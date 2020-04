La Blockchain per autenticare le maschere KN95 contro il coronavirus covid-19

Mentre gli Stati Uniti continuano a lottare con una carenza di maschere N95 necessarie per combattere il coronavirus mortale, la Food and Drug Administration ha annunciato il 3 aprile che ha approvato l’uso delle maschere KN95 nel paese.

A differenza delle maschere N95 testate e certificate dall’Istituto Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, un’agenzia di ricerca dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, le maschere KN95 sono regolate dal governo cinese.

Sebbene vi siano differenze minori tra le maschere N95 e KN95, una crescente preoccupazione per l’autenticità delle maschere KN95 si è concretizzata.

Un portavoce della FDA ha dichiarato in un recente articolo della CNN che le maschere KN95 non sono state elencate nella sua autorizzazione iniziale all’uso dell’emergenza della FDA a causa delle “sfide nel determinare l’autenticità” delle importazioni provenienti dalla Cina, una regione che rappresenta l’ 80% delle contraffazioni mondiali.

David Menard, CEO e fondatore di Real Items Company – un’azienda tecnologica che mira a ridurre la contraffazione utilizzando la blockchain – ha dichiarato che, in seguito all’annuncio che le maschere KN95 sarebbero state utilizzate negli Stati Uniti, ha contattato i produttori di maschere KN95 in Cina per spiegare come blockchain può essere applicato per garantire l’autenticità del prodotto.

“Sono consapevole che oggi vengono prodotte numerose maschere KN95 fraudolente. Dopo aver sentito che queste maschere sarebbero state usate in America, stavo sveglio 24 ore al giorno per ottenere una fabbrica in Cina che utilizzava la tecnologia Real Item per garantire l’autenticità delle loro maschere KN95. “

Real Items sta attualmente pilotando un plug-in Shopify progettato per garantire che gli articoli autentici vengano venduti agli acquirenti online. Quella stessa tecnologia, che è alimentata dalla blockchain pubblica di VeChain, verrà ora applicata per tracciare e rintracciare le maschere KN95 fino alla loro fonte di produzione.

Secondo Menard, Real Items ha stretto una partnership con Tricol Group, che è una divisione di Tricol Trading Company, uno dei maggiori produttori di microfibra in Asia. La società è responsabile della produzione di numerosi prodotti, comprese le necessità mediche come le maschere KN95.

Menard ha spiegato che Real Items sta lavorando direttamente con le fabbriche di produzione sia in Cina che a Seattle per garantire che le scatole di maschere KN95 siano spedite con un adesivo contenente un codice QR di autenticazione a due fattori.

Menard si riferisce anche a questi adesivi come un “record non fungibile” o un NFR, che è un record immutabile e trasparente sulla blockchain VeChain e sul file system InterPlanetary.

Le scatole contrassegnate con i codici QR possono quindi essere scansionate dai rivenditori e dalle strutture sanitarie all’arrivo per verificare che le maschere KN95 provengano effettivamente da Tricol. Menard disse:

“I nostri codici QR 2FA funzionano come un metodo e un sistema per trasferire una risorsa digitale offline. Una volta che i rivenditori o i lavoratori essenziali ricevono un pacco, possono verificare che i prodotti provengano da una posizione specifica scansionando il codice QR 2FA con uno smartphone. “

Per questo specifico caso d’uso, Menard ha osservato che Real Items offre un servizio gestito a Tricol, gestendo la sua suite di applicazioni cloud che genera i record non fungibili applicati al packaging prima di lasciare le strutture di Tricol.

Ha anche detto che solo le scatole sono etichettate, piuttosto che ogni singola maschera, per motivi sanitari. Ha aggiunto:

“Andiamo sulla nostra applicazione cloud, realizziamo un modello per prodotto e quindi generiamo NFR in base alla produzione. Le stampanti all’interno della catena di fornitura esistente applicano quindi il 2FA come parte dell’etichetta OEM. Non stiamo toccando ogni maschera per motivi sanitari logici, ma ogni borsa di tre avrà un NFR per autenticità. “

Corey Koscielniak, vicepresidente delle vendite di Tricol Group, ha dichiarato che l’azienda produce in media oltre 5 milioni di maschere KN95 al mese e si rivolge a una clientela diversificata in tutto il mondo.

E sebbene il Gruppo Tricol abbia una grande fabbrica in Cina, Koscielniak ha commentato che i prodotti che escono dal paese dovrebbero essere sempre studiati più da vicino per garantire l’autenticità, dicendo:

“Spesso è difficile ottenere informazioni affidabili da un fornitore in Cina. Potrebbe essere più facile mantenere qualcuno al sicuro usando le maschere KN95, ma sono comunque un prodotto leggermente diverso dalle maschere N95. Attualmente, c’è un grosso problema con le materie prime per le maschere KN95 in Cina ed è stata una sfida garantire l’approvvigionamento. A loro volta, le maschere stanno diventando più costose e inaffidabili in termini di qualità. “

Koscielniak ha inoltre spiegato che è molto più semplice garantire autentiche maschere KN95 quando un’azienda come Real Items lavora direttamente con una fabbrica, aggiungendo: “Ora possiamo rintracciare tutto alla fonte, che consentirà al cliente di sentirsi meglio con i nostri prodotti”.

Convalida del caso per blockchain

Mentre la blockchain potrebbe apparire come la soluzione di proiettile d’argento per garantire l’autenticità delle maschere KN95, Menard ha spiegato che è stato difficile collaborare con grandi organizzazioni a causa delle normative governative.

Ha osservato che mentre l’interesse per la blockchain ha guadagnato la trazione da aziende come Tricol Group, la FDA richiede ancora un sistema di verifica per dimostrare che le maschere KN95 realizzate in Cina sono effettivamente autenticate.

“Questa è attualmente la nostra unica barriera per l’ingresso”, ha detto Menard. Pertanto, Menard ha affermato che Real Items sta collaborando con una delle quattro società di consulenza Big Four per aiutare a convalidare l’uso della blockchain per garantire l’autenticità delle maschere KN95 e di altri prodotti, affermando: “Stiamo ancora attraversando il processo per rendere questo più ottimizzato e ufficiale. “