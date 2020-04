La Blockchain nazionale cinese cambierà il mondo?

Questa settimana, la Cina lancerà ufficialmente una nuova importante iniziativa blockchain chiamata Blockchain-based Services Network (BSN). Il BSN è una parte critica della strategia blockchain nazionale cinese che è stata annunciata dal presidente Xi alla fine di novembre 2019, ma è passata in gran parte sotto il radar mentre l’annuncio simultaneo della valuta digitale cinese RMB, chiamato DCEP, ha spazzato il mondo d’assalto. Solo recentemente i media occidentali hanno riconosciuto il significato della BSN, che vede il suo lancio commerciale sulla terraferma il 25 aprile. Il lancio commerciale globale del portale è previsto per il 25 giugno.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

In sostanza, la BSN sarà la tecnologia di infrastruttura portante per una massiccia interconnessione in tutto il continente, dai governi delle città, alle aziende e ai singoli individui. La rete costituirà anche la spina dorsale della via della seta digitale per fornire interconnettività a tutti i partner commerciali cinesi in tutto il mondo. Il BSN sarà un nuovo protocollo Internet per consentire un modo più efficiente di condividere dati, valore e risorse digitali in un modo completamente trasparente e affidabile tra chiunque voglia essere un nodo sulla rete.

I principali partner dei consorzi fondatori di BSN sono lo State Information Center (il principale think tank di politica e strategia governativa della Cina affiliato alla Commissione per lo sviluppo e la riforma nazionale), China Mobile (la più grande compagnia di telecomunicazioni nazionale della Cina con oltre 900 milioni di abbonati), China Unionpay (il primo fornitore mondiale di pagamenti e insediamenti con otto miliardi di carte di credito emesse) e Red Date Technologies (il principale architetto blockchain per BSN). (CoinDesk aveva un articolo separato su Red Date qui .)

Il BSN catalizzerà le economie digitali globalizzate del futuro.

China Mobile è focalizzata sulla distribuzione dell’infrastruttura IT e ha accelerato l’implementazione del 5G e l’adozione del cloud sulla terraferma. BSN ha sviluppato una tecnologia di gestione del cloud che consentirà il calcolo multiplexing su un’architettura multi-cloud flessibile in modo molto efficiente in termini di risorse. I fornitori di servizi cloud nell’ambito dei servizi di gestione multi-cloud di BSN includono già AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Baidu Cloud, China Unicom, China Telecom e China Mobile. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Le startup blockchain ottengono sovvenzioni immediate per $ 3,1 milioni in Corea del Sud

Il lancio di BSN consentirà alle aziende di accedere ai servizi di cloud computing blockchain a bassissimo costo. Il prezzo target è inferiore a $ 400 USD / anno, il che consentirebbe a qualsiasi PMI o accesso individuale agli strumenti critici di partecipare all’economia digitale e favorire opportunità di adozione e inclusione finanziaria.

La scala della BSN è mozzafiato, con un centinaio di nodi di città in tutta la Cina al momento del lancio e della partecipazione di tutte e tre le principali telecomunicazioni nazionali e dei principali fornitori di servizi sulla terraferma. Il governo centrale ha sviluppato un piano generale dall’alto verso il basso per collegare tutte le principali città del paese, estendendosi a 200 città il prossimo anno e rapidamente a tutte le 451 città a livello di prefettura successivamente. Mentre scriviamo questo articolo, la più grande testnet blockchain in scala al mondo si sta preparando a partire. Esistono diverse applicazioni blockchain-as-a-service sviluppate contemporaneamente, molte delle quali sono già state implementate dai governi delle città per fornire servizi ai cittadini in tutta la terraferma, dal pagamento delle bollette alla registrazione delle credenziali aziendali. Ad esempio, il governo di Hangzhou ha lanciato un pilota blockchain per l’identità digitale unificata, per un’autenticazione più rapida delle persone che utilizzano i servizi governativi.

