La Blockchain fondamentale per la creazione del passaporto immunità per Covid-19

L’amministratore delegato di Overstock Jonathan Johnson ha affermato che i passaporti di immunità in mezzo alla pandemia di coronavirus possono fornire l’ultimo caso d’uso per la tecnologia blockchain.

Ciò, afferma, garantirà ai consumatori di viaggiare in tutto il mondo sentendosi al sicuro di non essere a rischio di contrarre il virus.

Overstock si è rivolto a due startup, creando app che consentono agli utenti di creare una cartella clinica basata su blockchain.

“Penso che la soluzione che stiamo investendo nello sviluppo sia quella di risolvere un problema che le persone vorranno risolvere”, ha detto in un’intervista alla stampa internazionale .

“Un passaporto immunità è quello che sembrerà per molte industrie. Se posso dimostrare di avere gli anticorpi o di essermi completamente allontanato dall’infezione, e posso dimostrarlo su un passaporto di immunità, è piuttosto potente. ”

Ha continuato dicendo che sarà anche importante se gli eventi sportivi continueranno ad andare avanti entro la fine dell’anno, affermando che non si possono avere migliaia di persone in uno spazio contemporaneamente se non sono state tutte testate.

“Se sei gli indiani Cleveland o i Browns o Cavaliers, il tuo più grande interesse in questo momento è riportare le persone ai posti a sedere e guardare le partite nel loro stadio”, ha detto Johnson. “Questo crea il loro incentivo a richiederli.” Ha aggiunto.

Johnson non crede che il caso d’uso principale della criptovaluta siano i pagamenti poiché ammette che l’attesa di conferme sulla blockchain può essere inefficiente, ma ammette che le cartelle cliniche potrebbero essere dove la tecnologia blockchain prospera davvero.

“Non credo che sia abbastanza immediato per i pagamenti in alcuni casi”, ha detto. “È difficile quando sono in un 7-Eleven e devo aspettare che la blockchain bitcoin confermi la vendita. Questo non funzionerà per la maggior parte delle persone. “