sorveglianza delle malattie infettive che si concentra sulle persone infette, si tratta invece di un sistema che monitora il movimento delle persone non infette, al fine di limitare il loro ritorno se hanno attraversato aree note per essere infette”, ha spiegato Ayon Hazra , CEO di Qlikchain, l’amministratore di PHBC.

“La blockchain di monitoraggio priva di virus di PHBC è in grado di identificare automaticamente le zone con e senza segnalazioni di incidenti convalidate integrando informazioni in tempo reale fornite dai fornitori di sistemi di sorveglianza dei virus con sistemi di informazione geografica (AI) di intelligenza artificiale”.

Come aiuterà le persone?

“Quelle aree senza segnalazioni convalidate di contaminazione sono portate allo stato di zona sicura.

Le comunità e i luoghi di lavoro possono mantenere tale status di zona sicura se limitano l’accesso a persone identificate in modo anonimo e consentono la circolazione da e verso altre zone sicure.

Questo metodo consente alle comunità e ai luoghi di lavoro di proteggere efficacemente le persone non infette “, ha affermato Hazra.

L’obiettivo di VirusBlockchain è monitorare “il movimento di persone non infette”. Questo lo separa dalla “tradizionale sorveglianza delle malattie infettive che si concentra sulle persone infette”.

Mira anche ad aiutare a “limitare il loro ritorno [i non infetti] se hanno attraversato aree note per essere infette”.

Dove è diretto il progetto finora?

Al momento della stesura di questo documento, il progetto non ha ancora portato a termine partenariati con altre organizzazioni della comunità ma è aperto alla partecipazione del pubblico.

Sarà in grado di raccogliere dati dalle comunità partecipanti per una presentazione in una conferenza che PHBC prevede di tenere il prossimo anno.

Tutte le informazioni saranno archiviate sulla blockchain. Questo aiuta a garantire che i dati archiviati siano immutabili, sicuri e decentralizzati.

Blockchain offre anche un modo più trasparente per segnalare e archiviare i dati. È quasi difficile corrompere ogni voce che è stata memorizzata nella blockchain a causa del suo meccanismo di consenso.

VirusBlockchain.com utilizzerà i certificati delle organizzazioni di sicurezza e degli enti governativi che monitorano attentamente i casi virali. Le comunità possono quindi essere identificate e contrassegnate come libere da malattie infettive da lì.

Contribuire a mantenere al sicuro anche hotel e resort

All’inizio di questo mese, VirusBlockchain.com ha collaborato con HealthiestLuxury per sviluppare un programma di certificazione “Safe Zone” per hotel e resort che assicurerà ai propri ospiti che stanno prendendo le massime precauzioni per proteggerli dal coronavirus (COVID-19).

HealthiestLuxury, attraverso il suo show televisivo Life Extension , premia le società immobiliari per “lo sviluppo di miglioramenti verificabili nella qualità dell’aria interna e altre soluzioni sanitarie residenziali”.

Il dott. Paul Brown, direttore esecutivo per la protezione delle malattie infettive da HealthiestLuxury, ha parlato della collaborazione:

“L’industria dell’ospitalità ha bisogno di certificazioni come questa per soddisfare le esigenze degli ospiti attenti alla salute. […] In un mondo in cui vi sono minacce come il coronavirus, i principali hotel e resort possono distinguersi dagli altri proteggendo i loro residenti. “