Il governo centrale cinese vede la blockchain come l’infrastruttura IT di prossima generazione fondamentale per costruire future città intelligenti, collegando database crittograficamente sicuri collegati da 5G a un’infrastruttura di gestione cloud e dati scalabile in modo tale che l’analitica big data / AI possa funzionare in modo efficiente.

La Cina semplicemente non può implementare tutto ciò su larga scala con un mashup di sistemi decentralizzati al momento. Né vuole fornire ai presenti problemi di sicurezza relativi alle informazioni sensibili del governo e alla privacy dei cittadini. Pertanto, un ecosistema blockchain autorizzato diventa la principale infrastruttura di infrastrutture che consente l’integrazione verticale di cloud computing, comunicazioni 5G, IOT industriale, AI e big data, con fintech e altri servizi a livello di applicazione sovrapposti nello stack.

La BSN sarà la tecnologia di infrastruttura della spina dorsale per una massiccia interconnessione in tutto il continente, dai governi delle città, alle aziende e agli individui.

Sebbene la stessa BSN sia una catena autorizzata biforcuta da Hyperledger Fabric, consentirà l’interoperabilità con le catene pubbliche e altre piattaforme decentralizzate (che saranno pienamente implementate entro luglio 2020). Il protocollo al lancio sarà già interoperabile con le principali piattaforme e framework blockchain come Hyperledger Fabric, Ethereum, EOS, nonché i più importanti protocolli blockchain basati su terraferma per le aziende, incluso FISCO BCOS (Financial Blockchain Shenzhen Consortium) di WeBank, con membri come WeBank, Tencent, Huawei e ZTE) e Baidu’s Xuperchain. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Le Nazioni Unite e la tecnologia blockchain per aiutare le persone

Per essere chiari, il BSN è stato creato per facilitare forti misure crittografiche di sicurezza e privacy per proteggere gli interessi di chiunque opererà con il protocollo. Ciò è analogo al protocollo Internet TCP / IP originale, originariamente sviluppato dall’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa degli Stati Uniti per scopi militari, ma ora adottato commercialmente e privatamente da tutto il mondo libero.

Allo stesso modo, chiunque può ora diventare un nodo e / o distribuire un dapp sulla rete BSN e condividere dati o condurre affari in modo completamente affidabile. Sulla terraferma, tutti i governi delle città, le imprese statali e gli operatori del framework IT si stanno preparando per adottare e / o interagire con il protocollo. A causa delle dimensioni dello schieramento e dell’adozione all’interno della sola Cina, al momento del lancio l’ecosistema BSN diventerà immediatamente il più grande ecosistema blockchain del mondo e diventerà una forza trainante dell’adozione istituzionale e governativa della blockchain in tutto il mondo.

Il lancio di BSN arriva in un punto critico della storia dell’umanità. La civiltà moderna non è mai stata in una posizione più precaria, dove l’inizio del 2020 ha assistito a una pandemia senza precedenti che è in concomitanza con il calcio d’inizio della crisi finanziaria su vasta scala che il mondo abbia mai visto.

Questo grande blocco arriva quando le nazioni di tutto il mondo si stanno disaccoppiando l’una dall’altra, la palese disinformazione è stata armata e il nazionalismo alza la sua brutta testa in modi non visti dall’inizio della seconda guerra mondiale. Un modo per risolvere queste sfide sistemiche è attraverso la tecnologia che può far valere la fiducia a tutti i livelli della società proprio quando inizia a sfilacciarsi pericolosamente.

La BSN può facilitare un aumento del commercio globale e delle attività economiche bilaterali per contrastare gli shock sistemici e le grandi fratture che sono state esacerbate dalla diffidenza e dalle differenze nell’ideologia. Può connettere il mondo in modo più sinergico insieme, democratizzando al contempo l’accesso agli strumenti critici che consentiranno scambi transfrontalieri più efficienti, investimenti e collaborazione internazionale. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Questa VPN basata su blockchain potrebbe salvare la tua privacy