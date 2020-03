La Blockchain diventa risorsa essenziale per combattere la crisi da Coronavirus Covid-19

La blockchain negli Stati Uniti d’America è stata ufficialmente considerata fondamentale per il mantenimento delle linee di approvvigionamento del paese. Secondo il nuovo documento del Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), che fa parte del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (DHS), la blockchain oltre ad essere stata ufficialmente dichiarata mission-critical è stata definita anche come essenziale nella lotta al Coronavirus Covid-19.

Infatti, a tal fine, è stato ufficialmente stabilito dal Governo Americano che alcuni gestori di blockchain sono esenti dalle politiche di quarantena e di lavoro e soggiorno obbligato a casa.

Tale risoluzione presa ai più alti livelli governativi segna una pietra miliare per l’industria digitale che ruota intorno al mondo della Blockchain e si spera che tale iniziativa venga presto ripresa e ripetuta in molte altre giurisdizioni nazionali.

Il DHS, attraverso la sua Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), ha delineato (in pdf) il framework per la “Infrastruttura critica” degli Stati Uniti. In una comunicazione del 19 marzo, spiega il Coronavirus Guidance for America del Presidente Trump, che afferma: “Se lavori in un settore delle infrastrutture critiche, come definito dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale, come i servizi sanitari e farmaceutici e alimentari, tu hanno una responsabilità speciale nel mantenere il normale programma di lavoro. ”

Tutti i paesi di tutto il mondo stanno combattendo contro il coronavirus, stabilendo politiche e procedure per le rispettive forze di lavoro, ordinando alla maggior parte delle aziende di chiudere temporaneamente.

Leggi il documento ufficiale:

Il DHS include un elenco di settori coperti, progettato per “informare il processo decisionale della comunità di infrastrutture critiche per determinare i settori, sottosettori, segmenti o funzioni critiche che dovrebbero continuare normali operazioni, opportunamente modificate per tenere conto della forza lavoro dei Centri per il controllo delle malattie (CDC) e delle linee guida per la protezione dei clienti. “

Nell’elenco sono incluse una serie di categorie che sono essenziali per il Paese per mantenere una parvenza di ordine – assistenza sanitaria, forze dell’ordine, energia, cibo e agricoltura, tra gli altri.

Nell’elenco delle aree che rientrano nella rubrica alimentare e agricola, il DHS elenca “Dipendenti e aziende che supportano la distribuzione di alimenti, mangimi e bevande, compresi i lavoratori del magazzino, i controller di inventario gestiti dai fornitori e i gestori di blockchain” come componente essenziale.

Una delle molte funzioni utili della blockchain è nella gestione della catena di approvvigionamento, fornendo un meccanismo che consente di tracciare completamente i prodotti dalla loro origine al consumatore finale.

Questo è qualcosa che non è mai stato possibile prima con qualsiasi altra soluzione della catena di approvvigionamento – solo attraverso l’implementazione della tecnologia blockchain – ed essere in grado di tracciare i prodotti di consumo dall’inizio alla fine è più importante che mai.

Non solo contribuirà a garantire la sicurezza dei prodotti e degli altri materiali di consumo, ma ridurrà anche la possibilità che prodotti contraffatti colpiscano il mercato.